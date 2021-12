Il gigante tecnologico Apple ha rilasciato una nuova serie di aggiornamenti che coinvolgono la gran parte dei suoi prodotti. In particolare troviamo la versione 15.2 di iOS, iPadOS, tvOS e HomePod Software oltre che watchOS 8.3 e macOS Monterey 12.1. Una delle novità più degne di nota di questi update è il supporto ad Apple Music Voice Plan ma la mela morsicata riserva un occhio di riguardo anche alla privacy, che viene migliorata grazie a una nuova sezione che mostra agli utenti a quali dati hanno attinto tutte le app installate su iPhone e iPad.

Come detto, Apple ha rilasciato, per gli utenti di alcune parti del mondo, un nuovo piano di abbonamento ad Apple Music chiamato Voice Plan. Per circa 5 dollari al mese, gli utenti potranno godere dell’intero catalogo di Apple Music a portata di comando vocale grazie all’integrazione con Siri. Un’altra gradita novità, che coinvolge anche in questo caso gli utenti iPhone e iPad è un nuovo strumento di controllo e protezione pensato per i bambini, che permette a chi controlla il dispositivo di abilitare degli avvisi che evitino la visione di contenuti che ritraggono nudità.

Guardando invece al mondo Mac, macOS Monterey è arrivato alla versione 12.1 ed è disponibile per tutti i Mac compatibili. Questo nuovo aggiornamento introduce SharePlay, feature che permette di condividere la visione di contenuti multimediali con chiunque sia in chiamata tramite FaceTime. Ad esempio, in una chiamata di gruppo FaceTime i partecipanti saranno in grado di visualizzare lo stesso video o ascoltare la stessa musica in contemporanea. Come sempre, questo update porta con sé miglioramenti alla stabilità, alla sicurezza e alle prestazioni generali del sistema.

Di seguito la lista di cambiamenti completa di iOS 15.2:

Apple Music Voice Plan

Apple Music Voice Plan è un nuovo abbonamento che consente di accedere a tutti i brani, le playlist e le stazioni di Apple Music utilizzando Siri.

“Just Ask Siri” suggerisce la musica in base alla cronologia di ascolto e ai mi piace o non mi piace.

“Play it Again” consente di accedere all’elenco della musica recentemente riprodotta.

Privacy

“App Privacy Report” nelle impostazioni consente di vedere la frequenza con cui le applicazioni hanno avuto accesso alla tua posizione, foto, fotocamera, microfono, contatti e l’attività di rete negli ultimi sette giorni.

Messaggi

L’impostazione di sicurezza della comunicazione dà ai genitori la possibilità di attivare avvisi per i bambini quando ricevono o inviano foto che contengono nudo.

Siri e ricerca

Migliorata la capacità di proteggere bambini e genitori così da effettuare una navigazione più sicura e ricevere aiuto in caso ci si imbatta in situazioni non sicure.

Apple ID

Digital Legacy ti permette di designare le persone come Contatti Legacy in modo che possano accedere al tuo account iCloud e ai tuoi dati personali in caso tu venga a mancare

Fotocamera

Aggiunta la possibilità di controllare quando e se la fotocamera Ultra Wide debba essere attivata per lo scatto di foto e video macro. (Esclusivo per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max)

App TV

La scheda Negozio ti permette di sfogliare, acquistare e affittare film e spettacoli TV in un unico luogo

CarPlay

Mappa migliorata in Apple Maps con dettagli stradali come curve, piste ciclabili e pedonali per le città supportate

Miglioramenti