La AKKO 5098B è una tastiera meccanica full-size compatta che promette di offrire un buon rapporto qualità-prezzo, grazie a un design accattivante, una qualità costruttiva di tutto rispetto, ampie possibilità di personalizzazione e grande versatilità, il tutto senza intaccare l’esperienza d’uso.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di provare a fondo questa tastiera del produttore cinese AKKO e, con questa recensione, proviamo a darvi le nostre sensazioni e i nostri pareri sulla AKKO 5098B.

Modello in prova: AKKO 5098B



Tema: Black & Gold



Layout: US-ANSI

Switch: Akko V3 Piano Pro (lineari)

(lineari) Disponibile sul sito del produttore

Nella confezione di vendita c’è tutto il necessario

La confezione di vendita della AKKO 5098B offre una dotazione abbastanza classica: oltre alla tastiera, troviamo un lungo cavo da USB-A a USB-C per collegarla al computer (utile per la ricarica o l’utilizzo come tastiera cablata), cinque switch extra, i due strumenti per rimuovere i tasti e gli switch, una “cover” per proteggere la tastiera dalla polvere e il manualetto rapido delle istruzioni.

Design gradevole, buona qualità costruttiva

La AKKO 5098B è una tastiera meccanica con layout “1800”, il più diffuso tra quelli full-size compatti. Sul fronte dei materiali, AKKO ha optato per una plastica rigida che non presenta imperfezioni e non mostra scricchiolii, anche se messa sotto pressione.

La versione testata è nel tema “Black & Gold” che pervade a tutto tondo la tastiera: scocca nera con il logo AKKO nel bordo frontale, bordi laterali e bordo posteriore puliti, parte inferiore caratterizzata da uno sfondo nero e una banda obliqua dorata (in lega di alluminio) che corre parallela ad alcune linee scavate. Nella parte inferiore sono presenti anche due piedini che permettono di “alzare” la tastiera, migliorando l’esperienza d’uso (specie quando si sfrutta un poggiapolsi).

Nella parte superiore, su sfondo nero, troviamo un’alternanza di tasti grigi, tasti neri e tasti in un giallo molto caldo (che richiama il “Gold” del tema): la funzione del tasto è scritta in contrasto rispetto al colore dello stesso (oro per i tasti grigi e neri, nero per i tasti gialli). È poi presente una grossa “corona” a scorrimento verticale posizionata in alto a destra e in parte affogata nella scocca stessa.

Tutto sommato il design non risulta pacchiano, come potrebbe suggerire il fatto di avere un connubio tra nero e oro, che in realtà è più giallo che altro (specie nelle parti “visibili” durante la digitazione).

Andando oltre, la AKKO 5098B nel tema Black & Gold mette a disposizione degli switch custom chiamati Akko V3 Piano Pro: si tratta di switch meccanici lineari che presentano una corsa totale di 3,1 mm, un pre-travel di 1,9±0,5 mm e una forza di attuazione di 45±5 gf (grammi-forza); il feeling trasmesso in fase di digitazione è ottimo e il sound risulta abbastanza soddisfacente.

Sotto ogni tasto sono presenti LED RGB personalizzabili. Alla sinistra del tastierino numerico, troviamo uno schermo TFT LCD da 1,43 pollici, una prima volta per le tastiere AKKO (che approfondiremo poco più avanti), mentre subito sotto è presente una striscia luminosa che evidenzia l’attivazione dei CAPS LOCK e NUM LOCK. Nella parte posteriore (vicine ai bordi laterali), sono presenti altre due strisce LED personalizzabili.

Personalizzazione completa e lo schermo dà una marcia in più

La AKKO 5098B mostra la sua anima gaming e strizza l’occhio ai più smanettoni per svariate potenzialità. Tutto il potenziale può essere sbloccato attraverso il software Akko Cloud Driver che permette di programmare macro, rimappare i tasti, assegnare svariate combinazioni ai tasti funzione.

Oltre alle opzioni legate ai tasti, l’app consente anche una personalizzazione profonda per quanto concerne la retroilluminazione e lo schermo: nel primo caso, è possibile scegliere tra le tantissime opzioni predefinite, sfruttare i colori di una foto o impostare manualmente, tasto per tasto, il colore con cui dovrà accendersi il LED sottostante. Nel secondo caso, è possibile scegliere di visualizzare sullo schermo una o più immagini (come carosello) o delle vere e proprie animazioni; è sicuramente qualcosa di apprezzabile e molto simpatico (è necessario collegare la tastiera al PC via cavo per caricare immagini personalizzate).

Lo schermo integrato, però, è molto più di un vezzo estetico: premendo contemporaneamente il tasto Fn e la manopola verticale, si accede alla modalità di “controllo” dello schermo direttamente dalla tastiera.

