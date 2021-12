È il tuttora ottimo iPhone 12 di Apple la nuova Offerta Tech firmata Esselunga: il melafonino della precedente generazione viene proposto ad un prezzo estremamente interessante.

Nella nostra recente raccolta di offerte avente ad oggetto proprio agli smartphone della casa di Cupertino abbiamo dedicato attenzione agli interessanti iPhone 13 (ecco la nostra recensione), ma non ci siamo certo dimenticati dei tuttora validissimi modelli dello scorso anno.

Ebbene, oggi parliamo proprio del modello “standard” della passata generazione: iPhone 12. Di ragioni per essere reputato ancora valido e attuale, il device ne presenta parecchie: dall’ottimo display OLED al SoC A14 Bionic (ecco il nostro confronto coi chipset concorrenti), passando per la connettività 5G e un comparto fotografico in grado di regalare tante soddisfazioni, senza dimenticare il software sempre aggiornato e il lungo supporto software garantito da Apple.

In questo momento, iPhone 12 è in offerta da Esselunga: l’Offerta Tech sarà valida fino al 31 dicembre 2021 e riguarda il taglio di memoria da 128 GB, che è così acquistabile al prezzo di 699 euro. Si tratta di un prezzo molto interessante per un prodotto che costituirebbe sicuramente un regalo di Natale molto gradito.

Per farvi un esempio, il prezzo attuale più basso lo ha Unieuro a 739 Euro nella versione da 64 GB.

Per l’elenco completo dei punti vendita Esselunga dove potersi recare per cogliere al volo questa nuova Offerta Tech prima che finisca e prima che si esauriscano le scorte, potete visitare questo link.

