Quali sono le novità da vedere a gennaio 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo inizio anno. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

In occasione del ventesimo anniversario dell’uscita del primo film della saga, arriva su NOW e Sky On Demand Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, uno speciale targato HBO Max. Il cast, insieme a produttori e registi, ci riporta nel cuore della saga cinematografica: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, ma anche Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Tom Felton e non solo si incontrano sui set originali per parlare dei loro ricordi legati ai film. Un evento da non perdere per gli amanti della saga e dei libri di J.K. Rowling.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’1 gennaio 2022 in lingua originale (versione doppiata disponibile nei giorni successivi).

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, il trailer ufficiale

Fast & Furious 9 – The Fast saga

Per gli amanti dell’adrenalina arriva su NOW e Sky On Demand Fast & Furious 9 – The Fast saga, nuovo capitolo della popolarissima serie di film con protagonista Vin Diesel e la sua famiglia. Dom sta conducendo una vita tranquilla con il figlio e Letty (Michelle Rodriguez), ma il pericolo è sempre in agguato: sarà costretto a confrontarsi con il suo passato (che ha il volto di John Cena), naturalmente con l’aiuto di Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Ramsey (Nathalie Emmanuel) e non solo.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 5 gennaio 2022.

Fast & Furious 9 – The Fast saga, il trailer ufficiale

Dune

Un’altra grande prima visione su NOW e Sky Cinema del mese di gennaio 2022 è Dune, film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve che costituisce la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert, già trasposto nel 1984 con la pellicola di David Lynch. In un distante futuro dell’umanità, il duca Leto Atreides accetta di gestire un pericoloso pianeta, unica fonte di una droga in grado di allungare la vita e fornire eccezionali capacità mentali. Nel cast Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’8 gennaio 2022.

Dune, il trailer ufficiale

I delitti del BarLume (Compro Oro e A bocce ferme) (original)

Tra le novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2022 arrivano due inediti film della serie I delitti del BarLume, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi che raccontano le vicende del barista Massimo Viviani, protagonista insieme a quattro anziani frequentatori del suo bar (e non solo) di svariati delitti. Questo mese da non perdere Compro Oro (17 gennaio) e A bocce ferme (24 gennaio). Nel cast Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Stefano Fresi e Corrado Guzzanti.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 17 e dal 24 gennaio 2022.

I delitti del BarLume (Compro Oro e A bocce ferme), il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Lasciarsi un giorno a Roma – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 I Croods 2 – Una nuova era – 2 gennaio 2022

– 2 gennaio 2022 Super Benny – Operazioni Taxi rossi – 3 gennaio 2022

– 3 gennaio 2022 Io e Angela – 4 gennaio 2022

– 4 gennaio 2022 La principessa incantata – 6 gennaio 2022

– 6 gennaio 2022 Ariaferma – 7 gennaio 2022

– 7 gennaio 2022 Agatha e la maledizione di Ishtar – 8 gennaio 2022

– 8 gennaio 2022 Agatha e gli omicidi di mezzanotte – 9 gennaio 2022

– 9 gennaio 2022 Supernova – 9 gennaio 2022

– 9 gennaio 2022 Castle Falls – 10 gennaio 2022

– 10 gennaio 2022 Redemption Day – 11 gennaio 2022

– 11 gennaio 2022 They talk – 12 gennaio 2022

– 12 gennaio 2022 La terra dei figli – 13 gennaio 2022

– 13 gennaio 2022 Vault – 14 gennaio 2022

– 14 gennaio 2022 Crumb – la strada verso casa – 15 gennaio 2022

– 15 gennaio 2022 Atlas – 16 gennaio 2022

– 16 gennaio 2022 Futura – 18 gennaio 2022

– 18 gennaio 2022 Notti in bianco, baci a colazione – 19 gennaio 2022

– 19 gennaio 2022 Semina il vento – 20 gennaio 2022

– 20 gennaio 2022 The Devil has a name – 21 gennaio 2022

– 21 gennaio 2022 Al lupo al lupo falso allarme! – 22 gennaio 2022

– 22 gennaio 2022 Tigers – 25 gennaio 2022

– 25 gennaio 2022 Qui rido io – 26 gennaio 2022

– 26 gennaio 2022 The song of names – La musica della memoria – 27 gennaio 2022

– 27 gennaio 2022 Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo – 28 gennaio 2022

