Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese dell’anno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a gennaio 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Macbeth (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di gennaio 2022 con Macbeth, adattamento cinematografico di Joel Coen della famosissima opera teatrale di William Shakespeare che racconta di una sanguinosa ascesa al trono di Scozia. Nel cast Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter, Corey Hawkins, Brendan Gleeson, Harry Melling, Bertie Carvel e Alex Hassell.

Disponibile su Apple TV+ dal 14 gennaio 2022.

Macbeth, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Supersorda! (original)

Le novità Apple TV+ di gennaio 2022 comprendono Supersorda!, una serie d’animazione che racconta le vicende di Cece, una bambina che perde l’udito e trova la sua supereroina interiore. Andare a scuola e farsi nuovi amici può essere difficile, e il dover fare entrambe le cose con un ingombrante apparecchio acustico sul petto non le semplifica di certo: con un piccolo aiuto del suo alter ego, la supereroina Supersorda, Cece impara ad accettare la sua diversità e ciò che la rende straordinaria.

Disponibile su Apple TV+ dal 7 gennaio 2022.

Supersorda!, il trailer ufficiale

Servant – stagione 3 (original)

Arriva questo mese sulla piattaforma streaming la terza stagione di Servant, popolare serie TV horror firmata da M. Night Shyamalan. È incentrata sulle vicende dei coniugi Dorothy e Sean Turner (Lauren Ambrose e Toby Kebbel), che dopo la perdita del figlio Jericho si affidano a una bambola reborn per superare il lutto e all’aiuto della giovane bambinaia Leanne Grayson (Nell Tiger Free). In questa nuova stagione Leanne, i Turner e Julian (il fratello di Dorothy, interpretato da Rupert Grint) dovranno fare i conti con altri membri della setta a cui appartiene Leanne. La serie è già stata rinnovata per una quarta stagione.

Disponibile su Apple TV+ dal 21 gennaio 2022.

Servant 3, il trailer ufficiale

Fraggle Rock – Ritorno alla grotta

A gennaio 2022 da non perdere su Apple TV+ il ritorno dei simpatici e canterini Fraggle di Jim Henson con Fraggle Rock – Ritorno alla grotta. Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober e i loro nuovi amici vivono esilaranti avventure piene di tutta la magia che si sprigiona quando celebriamo e ci prendiamo cura del nostro mondo interconnesso.

Disponibile su Apple TV+ dal 21 gennaio 2022.

Fraggle Rock – Ritorno alla grotta, il trailer ufficiale

The Afterparty (original)

Le novità Apple TV+ di gennaio 2022 includono The Afterparty, serie TV a metà tra il giallo e la comedy creata da Chris Miller e Phil Lord. La rimpatriata di un gruppo di ex studenti culmina con la morte di uno di loro. I sospetti ricadono su tutti i partecipanti alla festa, ma non è facile capire chi sia il colpevole. Negli otto episodi la stessa serata viene raccontata attraverso la prospettiva dei diversi partecipanti, con uno stile visivo e un genere che rispecchiano la personalità di chi lo racconta. Nel cast Dave Franco, Ben Schwartz e Tiffany Haddish.

Disponibile su Apple TV+ dal 28 gennaio 2022 (primi tre episodi, poi un episodio alla settimana).

The Afterparty, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

