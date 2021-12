Cosa vedere tra le novità Disney+ di gennaio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo natalizio, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a gennaio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Antlers – Spirito insaziabile

Apriamo le novità Disney+ di gennaio 2022 con Antlers – Spirito insaziabile, dal visionario mondo dell’acclamato regista Scott Cooper e dal maestro dell’horror Guillermo del Toro. In un’isolata cittadina dell’Oregon un’insegnante di scuola media (Keri Russell) e il fratello sceriffo (Jesse Plemons) vengono trascinati negli oscuri segreti di un misterioso studente. Verranno spinti a terrificanti incontri con una leggendaria creatura ancestrale. Tratto dal racconto The Quiet Boy di Nick Antosca.

Disponibile su Disney+ dal 5 gennaio 2022.

Antlers – Spirito insaziabile, il trailer ufficiale

Eternals

La novità più attesa di gennaio 2022 su Disney+ è certamente Eternals, film Marvel Studios diretto da Chloé Zhao sbarcato il novembre scorso nei cinema. Quando mostruose creature chiamate Devianti, credute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per salvare l’umanità. Il gruppo di eroi sovrumani è composto da Sersi (amante dell’umanità), l’onnipotente Ikaris, Kingo (dotato dei poteri del cosmo), Sprite (eternamente giovane e piena di saggezza), l’intelligente inventore Phastos, la velocissima Makkari, il solitario Druig e il potente Gilgamesh. Nel film anche Dane Whitman (Kit Harington), la leader Ajak (Salma Hayek) e la guerriera Thena (Angelina Jolie).

Disponibile su Disney+ dal 12 gennaio 2022.

Eternals, il trailer ufficiale

Jojo Rabbit

Da non perdere a gennaio 2022 su Disney+ anche Jojo Rabbit, film diretto da Taika Waititi con il suo consueto umorismo. Una satira sulla Seconda Guerra Mondiale che segue le imprese di un giovane ragazzo tedesco la cui visione del mondo viene sconvolta quando scopre che la madre (Scarlett Johansson) tiene nascosta in soffitta una giovane ebrea. Il ragazzo è costretto a confrontarsi con il suo cieco nazionalismo aiutato dal suo amico immaginario, Adolf Hitler.

Disponibile su Disney+ dal 21 gennaio 2022.

Jojo Rabbit, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Full Monty – Squattrinati organizzati – 7 gennaio 2022

– 7 gennaio 2022 L’altra faccia del pianeta delle scimmie – 7 gennaio 2022

– 7 gennaio 2022 The Birth of Big Air (ESPN) – 7 gennaio 2022

(ESPN) – 7 gennaio 2022 The real queens of hip-hop: the women who changed the game – 14 gennaio 2022

– 14 gennaio 2022 Pearl Harbor – 14 gennaio 2022

– 14 gennaio 2022 Fernando Nation (ESPN) – 14 gennaio 2022

(ESPN) – 14 gennaio 2022 The First Wave (National Geographic) – 21 gennaio 2022

(National Geographic) – 21 gennaio 2022 King’s Ransom (ESPN) – 21 gennaio 2022

(ESPN) – 21 gennaio 2022 Into the Wind (ESPN) – 21 gennaio 2022

(ESPN) – 21 gennaio 2022 Downtown (1990) – 28 gennaio 2022

Serie TV da vedere su Disney+

Big Sky – stagione 2 (Star Original)

Tra le novità Disney+ di gennaio 2022 la seconda stagione di Big Sky, serie TV Star Original. Quando le detective private Cassie e Jenny si riuniscono per indagare su un incidente d’auto nel Montana, scoprono subito che il caso non è così scontato come può sembrare. Mentre provano a scoprire la verità si scontrano con insospettabili adolescenti, un personaggio proveniente dal passato di Jenny e un crudele sconosciuto anch’esso determinato a trovare risposte.

Disponibile su Disney+ dal 5 gennaio 2022.

Big Sky 2, il trailer ufficiale

Mayans M.C. – stagioni 1-3

Le novità includono le tre stagioni di Mayans M.C., serie TV che segue la vita di Ezekiel “EZ” Reyes, nuovo membro della gang Mayans M.C al confine tra California e Messico. EZ e il fratello Angel sono più uniti che mai dopo aver scoperto la verità dietro l’omicidio della loro madre. Il bisogno di vendetta spinge EZ verso una vita che non ha mai voluto, mentre il padre Felipe lotta per riconciliare le scelte fatte da lui e dai figli.

Disponibile su Disney+ dal 12 gennaio 2022.

Mayans M.C., il trailer ufficiale di lancio

Marvel’s Hit Monkey

Inizialmente data in uscita nel mese di novembre, arriva a gennaio 2022 Marvel’s Hit Monkey, serie TV animata che racconta la curiosa storia di un macaco giapponese. Guidato dal fantasma di un assassino americano, usa le sue abilità per togliere di mezzo una bella fetta della criminalità di Tokyo: un’oscura e divertente storia di vendetta basata sull’omonimo personaggio dei fumetti pubblicato per la prima volta nel 2010.

Disponibile su Disney+ dal 26 gennaio 2022.

Marvel’s Hit Monkey, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Station 19 (stagione 5) – 5 gennaio 2022

– 5 gennaio 2022 The Chi (stagione 4) – 5 gennaio 2022

– 5 gennaio 2022 Better Things (stagione 2) – 5 gennaio 2022

– 5 gennaio 2022 Queens – Regine dell’hip hop (Star Original) – 19 gennaio 2022

(Star Original) – 19 gennaio 2022 9-1-1 (stagione 5) – 12 gennaio 2022

Per i più piccoli sono poi in arrivo T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (stagione 2, dal 5 gennaio 2022), Pepper Ann (stagione 3, dal 19 gennaio 2022), A casa di Raven (stagione 4, dal 12 gennaio 2022) e Big City Greens (stagione 2, dal 26 gennaio 2022).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a gennaio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

