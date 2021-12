Realme offre già l’app Realme Link per la gestione dei suoi dispositivi intelligenti, inclusi Realme Band e Realme Watch, ma l’azienda ha appena rilasciato una nuova app Android denominata Realme Fit. La sua descrizione è ancora assente, ma l’APK suggerisce che si tratta di un’app per TechLife Watch S100 e che esiste anche una versione per iOS.

La nuova app Realme Fit contiene indizi su un prossimo dispositivo indossabile

L’APK della nuova applicazione include un’immagine intitolata “test del corpo” che raffigura una persona che mette due dita su una smartband o smartwatch del produttore.

Potrebbe trattarsi dunque di un dispositivo indossabile simile a Apple Watch e a Samsung Galaxy Watch4 che utilizzano un chip dedicato per misurare la frequenza cardiaca ed effettuare l’ECG quando si posizionano le dita sulla corona o sui pulsanti home e back.

L’APK dell’app Realme Fit include anche delle immagini che si riferiscono alla funzionalità ECG, quindi ci sono buone probabilità che l’azienda rilascerà un nuovo dispositivo indossabile con questa caratteristica sanitaria.

Vale la pena ricordare che Realme ha lanciato recentemente la smartband Realme Band 2 e lo smartwatch Realme Watch 2 Pro in India e Realme Watch T1 in Cina con il supporto per il monitoraggio della frequenza cardiaca e il sensore di concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

In copertina: Realme Band

