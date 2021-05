Fastweb presenta NeXXt: router smart con Amazon Alexa e non solo

Nella giornata di oggi, 12 maggio 2021, Fastweb, operatore nazionale di telefonia fissa e mobile che ultimamente sta raccogliendo numerosi apprezzamenti (e i risultati finanziari lo dimostrano), ha annunciato NeXXt, ufficialmente definito come “il primo internet box lanciato sul mercato italiano che integra comandi vocali e innovative funzionalità di intelligenza artificiale“.

Il nuovo dispositivo è stato presentato con queste parole da Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb:

«Accompagnare tutti i nostri clienti nel percorso in atto di trasformazione digitale semplificandone la vita è da sempre la nostra missione. Per questo NeXXt è molto di più di un internet box, è il cervello “smart” della casa del futuro che consente una gestione semplice ed innovativa della connessione e di funzionalità legate ai tanti oggetti connessi della casa digitale. Abbiamo progettato il nostro internet box per una digitalizzazione sempre più inclusiva e alla portata di tutti grazie alla possibilità di governare la tecnologia con l’immediatezza della voce. Un modem unico in Italia, concepito come piattaforma che evolve nel tempo e su cui svilupperemo progressivamente servizi innovativi basati sul Cloud e IoT per arricchire l’esperienza dei nostri clienti».

Fastweb NeXXt: caratteristiche e funzioni particolari

Fastweb NeXXt è anche ma non solo un router: si tratta del primo in Italia ad integrare l’assistente virtuale Amazon Alexa, con possibilità di sfruttare i comandi vocali per tantissime funzioni (effettuare chiamate, riprodurre musica, impostare promemoria, controllare la smart home, etc.), e funzionalità d’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il router, si tratta di un device Wi-Fi 6 che permette di sfruttare al massimo la fibra ottica FTTH di Fastweb (fino a 2,5 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload) e di collegare fino a 128 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, è prevista la possibilità di affiancare a NeXXt i Fastweb Booster, che sono dei ripetitori di segnale Wi-Fi con smart speaker integrato e che promettono offrire “stabilità e continuità della connessione e l’interazione con Alexa da ogni angolo della casa“.

Nel caso di Fastweb NeXXt, l’intelligenza artificiale entra in gioco per ottimizzare in modo proattivo la connessione in base alle diverse abitudini di utilizzo: la creazione di profili differenziati per i vari membri del nucleo familiare e i dispositivi utilizzati permette di avere un’esperienza di navigazione personalizzata. Ad esempio, si può associare una modalità “smartworking” al PC o “scuola” al tablet dei figli per potenziare la connessione durante le ore di lavoro e di studio; o ancora si può mettere in pausa il Wi-Fi, programmare l’orario di spegnimento di certi dispositivi e attivare il Parental Control.

Tutte le funzionalità di navigazione personalizzata possono essere gestite tramite l’applicazione MyFastweb o ancora più comodamente impartendo dei comandi vocali ad Amazon Alexa.

Fastweb ha inserito NeXXt nel proprio discorso di “Over-the-Top infrastrutturato”, parlando di un dispositivo innovativo ma al tempo stesso votato alla semplificazione. Se l’integrazione di Alexa risponde a questa precisa esigenza, c’è un altro esempio concreto meritevole di menzione: qualora si verifichino dei cali di performance della linea, il digital box si occupa in automatico di contattare l’assistenza clienti per far ripristinare le funzionalità di collegamento, sgravando il cliente dalla necessità di mettersi in contatto con il customer care.

Fastweb NeXXt: per chi e da quando

Per i nuovi clienti, il nuovo router smart Fastweb NeXXt verrà incluso gratuitamente in tutte le offerte di rete fissa dell’operatore attivate a partire dal 17 maggio 2021. In un secondo momento, verrà introdotta la possibilità di richiederlo – dall’area clienti MyFastweb o dall’applicazione MyFastweb – anche per i già clienti.

Siete clienti Fastweb di rete fissa? Farete richiesta del nuovo Fastweb NeXXt non appena sarà possibile? Fatecelo sapere nei commenti.