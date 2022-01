Le novità Infinity+ di gennaio 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese di inizio 2022 diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a gennaio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Le ragazze di Wall Street – Business Is Business

Tra le novità Infinity+ di gennaio 2022 arriva Le ragazze di Wall Street – Business Is Business, film diretto da Lorene Scafaria basato su incredibile storia vera raccontata sul New York Times. Un gruppo di irriverenti spogliarelliste in difficoltà economiche, capeggiato dalla madre single Ramona (Jennifer Lopez), trova un modo non propriamente lecito di guadagnare grosse cifre a scapito delle propria facoltosa clientela senza scrupoli di Wall Street. Nel cast anche Constance Wu, Julia Stiles e Lili Reinhart.

Disponibile su Infinity+ dall’1 gennaio 2022.

Le ragazze di Wall Street, il trailer ufficiale

Space Jam: New Legends (Infinity+ Premiere)

Da non perdere su Infinity+ a gennaio 2022 Space Jam: New Legends, sequel dell’apprezzatissimo film del 1996 con Michael Jordan. In questo nuovo capitolo, sempre in tecnica mista, il protagonista è il grande campione di pallacanestro LeBron James, che si unisce alla sgangherata squadra dei Looney Tunes nel tentativo di sconfiggere la Goon Squad, composta da cloni computerizzati. Ce la farà a salvare suo figlio con l’aiuto di Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti e gli altri personaggi della Tune Squad?

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 21 al 27 gennaio 2022.

Space Jam: New Legends, il trailer ufficiale

The Suicide Squad – Missione suicida (Infinity+ Premiere)

Torna anche in questo mese di gennaio 2022 su Infinity+ Premiere The Suicide Squad – Missione suicida. L’eccentrico gruppo di antieroi, che vede tra le sue fila Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba) e PeaceMaker (John Cena), si unisce alla segreta e misteriosa Task Force X per evadere dal penitenziario e prendere parte a una pericolosa e letale missione di ricerca: saranno guidati da Amanda Weller (Viola Davis), ma ogni passo potrebbe costare loro la morte. Il film è diretto da James Gunn.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 28 gennaio al 3 febbraio 2022.

The Suicide Squad – Missione suicida, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

Shrek e vissero felici e contenti – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Dopo il matrimonio – 2 gennaio 2022

– 2 gennaio 2022 Motherless Brooklyn – I segreti di una città – 5 gennaio 2022

– 5 gennaio 2022 Doctor Sleep – 5 gennaio 2022

– 5 gennaio 2022 Ritorno a Cold Mountain – 6 gennaio 2022

– 6 gennaio 2022 Trainspotting – 7 gennaio 2022

– 7 gennaio 2022 Teen Titans Go! See Space Jam – dal 7 al 13 gennaio 2022 (Infinity+ Premiere)

– dal 7 al 13 gennaio 2022 (Infinity+ Premiere) Uno di famiglia – 12 gennaio 2022

– 12 gennaio 2022 XXX – Il ritorno di Xander Cage – 13 gennaio 2022

– 13 gennaio 2022 A star is born – 14 gennaio 2022

– 14 gennaio 2022 Il grande Jake – 15 gennaio 2022

– 15 gennaio 2022 I 4 figli di Katie Elder – 16 gennaio 2022

– 16 gennaio 2022 Il Grinta – 17 gennaio 2022

– 17 gennaio 2022 El Dorado – 18 gennaio 2022

– 18 gennaio 2022 Colazione da Tiffany – 19 gennaio 2022

– 19 gennaio 2022 Vacanze romane – 20 gennaio 2022

– 20 gennaio 2022 La mia banda suona il pop – 20 gennaio 2022

– 20 gennaio 2022 The untouchables – Gli intoccabili – 21 gennaio 2022

– 21 gennaio 2022 Dora e la città perduta – 22 gennaio 2022

– 22 gennaio 2022 Caccia a ottobre rosso – 23 gennaio 2022

– 23 gennaio 2022 Box Office 3D – Il film dei film – 24 gennaio 2022

– 24 gennaio 2022 Svitati – 25 gennaio 2022

– 25 gennaio 2022 Fallen – 26 gennaio 2022

– 26 gennaio 2022 Point Break – 27 gennaio 2022

– 27 gennaio 2022 Il silenzio dei prosciutti – 28 gennaio 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Clint Eastwood: A Cinematic Legacy (Infinity+ Premiere)

Clint Eastwood: A Cinematic Legacy omaggia una delle più grandi star del cinema con un viaggio attraverso le sue opere, frammenti di film e interviste di amici e colleghi. Grazie agli archivi Warner arriva un documentario che restituisce la rilevanza cinematografica e l’impatto culturale di un’icona. Una docuserie in 9 episodi con la partecipazione, tra gli altri, di Meryl Streep, Steven Spielberg, Martin Scorsese e Tom Hanks.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 14 al 20 gennaio 2022.

The Goldbergs – stagione 8

Da vedere su Infinity+ a gennaio 2022 l’ottava stagione di The Goldbergs, che va ad aggiungersi alla settima già disponibile sulla piattaforma. Ambientata negli anni Ottanta in Pennsylvania, la sitcom racconta le vicende di tre fratelli e della loro colorata e amorevole famiglia, i Goldberg. Già confermata la nona stagione, che dovrebbe debuttare in Italia nel corso del 2022.

Disponibile su Infinity+ dal 17 gennaio 2022.

The Goldbergs 8, il promo trailer ufficiale

Bob Hearts Abishola – stagione 2

Restando sulle novità lato serie TV arriva su Infinity+ la seconda stagione di Bob Hearts Abishola: una storia d’amore che vede come protagonista un venditore di calze di mezz’età di Detroit, che si innamora di un’infermiera nigeriana del reparto di cardiologia conosciuta durante la convalescenza da un infarto. L’uomo (Billy Gardell) farà di tutto per conquistarla. La prima stagione è già disponibile sulla piattaforma, mentre la terza è tuttora inedita in Italia.

Disponibile su Infinity+ dal 18 gennaio 2022.

Bob Hearts Abishola, il trailer ufficiale di lancio

Novità Infinity+ gennaio 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a gennaio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

