Realme Watch T1 è ufficiale con display AMOLED, chiamate Bluetooth e GPS

Oggi l’azienda ha presentato gli smartphone Realme GT Neo 2T e Realme Q3s e ora ha lanciato anche il suo nuovo dispositivo indossabile in Cina. Il nuovo smartwatch Realme Watch T1 presenta un design leggero e alla moda e offre il supporto per circa 110 modalità sportive.

Caratteristiche di Realme Watch T1

Il nuovo smartwatch di Realme sfoggia un display AMOLED circolare da 1,3 pollici con risoluzione di 416 x 416 pixel racchiuso in un corpo in acciaio inossidabile e offre funzionalità Bluetooth 5.0 per chiamare e riprodurre musica, inoltre mette a disposizione un sistema completo di monitoraggio della salute che include il tracciamento della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue.

Realme Watch T1 è impermeabile fino a 5 ATM / 50 metri ed è alimentato da una batteria da 228 mAh che offre fino a sette giorni di autonomia, inoltre include il supporto per la ricarica rapida e per i sistemi di geolocalizzazione GPS, GLONASS e Galileo. Altre caratteristiche includono Always On Display e supporto NFC.

Specifiche di Realme Watch T1

Display touch AMOLED da 1,3 pollici (416 x 416 pixel), densità di pixel 325 PPI, AOD, protezione Corning Gorilla Glass

Connettività Bluetooth 5.0, Chiamate vocali tramite Bluetooth

110 modalità sportive tra cui nuoto, cricket, yoga, corsa all’aperto, corsa indoor, camminata all’aperto, spinning, camminata indoor, ciclismo all’aperto, escursionismo, ellittica, canottaggio, basket, allenamento per la forza, allenamento libero

Accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi, sensore fotosensibile, sensori di monitoraggio indossabili, sensore di pressione dell’aria

Sensore di frequenza cardiaca, misurazione dell’ossigeno nel sangue, GPS integrato + GLONASS + Galileo, NFC

4 GB di spazio di archiviazione per la riproduzione di musica offline

Resistenza all’acqua (5ATM / 50 metri)

Rilevamento del sonno, Passi, Calorie, Distanza, Promemoria acqua, Avviso inattività, Registro attività

La batteria da 228 mAh offre fino a 7 giorni di autonomia, basta una ricarica di 15 minuti per 3 giorni di utilizzo, da 0 a 100% in 35 minuti

Disponibilità e prezzi di Realme Watch T1

Realme Watch T1 è disponibile in Cina nei colori Vibrant Black e Black Mint con un cinturino in silicone, mentre il colore Olive offre un cinturino in pelle.

Lo smartwatch sarà in vendita dal 1° novembre, con preordini a partire da domani 20 ottobre, al prezzo di 699 yuan (circa 94 euro), tuttavia sarà scontato di 100 yuan (circa 13 euro) come offerta di lancio. Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

