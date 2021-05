BTicino rivoluziona i videocitofoni con Classe 300EOS, il primo con Alexa integrato

BTicino annuncia il videocitofono Classe 300EOS with Netatmo, il primo prodotto della categoria che porta in Italia l’assistente vocale Amazon Alexa integrato. Si tratta di una novità che vuole rappresentare un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda le soluzioni per la smart home offerte dal noto marchio.

BTicino lancia Classe 300EOS with Netatmo, il primo videocitofono con Alexa

Il Classe 300EOS with Netatmo è il primo videocitofono con Amazon Alexa integrato, ed è pensato in modo da essere gestibile non solo tramite l’app, ma anche con i comandi vocali per un’esperienza d’uso completamente rinnovata.

Il nuovo prodotto BTicino permette di gestire tutte le tradizionali funzioni, come ad esempio l’apertura del cancello, attraverso i comandi vocali, sfruttando tutti i punti di forza di Amazon Alexa. Il videocitofono può diventare un vero e proprio centro di controllo della casa intelligente, con la possibilità di controllare gli altri prodotti smart come luci, prese e tapparelle, e persino i dispositivi di sicurezza Netatmo.

“Stiamo investendo sempre più risorse per proporre al mercato un’offerta smart ampia e evoluta, anche attraverso progetti portati avanti con partner come Amazon“, ha dichiarato un soddisfatto Franco Villani, AD di BTicino. “Si tratta di prodotti e soluzioni che aprono nuovi orizzonti per la nostra marca ed è nostro intento proseguire, come da tradizione dell’azienda, in questo percorso di innovazione.”

Il videocitofono mette a disposizione un display touch screen a colori da 5 pollici ed è munito di rilevamento facciale, con un’interfaccia semplificata ispirata agli smartphone. Classe 300EOS with Netatmo di BTicino, vincitore dell’iF Design Award 2021, è disponibile all’acquisto sia nella versione stand alone sia con un kit comprensivo dei componenti per la realizzazione di un impianto (con videocamera da esterno Netatmo inclusa).