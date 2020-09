Amazon ha presentato oggi la nuova famiglia di dispositivi Echo, completamente rinnovata sia dentro che fuori. Sono quattro le novità annunciate, tre speaker e uno smart display, tutti, tranne proprio quest’ultimo, già disponibili anche nel nostro Paese.

Andiamo a conoscerli tutti e a scoprire le novità che racchiudono al loro interno, senza dimenticare un look completamente nuovo.

Amazon Echo Show 10

Partiamo con Amazon Echo Show 10, il più costoso ma anche il più innovativo dei prodotti presentati questa sera. Si tratta della nuova versione dello smart display di Amazon, completamente diverso dal predecessore. Il design ricorda quello di un vecchio iMac, con lo schermo “appeso” a una base centrale.

Questa soluzione è stata adottata perché Amazon Echo Show 10 è stato progettato per muoversi con l’utente, seguendolo nei suoi spostamenti per la casa per garantire sempre la perfetta visione dei contenuti. La rotazione dello schermo è particolarmente silenziosa grazie al motore senza spazzole, con un effetto davvero molto particolare.

È possibile, grazie alla fotocamera da 13 megapixel, effettuare una videochiamata senza doversi preoccupare di rimanere fermi, visto che Alexa si occuperà di mantenere sempre il soggetto ben inquadrato. Insieme allo schermo ruotano anche i doppi tweeter frontali e il subwoofer, al fine di garantire una riproduzione audio sempre perfetta in ogni situazione.

Potrete seguire un notiziario, un video, un contenuto di Prime Video e, molto presto, anche di Netflix, anche mentre vi muovete o state svolgendo le faccende domestiche. Il nuovo smart display diventa anche un dispositivo per la sicurezza ed è in grado di trasmettere le riprese dal vivo su un altro dispositivo Echo o sull’app Alexa.

È possibile impostare, ad esempio, una routine che accende le luci quando una persona entra nella stanza, o far ruotare lo schermo anche da remoto per controllare la propria abitazione. È integrato un hub domestico con supporto ai protocolli Zigbee e Bluetooth, per controllare i dispositivi della casa intelligente.

Nel rispetto della privacy degli utenti è possibile disattivare la telecamera grazie al coperchio fisico, o disattivare il movimento interagendo con Alexa. Amazon non ha annunciato la data di disponibilità Di Echo Show 10, ma potete già preordinarlo utilizzando il link sottostante.

Amazon Echo

Amazon Echo, il primo speaker intelligente di Amazon, è completamente nuovo già dal punto di vista estetico, con un look del tutto diverso rispetto a quanto visto finora. Addio allo speaker cilindrico per arrivare a uno speaker sferico, che combina le funzioni di Echo ed Echo Plus mantenendo però il prezzo del primo.

L’iconico anello luminoso è ancora presente ma si sposta alla base dello speaker, per ottenere una maggiore visibilità grazie anche al riflesso sulle superfici. Si rinnova anche l’interno, con un woofer da 76 millimetri e due tweeter dam20 millimetri per una migliore qualità audio.

Grazie alla compatibilità con lo standard Dolby è possibile ottenere alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono davvero godibile. Non è solo questa però la novità del nuovo Amazon Echo, che per la prima volta include un hub Zigbee che permetterà di controllare numerosi dispositivi della casa intelligente, oltre alla connettività Bluetooth LE.

Amazon Echo può già essere ordinato su Amazon a 99,99 euro, con lampadina Hue in omaggio. La disponibilità effettiva è prevista per il 22 ottobre.

Amazon Echo Dot

Anche Amazon Echo Dot, lo speaker Amazon più venduto, si rifà il look con un nuovo design sferico e finitura in tessuto ripreso da Echo. Pur essendo compatti dispone di uno speaker frontale da 41 mm per riprodurre in maniera l’audio, qualsiasi sia la stanza in cui è destinato a essere utilizzato.

Arriva anche la possibilità di spegnere la sveglia con un tocco, funzione ripresa da Echo Dot con orologio, disponibile anche su Echo di quarta generazione. Il nuovo Amazon Echo Dot può essere ordinato su Amazon a 59,99 euro, con disponibilità effettiva dal 22 ottobre.

Amazon Echo Dot con orologio

Si rinnova, ma era scontato, anche Amazon Echo Dot con orologio, che riprende le stesse identiche caratteristiche tecniche ed estetiche di Echo Dot di quarta generazione, aggiungendo l’orologio. Grazie allo schermo LED è possibile controllare facilmente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie, come accadeva sul predecessore. per acquistare questa versione, già ordinabile su Amazon, dovrete però attendere il 5 novembre.