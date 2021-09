Realme Band 2 è ufficiale con nuove funzionalità e migliorie

Come anticipato dal poster che ha iniziato a circolare sul Web un paio di giorni fa, Realme ha appena lanciato la sua nuova smartband Realme Band 2.

Il nuovo dispositivo indossabile dell’azienda offre un display più grande del predecessore, autonomia migliorata, varie funzionalità sanitarie e nuovi eleganti cinturini.

Caratteristiche di Realme Band 2

Realme Band 2 sfoggia un display LCD TFT a colori da 1,4 pollici di forma rettangolare con una luminosità massima di 500 nit e offre una serie di funzionalità per il monitoraggio di salute e fitness, come un sensore per l’ossigeno nel sangue SpO2, un sensore di monitoraggio del sonno e il solito sensore per la frequenza cardiaca.

Nello specifico, i sensori per la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue sono di Goodix, azienda che ha fornito questi sensori anche per la serie Realme Watch.

Realme Band 2 supporta fino a 90 modalità di allenamento come camminata, corsa, ciclismo, nuoto e molte altre ed è alimentata da una batteria da 204 mAh che secondo l’azienda può offrire fino a 12 giorni di autonomia.

La nuova smartband di Realme è inoltre resistente all’acqua fino a 50 metri e viene fornita con 50 quadranti.

Disponibilità e prezzo di Realme Band 2

Realme Band 2 debutta in Malesia al prezzo di circa 34 dollari al cambio attuale, tuttavia la società deve ancora annunciare i dettagli sulla disponibilità per il mercato indiano. Secondo l’informatore Yogesh Brar il nuovo fitness tracker sarebbe disponibile in India da ottobre 2021. Rimaniamo in attesa di informazioni sul lancio del prodotto in altri mercati.

