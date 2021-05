Mediaset scuote il mondo delle pay TV con film, serie e Champions League a 7,99 euro

Nasce oggi ufficialmente Mediaset Infinity, un servizio che costituisce di fatto l’unione dei servizi Mediaset Play e Infinity TV. Gli utenti avranno la possibilità di vedere tutti i programmi delle reti Mediaset senza costi, ma chi lo vorrà potrà abbonarsi e avere accesso a molti più film e serie TV e alle partite della UEFA Champions League.

Ecco Mediaset Infinity: film, serie TV e Champions League a 7,99 euro al mese

Mediaset Infinity è visibile in streaming su smart TV, smartphone, tablet, PC, Mac, Fire TV Stick e console in diretta o on demand (sia via browser sia con l’app). Come spiegato dalla stessa azienda, si tratta di un sistema a più strati, una vera e propria piramide di contenuti: al primo livello, per il quale basta la registrazione gratuita, troviamo i programmi delle reti Mediaset, dai reality più seguiti ai film e alle fiction in onda sui canali tradizionali, con l’aggiunta di nuovi contenuti inediti pensati per il web (il primo programma debutterà in autunno).

Chi vuole può poi accedere a una selezione di film e serie TV on demand, con il meglio delle produzioni targate USA, titoli appena usciti e i cofanetti delle serie più popolari: qui troveremo “Il trono di spade” in 4K, le anteprime di “Judas & the Black Messiah“, “Godzilla vs Kong“, tutti i film de “Il Signore degli anelli” e tanto altro. Il pubblico può anche accedere a un’offerta opzionale, una serie di “premium channel” specializzati in serie TV, sport, documentari e contenuti per i bambini.

Infine, Mediaset pone al vertice della piramide le prossime tre edizioni della UEFA Champions League, per la quale l’azienda possiede i diritti per lo streaming (Sky dispone di quelli per il satellite): su Mediaset Infinity si potranno vedere 104 partite di Champions a stagione, finale compresa, alle quali si aggiungono le restanti 17 (gratuite e visibili su Canale 5, anche in streaming) per un totale di 121 (mancano solo quelle in esclusiva su Amazon Prime Video). Tutto questo senza aumenti nel costo dell’abbonamento, che rimane di 7,99 euro al mese.