– 28 gennaio 2022 Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio – 28 gennaio 2022

– 28 gennaio 2022 Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Allerta rossa in Africa nera – 28 gennaio 2022

– 28 gennaio 2022 Magic sisters – Il potere della rosa – 29 gennaio 2022

– 29 gennaio 2022 De Gaulle – 30 gennaio 2022

– 30 gennaio 2022 Marilyn ha gli occhi neri – 31 gennaio 2022

Per quanto riguarda le Collection abbiamo questo mese Harry Potter (dall’1 al 16 gennaio 2022), Meryl Streep (dal 17 al 21 gennaio 2022), Arma Letale (22 e 23 gennaio 2022) e Brad Pitt vs George Clooney (dal 24 al 31 gennaio 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

A Discovery of Witches – stagione 3 (finale) (original)

Giunge al finale con la terza stagione A Discovery of Witches, serie TV britannica basata sulla Trilogia delle anime di Deborah Harkness. Al centro dell’ultimo capitolo, composto da 7 episodi, c’è sempre l’amore tra la potentissima strega Diana e l’affascinante vampiro Matthew: dopo la parentesi ambientata nell’Inghilterra elisabettiana, fanno ritorno ai giorni nostri e affrontano tutto quello che si erano lasciati alle spalle. Lo scontro con Peter Knox e Gerberto d’Aurillac è ormai inevitabile.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 gennaio 2022.

A Discovery of Witches 3, il trailer ufficiale

Euphoria – stagione 2

Tra le serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand questo mese di gennaio 2022 c’è Euphoria, giunta alla seconda stagione. La protagonista è Zendaya, chiamata a interpretare Rue Bennett, diciassettenne che lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla dipendenza e dalla perdita. La nuova stagione, in otto episodi, vede la ragazza cercare un senso alla sua esistenza per lasciarsi alle spalle il doloroso passato.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 10 gennaio 2022 (versione doppiata dal 17).

Euphoria 2, il trailer ufficiale

Young Rock

Debutta tra le novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2022, “anticipando” l’arrivo di Peacock su Sky, la serie TV Young Rock, da non perdere per i fan di Dwayne “The Rock” Johnson. Si tratta di una sitcom basata sulla vita del celebre attore ed ex-wrestler professionista: candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America nel 2032, l’uomo riflette sulla sua giovinezza raccontando i momenti che lo hanno formato e ricordando le persone più importanti della sua vita.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 gennaio 2022.

Young Rock, il trailer ufficiale

Landscapers – Un crimine quasi perfetto (miniserie original)

Da vedere a gennaio 2022 su NOW e Sky On Demand anche Landscapers – Un crimine quasi perfetto, miniserie incentrata sulla storia reale dell’omicidio del 1998 di due cittadini del Nottinghamshire. Racconta la storia di Susan (Olivia Colman) e suo marito (David Thewlis), che uccisero i genitori della donna e li seppellirono nel retro del giardino di casa, a Mansfield. Il crimine è rimasto irrisolto per più di un decennio, ma il ritrovamento improvviso dei cadaveri cambia le carte in tavola.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 14 gennaio 2022.

Landscapers – Un crimine quasi perfetto, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Private Eyes (stagione 5) – 16 gennaio 2022

(stagione 5) – 16 gennaio 2022 Mr. Mayor – 20 gennaio 2022

– 20 gennaio 2022 Fantasy Island – 24 gennaio 2022

– 24 gennaio 2022 Carter (stagione 2) – 25 gennaio 2022

(stagione 2) – 25 gennaio 2022 Christian – 28 gennaio 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

