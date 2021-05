realme lancia Watch 2 Pro, Buds Wireless 2 e Pocket Bluetooth Speaker

Si è da poco concluso il “AIoT Sports Lunch”, evento tenuto da realme in Malesia dedicato al lancio di alcuni nuovi prodotti, tra cui il realme Pocket Bluetooth Speaker, realme Watch 2 Pro e realme Buds Wireless 2.

realme Pocket Bluetooth Speaker, caratteristiche e prezzi

realme Pocket Bluetooth Speaker è una cassa che, più che essere portatile, è tascabile. A suggerirlo, oltre alle dimensioni, è lo stesso nome che l’azienda ha deciso di conferire a questo minuscolo dispositivo. La cassa, infatti, pesa appena 113 grammi e include un laccetto per poter agganciare il dispositivo a un portachiavi, uno zaino, una cintura o qualsiasi altra cosa vi venga in mente.

realme Pocket Bluetooth Speaker sfoggia un design resistente agli schizzi d’acqua ed è dotato di un driver 3W Dynamic Bass Boost che, combinato a un radiatore passivo, offre bassi ricchi e profondi anche quando la musica viene riprodotta all’aperto. Oltre ciò, il dispositivo supporta una gaming mode per sincronizzare audio e immagini durante la riproduzione di giochi o di film e serie TV, mentre il collegamento con lo smartphone (che può avvenire entro un raggio di dieci metri) è garantito dall’applicazione realme Link.

Infine, ma non meno importante, realme Pocket Bluetooth Speaker offre fino a sei ore di riproduzione musicale con una sola carica e può essere ricaricato grazie al cavo USB-C incluso nella confezione. Il dispositivo è disponibile in Malesia nelle colorazioni Desert Grey e Classic Black al prezzo di 79 RM, ovvero circa 16 euro al cambio. realme Pocket Bluetooth Speaker potrebbe presto raggiungere anche altri mercati.

realme Watch 2 Pro, caratteristiche e prezzi

realme Watch 2 Pro recupera tutte quelle funzionalità che l’azienda ha deciso di non includere nel modello “standard”, tra cui il supporto al GPS.

Questo smartwatch è dotato di un più ampio schermo LCD a colori da 1,75 pollici che può essere personalizzato a proprio piacimento scegliendo tra gli oltre cento quadranti disponibili. Il dispositivo supporta, poi, la tecnologia GPS dual-satellite per ricevere informazioni precise sul percorso, il monitoraggio dei passi e dell’attività fisica, e offre ben novanta modalità sport diverse, tra cui calcio, pallacanestro, cricket, salti con la corda e molto altro.

Tante le funzionalità supportate, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e quello del livello di ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno, delle calorie, dei passi, della distanza, nonché la possibilità di ottenere degli avvisi di sedentarietà e promemoria di idratazione.

A seguire, la scheda tecnica di realme Watch 2 Pro:

Dimensioni: 255,2 × 38,9 × 12,65 mm;

Peso: 40 g;

Resistente all’acqua (IP68);

Schermo LCD touch a colori da 1,75 pollici (320 × 385 pixel) 286 PPI con luminosità massima di 600 nit, vetro resistente ai graffi 2.5D, oltre 100 quadranti;

Accelerometro a 3 assi, sensore di frequenza cardiaca;

Bluetooth 5.0;

GPS dual-satellite per informazioni precise sul percorso, monitoraggio dei passi e monitoraggio dell’attività;

90 modalità sport : corsa all’aperto, camminata all’aperto, bicicletta all’aperto, corsa indoor, calcio, basket, cricket, ellittica, yoga, allenamento libero, test VO2max, ecc;

: corsa all’aperto, camminata all’aperto, bicicletta all’aperto, corsa indoor, calcio, basket, cricket, ellittica, yoga, allenamento libero, test VO2max, ecc; Misurazione automatica della frequenza cardiaca, frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore su 24 , promemoria frequenza cardiaca bassa, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), rilevamento del sonno, passi, calorie, distanza, promemoria acqua, promemoria sedentarietà;

, promemoria frequenza cardiaca bassa, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), rilevamento del sonno, passi, calorie, distanza, promemoria acqua, promemoria sedentarietà; Controllo della musica, controllo della fotocamera, previsioni del tempo;

Notifica chiamata, messaggio, sveglia, batteria scarica , regolazione luminosità, regolazione vibrazione, sollevamento polso per riattivare schermo, modalità Non disturbare;

, regolazione luminosità, regolazione vibrazione, sollevamento polso per riattivare schermo, modalità Non disturbare; Batteria da 390 mAh con una durata della batteria fino a 14 giorni.

realme Watch 2 Pro sarà disponibile in Malesia a partire dal 29 maggio al prezzo di 299 RM, circa 60 euro al cambio.

realme Buds Wireless 2, caratteristiche e prezzi

I realme Buds Wireless 2 sono i successori dei realme Buds Wireless, con supporto alla cancellazione attiva del rumore e codec Sony LDAC per una riproduzione musicale wireless di alta qualità. Gli auricolari saranno disponibili in Malesia a partire dal prossimo 6 giugno nelle colorazioni Kandi Yellow e Kandi Grey al prezzo di 199 RM, ovvero circa 40 euro al cambio attuale.

A seguire, le caratteristiche di realme Buds Wireless 2.