Le novità Amazon Prime Video di gennaio 2022 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese di inizio anno non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2022 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Time is up

Apriamo le novità Amazon Prime Video di gennaio 2022 con Time is up, film con protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e la volontà di entrare in una prestigiosa università americana, mentre Roy è un ragazzo problematico tormentato da un trauma infantile. Un incidente li porta a riflettere sulle loro vite e ad avvicinarsi, in modo da vivere il presente senza remore e a innamorarsi.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 gennaio 2022.

Time is up, il trailer ufficiale

The Tender Bar (original)

Questo mese da non perdere su Amazon Prime Video The Tender Bar, film drammatico diretto da George Clooney con Ben Affleck e Tye Sheridan. Racconta la storia di J.R. Moehringer, un giovane che non ha mai conosciuto suo padre, che lavora in una radio di New York. Il ragazzo viene cresciuto dallo zio Charlie, gestore di un bar che costituisce una sorta di casa, e si divide tra gli studi e il locale. La pellicola è un adattamento cinematografico delle memorie Il bar delle grandi speranze di J.R. Moehringer, giornalista e scrittore statunitense.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 7 gennaio 2022.

The Tender Bar, il trailer ufficiale

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso (original)

Le novità Prime Video di gennaio includono anche Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso, film d’animazione che costituisce il quarto capitolo della popolare serie. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore” va in tilt, Dracula e i suoi amici vengono trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro. I due dovranno girare per il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi e che i cambiamenti diventino irreversibili. Tra i doppiatori italiani Davide Perino, Cristiana Capotondi e Claudio Bisio.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 gennaio 2022.

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso, il trailer ufficiale

Tre sorelle

Il nuovo film di Enrico Vanzina arriva su Amazon Prime Video questo mese. Tre sorelle racconta la storia di Marina (Serena Autieri), una donna benestante sposata con un primario di ortopedia: quando scopre che quest’ultimo la tradisce con il suo assistente, ne parla con la sorella Sabrina (Giulia Bevilacqua), scoprendo che anche lei è in preda allo sconforto perché lasciata dal marito. Le due decidono di fare una piccola vacanza per ritrovare equilibrio insieme alla terza sorella (Chiara Francini) e alla massaggiatrice di Marina (Rocio Muñoz Morales): un equilibrio rotto dall’arrivo del vicino Antonio (Fabio Troiano).

Disponibile su Amazon Prime Video dal 27 gennaio 2022.

Flashback (original)

Tra le novità di gennaio 2022 di Prime Video anche Flashback, film originale francese sui viaggi nel tempo. Charlie, avvocata di alto profilo, incontra uno strano tassista, Hubert, in grado di viaggiare nel tempo, che la riporta nel periodo della Rivoluzione Francese e le farà vivere in prima persona i momenti storici più importanti e le battaglie combattute dalle donne per la libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare coloro che non hanno voce.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 31 gennaio 2022.

Flashback, il trailer ufficiale (v.o.)

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Contagion – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Una notte da leoni 2 – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Twilight – La saga – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Hobbit – La trilogia – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 3 Days to Kill – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 50/50 – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Arancia meccanica – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Barry Lyndon – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 La leggenda di Beowulf – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Blade Runner – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Elf – Un elfo di nome Buddy – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Eyes Wide Shut – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Io prima di te -1 gennaio 2022

-1 gennaio 2022 Fargo – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Millennium – Quello che non uccide – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Millennium – Uomini che odiano le donne -1 gennaio 2022

-1 gennaio 2022 Hannibal – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Viaggio in paradiso – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Impossible – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Limitless – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Magnolia – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Miss Detective – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Virus letale – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Robot Chicken Walking Dead Special: Look who’s walking – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Romanzo Criminale – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Special Forces – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Blind Side – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 V per Vendetta – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Yes Man – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Consigli a San Valentino – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Aria di primavera – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Un cane per due – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 La nostra storia – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Ariaferma – 7 gennaio 2022

– 7 gennaio 2022 My Son – 21 gennaio 2022

– 21 gennaio 2022 Stargate – 31 gennaio 2022

– 31 gennaio 2022 Stargate: Continuum – 31 gennaio 2022

– 31 gennaio 2022 Stargate SG-1 – L’arca della verità – 31 gennaio 2022

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

La befana vien di notte – fino all’11 gennaio 2022

Palm Springs – fino all’8 gennaio 2022

Metti la nonna in freezer – fino al 14 gennaio 2022

Il Grinch – fino al 31 gennaio 2022

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Monterossi (original)

Tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi, arriva su Amazon Prime Video la serie TV Monterossi. Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio) si salva da un’aggressione mortale per pura fortuna e la sua vita cambia. Animato da un desiderio di giustizia vuole scoprire a tutti i costi chi vuole ucciderlo e inizia a indagare: finisce per confrontarsi con una coppia di killer, due zingari in cerca di vendetta, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, incredibili scambi di persona, una donna che sembra essere vissuta più volte e un passato crudele.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 17 gennaio 2022.

Monterossi, il trailer ufficiale

As We See It (original)

Le novità Amazon Prime Video da vedere a gennaio 2022 includono As We See It, serie TV originale in otto episodi. Segue le vicende di Jack, Harrison e Violet, coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo, che cercano di mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita. Con l’aiuto di famiglie, assistenti e non solo faranno un viaggio verso l’indipendenza e l’accettazione.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 21 gennaio 2022.

As We See It, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Big Bang Theory (stagione 12) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Supernatural (stagione 14) – 1 gennaio 2022 (posticipata in lingua italiana)

– 1 gennaio 2022 (posticipata in lingua italiana) The Good Doctor (stagione 4) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Vampire Diaries (stagioni 1-7) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Riverdale (stagione 5) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Athf (stagione 10) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 China, IL (stagione 2) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 I liceali (stagioni 1-3) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Mr. Pickles (stagione 3) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Robot Chicken (stagione 8) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Samurai Jack (stagione 5) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Night Shift (stagioni 1-4) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Venture Bros. (stagione 3) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 SOS Chirurgia (stagione 1) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Obiettivo bellezza (stagioni 1-2) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 Unforgettable (stagioni 1-2) – 10 gennaio 2022

– 10 gennaio 2022 Meteoheroes 2D (stagione 1) – 15 gennaio 2022

– 15 gennaio 2022 S.W.A.T. (stagioni 1-4) – 15 gennaio 2022

– 15 gennaio 2022 What’s Anna (stagione 1) – 20 gennaio 2022

– 20 gennaio 2022 Ready Music Play (stagione 2) – 20 gennaio 2022

– 20 gennaio 2022 Bleach (stagioni 6-7) – 25 gennaio 2022

– 25 gennaio 2022 Simeone – 26 gennaio 2022

– 26 gennaio 2022 The Legend of Vox Machina – 28 gennaio 2022

– 28 gennaio 2022 Stargate SG-1 (stagioni 1-10) – 31 gennaio 2022

– 31 gennaio 2022 Hunter X Hunter (stagione 1 episodi 37-75) – 31 gennaio 2022

Amazon segnala inoltre che le serie TV seguenti sono in scadenza questo mese:

Mcmafia (stagione 1) – fino all’1 gennaio 2022

The Shield (stagioni 1-7) – fino al 31 gennaio 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2022 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

