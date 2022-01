HP presenta al CES 2022 una serie di novità soprattutto dedicate al gaming: troviamo infatti il debutto di nuovi PC Desktop come OMEN 45L, OMEN 25L e Victus by HP 15L, i rinnovati notebook OMEN by HP 16 e 17, ma anche il monitor OMEN 27u 4K e la serie di accessori HyperX pensati per i videogiocatori. Andiamo a scoprire i dettagli, la disponibilità e i prezzi di lancio, anche se per il momento abbiamo solo le indicazioni statunitensi.

Le novità desktop di HP al CES 2022: OMEN 45L, OMEN 25L e Victus by HP 15L

Partiamo dalle novità desktop del CES 2022 di HP con OMEN 45L, OMEN 25L e Victus by HP 15L. Il primo mette a disposizione una rivoluzionaria e brevettata soluzione per il raffreddamento denominata OMEN Cryo Chamber, grazie alla quale le temperature della CPU possono risultare di 6 gradi più basse.

OMEN 45L offre una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 con 24 GB di memoria GDDR6X oppure una AMD Radeon RX 6700 XT con Infinity Cache, e un processore a scelta tra Intel Core 12th i9-12900K e AMD Ryzen 9 5900X. A bordo fino a 64 GB di RAM DDR4 HyperX, fino a 4 TB di SSD PCIe NVMe e ventole Cooler Master da 120 mm. Lato software abbiamo ovviamente Windows 11 con OMEN Gaming Hub preinstallato, che permette di andare a modificare performance e altri aspetti del PC.

Previous Next Fullscreen

OMEN 25L è stato introdotto la scorsa primavera, ma oggi viene ulteriormente migliorato nell’estetica grazie a una colorazione bianco ceramica, la prima per un PC desktop della serie, e a un pannello laterale in vetro temperato che evidenzia gli interni e l’illuminazione RGB (grazie a OMEN Gaming Hub). Inoltre il PC accoglie ventole da 120 mm per un raffreddamento più efficace.

I videogiocatori possono optare per una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 oppure per una AMD Radeon RX6700 XT, con processori Intel Core i7 12th gen o AMD Ryzen.

Previous Next Fullscreen

Chiudiamo il capitolo desktop con Victus by HP 15L, il primo PC di questo tipo della linea: mette a disposizione un design compatto con due colorazioni (Mica Silver o Ceramic White) e il logo RGB “infinity mirror” personalizzabile. A livello hardware abbiamo GPU fino a NVIDIA GeForce RTX3060 Ti o AMD Radeon RX 6600 XT, affiancate da processori Intel Core i7 12th gen o AMD Ryzen 7 5000G e da memorie RAM fino a 32 GB DDR4.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita di OMEN 45L, OMEN 25L e Victus by HP 15L

OMEN by HP 45L Gaming Desktop PC – dal 5 gennaio 2022 a un prezzo di partenza di 1899,99 dollari

OMEN by HP 25L Gaming Desktop PC – dalla primavera 2022 (prezzo non ancora dichiarato)

Victus by HP 15L Gaming Desktop PC – da febbraio 2022 (prezzo non ancora dichiarato)

Ecco i nuovi notebook OMEN by HP 16 e 17 e il monitor OMEN 27u 4K

I notebook OMEN 16 e 17 vengono rinnovati con l’arrivo di GPU della serie GeForce RTX 30 e processori Intel Core di 12a generazione. Insieme a questi ultimi debutta un monitor pensato anche per i videogiocatori console: si tratta di OMEN 27u 4K, il primo della serie con HDMI 2.1 e pronto alle console grazie al plug-and-play.

Il monitor offre un pannello IPS con DCI-P3 (95%), 450 nit di luminosità, risoluzione 4K, 120 Hz, VESA Display HDR 400 con HDMI 2.1, supporto a PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch e cornici sottili su tutti e quattro i lati. Non manca la certificazione HP Eye Ease with Eyesafe per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco.

Previous Next Fullscreen

HP introduce anche il piano HP Ultimate Gaming Coverage, che offre ai giocatori protezione contro danni accidentali e guasti per PC da gaming, accessori e console dei maggiori brand: al costo di 19,99 dollari al mese copre fino a 4000 dollari (2000 al massimo per ogni “incidente”).

Prezzi e uscita di OMEN by HP 16 e 17, monitor OMEN 27u 4K

OMEN by HP 27u 4G Gaming Monitor – dalla primavera 2022 al prezzo di partenza di 699,99 dollari

OMEN by HP 16 Gaming Laptop – da marzo 2022 (prezzo non ancora dichiarato)

OMEN by HP 17 Gaming Laptop – da marzo 2022 (prezzo non ancora dichiarato)

HP Ultimate Gaming Coverage Plan – dal 4 gennaio 2022 a 19,99 dollari al mese

Arriva anche la nuova serie di accessori HyperX

HP non si ferma qui e presenta al CES 2022 la nuova serie di prodotti della linea HyperX: spiccano le cuffie HyperX Cloud Alpha Wireless con ben 300 ore di autonomia dichiarata, ma anche il controller senza fili HyperX Clutch, il mouse da gaming Pulsefire Haste, la tastiera meccanica Alloy Origins 65 e le cuffie Cloud II e Cloud Core.

Uno dei prodotti più interessanti tra le novità sono senza dubbio le cuffie HyperX Cloud Alpha Wireless, che offrono audio immersivo grazie al DTS Headphone:X, i driver da 50 mm e la tecnologia Dual Chamber, con tanto di microfono staccabile con cancellazione del rumore. Il produttore dichiara 300 ore di durata della batteria con una singola ricarica (al 50% del volume).

HyperX Clutch Wireless Gaming Controller offre connettività Bluetooth 4.2 con i dispositivi Android (o attraverso un ricevitore wireless a 2,4 GHz), cavo USB-C/USB-A per il collegamento cablato al PC, basetta per smartphone espandibile (da 41 a 86 mm) e batteria ricaricabile integrata con 19 ore di autonomia.

Tra le novità anche il mouse Pulsefire Haste Wireless, con un’autonomia fino a 100 ore, DPI personalizzabili, luci RGB, software HyperX NGENUITY per l’assegnazione dei pulsanti e certificazione IP55, e la tastiera HyperX Alloy Origins 65 Mechanical: quest’ultima permette di risparmiare il 65% dello spazio grazie al particolare fattore di forma, integra luci RGB per la retroilluminazione, software NGENUITY per la personalizzazione e Game mode; è disponibile con switch HyperX Red o Aqua.

Chiudono le novità da gaming di HP le cuffie HyperX Cloud II e Cloud Core: le prime offrono audio 7.1 virtuale e driver da 53 mm, le seconde audio DTS Headphone:X con suono 3D, ma per entrambe troviamo memory foam HyperX, similpelle premium, telaio in alluminio e microfono staccabile con cancellazione del rumore.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita degli accessori HyperX

Cloud Alpha Wireless Gaming Headset – da febbraio 2022 a 199,99 dollari

HyperX Clutch Wireless Gaming Controller – da marzo 2022 a 49,99 dollari

Pulsefire Haste Wireless Gaming Mouse – da febbraio 2022 a 79,99 dollari

Alloy Origins 65 Mechanical Gaming Keyboard – da febbraio 2022 a 99,99 dollari

Cloud II Gaming Headset – da marzo 2022 a 99,99 dollari

Cloud Core Gaming Headset – da gennaio 2022 a 69,99 dollari

Restate sintonizzati per le indicazioni riguardanti il mercato europeo.

Potrebbe interessarti: migliori cuffie da gaming, ecco i nostri consigli