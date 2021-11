Amazon conferma che i dispositivi Echo supporteranno Matter

Amazon è una delle aziende leader in ambito smart home ed è sempre in prima linea quando si tratta di miglioramenti alla sicurezza e all’efficienza dei propri sistemi, motivo per cui ha confermato che i dispositivi Echo e Eero supporteranno lo standard Matter che si aggiungerà a Thread. Il primo prodotto che supporterà questa tecnologia sarà Echo di 4a generazione e a seguire verrà aggiornata gran parte della famiglia di prodotti Echo.

Del nuovo standard di connettività IoT avevamo già parlato qualche tempo fa e si tratta di un protocollo per dispositivi IoT che funziona su Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11) e Thread (802.15.4) con lo standard Bluetooth Low Energy supportato per l’installazione. Questo fa sì che la connessione tra dispositivi risulti a basso consumo sia di energia sia di banda internet garantendo una latenza ridotta rispetto al passato.

Come detto in precedenza, anche i dispositivi Eero riceveranno il supporto al nuovo standard e la lista comprende tutti gli Eero Pro, Eero Beacon, Eero Pro 6 ed Eero 6 i quali supportano Thread e possono quindi essere aggiornati a Matter senza problemi. Grazie a questa nuova tecnologia Alexa sarà in grado di controllare e comunicare con qualunque dispositivo che supporti il nuovo, anche se è prodotto da altre aziende.

Una delle promesse più grandi di Matter infatti è il controllo multi-admin. Questo significa che una volta che ci saranno abbastanza dispositivi compatibili, sarà possibile controllare qualsiasi dispositivo Amazon Echo con qualsiasi altro dispositivo in grado di dare dei comandi. Al momento Samsung, Google e Apple hanno aderito a Matter per cui è plausibile che in futuro sia possibile usare app o assistenti di questi marchi per controllare uno speaker Amazon (o viceversa). Purtroppo al momento non è ancora possibile acquistare un device che supporti Matter ma senza dubbio tra aggiornamenti e nuovi prodotti, nel 2022 ne vedremo molti.

