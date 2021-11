Amazon Fire TV Stick 4K Max in offerta a un prezzo assurdo, col 40% di sconto

Amazon Fire TV Stick 4K Max in offerta a un prezzo assurdo,...

La chiavetta Fire TV Stick 4K Max è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile, da non lasciarsi scappare. Infatti, cliccando il link in calce alla news, potete portarvi a casa un dispositivo completo a 360° al prezzo di 38,99 euro anziché 64,99 euro, con uno sconto del 40%.

Una grande offerta per Amazon Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K Max di Amazon può contare su un hardware in grado di garantire un’esperienza di utilizzo di alto livello: il processore quad-core da 1.8 GHz è il 40% più potente della generazione passata e la RAM da 2 GB permette di avviare le applicazioni con più velocità. Lo streaming dei contenuti a risoluzione 4K viene garantito dal nuovo chip MediaTek MT7921LS con modulo Wi-Fi 6, così da guardare i vostri show preferiti senza problemi di buffering anche in presenza di più dispositivi collegati al Wi-Fi di casa.

