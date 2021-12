Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di gennaio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese post natalizio ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a gennaio 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Bad Boys For Life

Apriamo le novità Netflix di gennaio 2022 con Bad Boys For Life, terzo capitolo della serie cinematografica con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Due poliziotti della vecchia scuola, Mike Lowrey e Marcus Burnett, fanno squadra con un’unità d’élite per provare a fermare un pericoloso criminale di Miami a capo del cartello della droga locale.

Disponibile su Netflix dal 3 gennaio 2022.

Bad Boys For Life, il trailer ufficiale

Doctor Sleep

Arriva su Netflix anche Doctor Sleep, sequel di Shining e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King. Dan Torrance (Ewan McGregor) porta ancora il peso degli eventi di cui è stato vittima da bambino ed è alle prese con una dipendenza dall’alcool. L’incontro con una adolescente con capacità soprannaturali simili alle sue gli cambierà la vita.

Disponibile su Netflix dal 5 gennaio 2022.

Doctor Sleep, il trailer ufficiale

Mother/Android (original)

Da non perdere questo mese su Netflix Mother/Android, film originale con protagonista Chloë Grace Moretz ambientato in un futuro non troppo lontano. Due ragazzi intraprendono un complicato viaggio per fuggire dalla propria nazione, coinvolta in una guerra con un’intelligenza artificiale. A pochi giorni dalla nascita del loro figlio, devono affrontare un’area sconosciuta dove il movimento degli androidi sta raggiungendo il potere: ce la faranno a raggiungere un posto sicuro in vista del parto?

Disponibile su Netflix dal 7 gennaio 2022.

Mother/Android, il trailer ufficiale

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (original)

Arriva su Netflix La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, thriller psicologico con Kristen Bell e Tom Riley. La sconsolata Anna passa le sue giornate in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra. Quando un affascinante vicino si trasferisce con la sua adorabile figlia nella casa di fronte, la donna inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. Poi però sembra assistere a un terribile omicidio… o forse no?

Disponibile su Netflix dal 28 gennaio 2022.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, il teaser trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Sicario – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 4 metà (original) – 5 gennaio 2022

(original) – 5 gennaio 2022 Il trattamento reale (original) – 20 gennaio 2022

(original) – 20 gennaio 2022 Monaco: sull’orlo della guerra (original) – 21 gennaio 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Incastrati (original)

Le novità Netflix di gennaio 2022 includono Incastrati, la prima serie TV scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Racconta la storia di due amici che rimangono coinvolti in un omicidio eccellente: cercando di scappare dalla scena del crimine si mettono sempre di più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà a fare i conti con la mafia. Una nuova serie comedy in sei puntate.

Disponibile su Netflix dall’1 gennaio 2022.

Incastrati, il trailer ufficiale

Ozark – stagione 4, finale (original)

Si chiudono con la quarta stagione le vicende di Ozark, popolare serie TV con Jason Bateman e Laura Linney. Marty è un consulente finanziario che ricicla denaro sporco per i cartelli messicani della droga e che si è trasferito con la famiglia nel Missouri. La nuova stagione riprende dal punto in cui si era interrotta quella precedente e dallo sconvolgente finale, e vedrà i protagonisti affrontare le conseguenze di quanto accaduto. Una degna conclusione in 14 episodi per la serie TV.

Disponibile su Netflix dal 21 gennaio 2022.

Ozark 4, il teaser trailer ufficiale

Snowpiercer – stagione 3 (original)

Arriva su Netflix la terza stagione di Snowpiercer, serie TV post apocalittica basata sulle graphic novel e ambientata qualche anno prima degli eventi dell’omonimo film. Il mondo è diventato un immenso deserto di ghiaccio dopo un tentativo fallito di rimediare al surriscaldamento globale e gli unici sopravvissuti sono a bordo di un rivoluzionario treno a moto perpetuo. Si riprende dagli eventi del finale della stagione 2, con una quarta stagione già ufficialmente confermata.

Disponibile su Netflix dal 25 gennaio 2022.

Snowpiercer 3, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Manifest (stagioni 1-3) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Big Bang Theory (stagione 12) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 The Good Doctor (stagione 4) – 1 gennaio 2022

– 1 gennaio 2022 After Life (stagione 3 , original) – 14 gennaio 2022

, original) – 14 gennaio 2022 DOTA: Dragon’s Blood: Book 2 – 18 gennaio 2022

– 18 gennaio 2022 Too Hot to Handle (stagione 3 , original) – 19 gennaio 2022

, original) – 19 gennaio 2022 Getting Curious with Jonathan Van Ness (original) – 28 gennaio 2022

Le novità Netflix di gennaio 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a gennaio 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

