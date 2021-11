Alexa regala 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited per il suo terzo compleanno

Domani, sabato 6 novembre 2021, Alexa festeggerà il suo terzo compleanno italiano (il settimo negli USA) e Amazon ha pensato bene di celebrare la ricorrenza con un’iniziativa promozionale rivolta agli utenti che si ricorderanno di fare gli auguri all’assistente virtuale.

Alexa compie tre anni in Italia: numeri di successo

In questi tre anni sono tanti gli utenti che hanno visto l’assistente virtuale di Amazon entrare nella propria quotidianità, con l’ascolto di musica che continua a rappresentare una delle attività preferite tramite gli smart speaker Echo e non solo: negli ultimi 12 mesi si parla di oltre 280 milioni di ore di streaming musicale nel nostro Paese, coi brani più ascoltati che comprendono tormentoni come Malibù di sangiovanni, Baby Shark e Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa, si è espresso in questi termini:

«Nei primi tre anni dall’arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto “ti voglio bene”».

Naturalmente Alexa non è solo musica in streaming, ma anche tanto altro. Tra le altre cose, infatti, nell’ultimo anno Alexa è stata chiamata in soccorso nelle cucine degli utenti in Italia: la tra le Skill più usate figura quella di GialloZafferano, il food media brand più popolare nel nostro Paese, che in coppia con Alexa permette di farsi aiutare nel preparare ogni genere di pietanza, grazie anche alla possibilità di impostare timer e sveglie – circa 500 milioni solo nell’ultimo anno in Italia –, controllare le preparazioni da seguire, aggiungere ingredienti alla lista della spesa e consultarla una volta arrivati al supermercato. Nel solo 2021, si contano oltre 5 milioni di ricette consultate e quelle preferite dagli utenti di Alexa comprendono gli spaghetti alla carbonara, il tiramisù e i pancake allo sciroppo d’acero.

Il recente lancio della Skill Vino Perfetto ha trasformato Alexa in una sorta di sommelier, in grado di consigliare bottiglie dalle migliori cantine italiane – tra cui Marchesi Frescobaldi – da abbinare alle pietanze o per i momenti di convivialità.

Un altro ambito nel quale Alexa di Amazon riesce a dare il meglio di sé è sicuramente quello della smart home: solo in Italia, per dire, si contano oltre 4.500 Skill disponibili, 544 delle quali dedicate alla casa intelligente; nel 2021, nel nostro Paese, sono state oltre 1,2 miliardi le interazioni tra Alexa e altri dispositivi connessi, tra i quali oltre 100.000 comandi impartiti vocalmente al giorno per interagire con dispositivi BTicino, e oltre un miliardo di interazioni coi principali sistemi di illuminazione, tra i quali spiccano senz’altro i prodotti Philips Hue. Il tutto senza dimenticare l’importante alleanza stretta nei mesi scorsi con Fastweb, che ha integrato Alexa nel proprio nuovo router smart. Un altro perfetto esempio di smart home è la macchina per il caffè Lavazza A Modo Mio Voicy con Alexa integrato.

Le routine sono un’altra funzione molto sfruttata di Alexa, a partire da quella del buongiorno per chiedere le notizie principali, il meteo e quant’altro. Nell’ultimo anno, in questo modo, Alexa ha svolto oltre 600 milioni di azioni al posto degli utenti.

Il Country Manager di Amazon Alexa ha poi sottolineato l’importante alleanza con Maserati, nelle cui vetture è possibile compiere tante azioni senza togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada, come: riprodurre musica, effettuare chiamate, ascoltare audiolibri e notizie, consultare il meteo, controllare i dispositivi smart di casa compatibili, ottenere indicazioni stradali, trovare parcheggio.

«Non avremmo ottenuto questi risultati senza la combinazione di più fattori. In primis il lavoro svolto dal team italiano: 50 colleghi, tra Language Engineer e Data Scientist, del nostro centro di Ricerca e Sviluppo a Torino, che in questi anni hanno migliorato la comprensione linguistica di Alexa del 70% circa. Oltre a tutti gli altri membri del team Alexa che ogni giorno lavorano per rendere Alexa l’assistente vocale ideale: cordiale, talentuosa e divertente. E ovviamente non possiamo dimenticare il grande contributo delle aziende con cui collaboriamo e quello degli sviluppatori», ha concluso Visconti.

Compleanno Alexa: promozione Amazon Music Unlimited

Passando alla promozione, Amazon ha pensato bene di offrire un regalo a tutti coloro i quali domani (6 novembre 2021) faranno gli auguri ad Alexa tramite dispositivi compatibili e app: 4 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio, oppure un pacchetto premium di canzoni da sfruttare con la Skill “Scopri la Canzone“.

È sufficiente dire “Alexa, buon compleanno” e la promozione sarà valida fino al 30 novembre 2021.

Al termine del periodo promozionale, Amazon Music Unlimited passerà al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma è possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Tra termini e condizioni della promozione si legge che “La promozione non è valida per i clienti che attualmente usufruiscono, o che hanno usufruito in passato, di un periodo d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited o che sono, o sono stati, clienti di Amazon Music Unlimited”. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale:

Compleanno Alexa: promozione Amazon Music Unlimited

Leggi anche: Amazon Fire TV Stick 4K Max in offerta a un prezzo assurdo, col 40% di sconto