Agendo sulla manopola, sarà possibile girare tra le varie schermate. La principale, mostra data e ora (sincronizzate con il computer), il dispositivo collegato e la tipologia di connessione, il logo Akko. Scorrendo si accede alle schermate personalizzate dall’utente (nel nostro caso, ne abbiamo aggiunta una con il logo di TuttoTech).

Scorrendo oltre, si accede a una sorta di menu impostazioni che contiene al suo interno svariate opzioni: modifica del volume (del PC collegato), modifica gli effetti luminosi, modifica del colore dei LED RGB, modifica dell’intensità della retroilluminazione, modifica della velocità delle animazioni, modifica delle animazioni delle strisce LED inferiori, cambio lingua dei menu, cambio del dispositivo connesso.

Una soluzione molto versatile, con tutto al punto giusto

La AKKO 5098B risulta molto versatile anche sul fronte della connettività, supportando la connessione multi-modale tramite Bluetooth (fino a 3 dispositivi configurabili), rete a 2.4 GHz (grazie al ricevitore USB-A fornito in dotazione) o cavo USB-C.

Nella parte posteriore, troviamo il ricevitore USB-A, la porta USB-C e un comodo slider che consente di accendere la tastiera in modalità “Win” (compatibilità coi PC Windows), accendere la tastiera in modalità “Mac” (compatibilità coi computer MAC), o disattivare la modalità di utilizzo wireless (che corrisponde a spegnere la tastiera, a meno che non si sfrutti in modalità cablata). Per dovere di cronaca, segnaliamo che la tastiera è compatibile anche con dispositivi Android e iOS.

Oltre a servire come meccanismo per connettere al PC la tastiera in modalità cablata, la porta USB-C funge da porta di ricarica. La AKKO 5098B integra infatti una batteria da ben 8000 mAh che si ricarica velocemente ma non in maniera super rapida. Essa è in grado di fornire circa una settimana di autonomia, a patto che abbiate l’accortezza di “spegnere” la tastiera quando non la utilizzate.

Per il resto, come già anticipato, il feeling fornito in fase di digitazione è davvero notevole: tutti i tasti sono al posto giusto, dopo poche ore era già passata la “paura” di sbagliare tasto; la AKKO 5098B non perde un colpo e non soffre nemmeno di lag di qualsiasi tipo, mostrandosi sempre pronta anche per chi, come chi noi scrive per mestiere, digita anche molto velocemente.

L’unico “limite” nella fase di digitazione, forse, risiede nel layout non italiano (sono infatti disponibili quello tedesco DE-ISO o quello statunitense US-ANSI, come nel nostro esemplare): chi guarda spesso la tastiera quando digita, potrebbe incappare in qualche errore perché ciò che viene indicato sul keycap non corrisponde con ciò che verrà digitato (soprattutto per i simboli e le lettere accentate); chi invece scrive “a memoria” non avrà il minimo problema.

AKKO 5098B: promossa o bocciata?

La AKKO 5098B Mechanical Keyboard with Screen, nella configurazione da noi testata (tema Black & Gold, layout US-ANSI, switch AKKO V3 Piano Pro), è proposta sul sito del produttore cinese al prezzo di 130,89 euro: non è un prezzo basso ma è sicuramente coerente con la qualità costruttiva e tutte le potenzialità che offre.

La AKKO 5098B è stata in grado di conquistarci per quanto concerne design e qualità costruttiva, per la vasta gamma di possibilità di personalizzazione offerta, sia dal punto di vista della rimappatura dei tasti che dal punto di vista della pura estetica (con il plus dello schermo), e per la sua capacità di avere tutto ciò che serve al posto giusto all’interno di un form factor full-size compatto.

È un vero peccato che tra app e layout della tastiera non sia completamente supportata la lingua italiana: l’app va per forza di cose impostata in lingua inglese per l’utilizzo. Per quanto riguarda il layout, beh, chi è in grado di utilizzare la tastiera senza guardare non avrà problemi; per gli altri potrebbe essere difficile prenderci la mano senza riferimenti (soprattutto quando si tratta dei segni di punteggiatura e delle lettere accentate).

Probabilmente lo schermo impatta seriamente sulla batteria integrata in questa AKKO 5098B, per fortuna abbastanza capiente ma comunque non in grado di reggere oltre una settimana di utilizzo. Con l’utilizzo cablato, tuttavia, passa la paura.

Pro: Design e qualità costruttiva



Lo schermo aggiunge un ulteriore grado di personalizzazione



Tutto è al posto giusto Contro: App non tradotta correttamente in italiano



Assenza del layout ISO-IT



L'autonomia non è proprio il suo forte, nonostante 8000 mAh integrati