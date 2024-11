Il Black Friday è ufficialmente partito, gli sconti per i laptop sono arrivati numerosi ma quest’anno la confusione e la possibilità di sbagliare acquisto è dietro l’angolo vista la mole di offerte. Per questo motivo abbiamo pensato di fare una selezione esclusiva dei migliori notebook MSI.

Durante tutto l’anno abbiamo avuto modo di provare, testare, smontare e recensire quasi tutti i notebook MSI, abbiamo anche avuto modo di mettere le mani su qualche modello in esclusiva ai più grandi eventi di lancio come in occasione del CES di Las Vegas o del Computex di Taipei. Tutto questo per dirvi che i notebook che trovate qui selezionati non sono presi a caso da una lista ma abbiamo verificato con mano la qualità dei prodotti indipendentemente dalla fascia di prezzo.

Perché scegliere un notebook MSI durante il Balck Friday 2024

Tutti gli appassionati del mondo gaming conoscono bene la qualità dei prodotti MSI, dei portatili dalla lavorazione quasi artigianale. I notebook MSI sono il massimo per chi ama la cura dei dettagli, chi si esalta per un sistema di raffreddamento e per chi si stupisce di quanta potenza possa essere racchiusa in un notebook.

Ma MSI non fa solo portatili da gaming ma anche laptop per daily use leggero, portatili per studenti, per creator ed anche potenti workstation per professionisti. Il know-how di MSI in ambito gaming è stato declinato nelle altre serie di laptop in modo da ritrovare in ogni prodotto le stesse fondamenta che hanno reso famoso il brand tra i tech enthusiast.

Non ci limiteremo a darvi una lista di prodotti ma vi andremo ad indicare le finalità di ogni singolo laptop in modo da farvi fare una scelta consapevole e perfettamente stilata per le vostre esigenze, ovviamente il tutto in ottica delle migliori offerte notebook MSI per il Black Friday.

MSI Modern 15: una rarità a questo prezzo

La cura dei dettagli di questo MSI Modern 15 è quasi impeccabile per quanto costa, rendendolo una valida alternativa da considerare per chi cerca un laptop versatile durante il Black Friday. Equipaggiato con un processore Intel® Core™ i3-1315U di tredicesima generazione, 8 GB di RAM e un modulo SSD NVMe da 512 GB, si presenta come una scelta ideale per studenti che prediligono un design elegante e funzionale.

Non è tanto la scheda tecnica a fare gola, quanto l’esperienza d’uso complessiva: il display FHD da 15.6 pollici con cornici ottimizzate esalta la leggerezza e la portabilità del dispositivo, mantenendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e stile. Cala da 699 Euro a 399 Euro sul sito Unieuro e diventa una vera e propria rarità, difficilmente il Modern 15 si trova a cifre così basse.

MSI Modern 14, l’alternativa più compatta ma senza rinunce

Se il MSI Modern 15 vi ha colpito, il MSI Modern 14 rappresenta la scelta ideale per chi cerca una maggiore portabilità senza sacrificare le prestazioni. Dotato di un processore Intel® Core™ i7-1255U di dodicesima generazione, mantiene lo stesso livello di eleganza e cura costruttiva, offrendo al contempo dimensioni più contenute grazie al display FHD da 14 pollici.

Perfetto per chi è sempre in movimento, il Modern 14 unisce leggerezza, design raffinato e potenza, rendendolo un’opzione versatile per studenti, creator o professionisti. La sua compattezza lo rende un vero gioiello da portare ovunque, il suo prezzo lo ha reso un best buy degli ultimi anni ed in offerta a 549 euro per la versione con Core i7 è invogliante.

MSI Prestige 14EVO: ecco il minimo storico

Tra le opzioni da 14 pollici, il MSI Prestige 14 Evo si distingue per la combinazione di compattezza e prestazioni di alto livello. Equipaggiato con un processore Intel® Core™ i7-13700H, appartenente alla serie H ad alte prestazioni, garantisce potenza e reattività anche per compiti impegnativi, il tutto racchiuso in un design sottile e portatile.

La configurazione con 16 GB di RAM e un SSD NVMe da 1 TB lo rende una scelta ideale per chi necessita di velocità e spazio di archiviazione senza compromessi. A completare il pacchetto, una dotazione di porte sorprendentemente ricca per un laptop così compatto, perfetta per soddisfare le esigenze di professionisti e creator in mobilità. Cala a 749 Euro, altro prezzo decisamente importante per questo livello di prestazioni, adatto a chi ha bisogno di una certa potenza in mobilità con la serie H dei processori Intel.

MSI Cyborg 15: il best buy per il gaming economico

Con un Black Friday così ricco, il MSI Cyborg 15 si propone come uno dei laptop da gaming economici più interessanti in offerta. Dotato di un potente processore Intel® Core™ i7-13620H di serie H e una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 con supporto a DLSS e Frame Generation, questo notebook offre prestazioni next gen per chi cerca un’esperienza di gioco fluida e immersiva.

La configurazione con 16 GB di RAM e un SSD NVMe da 1 TB garantisce velocità e ampio spazio di archiviazione, mentre il sistema di dissipazione ben progettato assicura un raffreddamento efficace anche durante le sessioni di gioco più intense. Il display FHD da 15,6 pollici a 144 Hz, la tastiera reattiva e il design accattivante semi trasparente completano il quadro, rendendolo un vero must-have per gamer e appassionati. Grazie al prezzo scontato di 899 euro rispetto ai 1399 euro di listino, il MSI Cyborg 15 rappresenta un mush have per i gamers ed aspiranti creator che voglio avere tra le mani una macchina potente e ricca di tecnologie.

MSI Thin 15 se proprio non si può spendere di più

Per chi cerca un’alternativa più economica al Cyborg 15, l’MSI Thin 15 rappresenta una soluzione valida, sacrificando alcune caratteristiche per ridurre il prezzo. Questo modello è dotato di un processore Intel® Core™ i7-12650H e di una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, che pur non supportando Frame Generation (presente il DLSS), offre buone prestazioni per i gamer occasionali e i creator con budget limitato.

Il display Full HD da 15,6 pollici a 144 Hz garantisce una fluidità adeguata durante il gioco, mentre la configurazione con 16 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB assicura velocità e capacità sufficienti per le necessità quotidiane. Sebbene il sistema di raffreddamento e la potenza generale siano meno avanzati rispetto al Cyborg 15, il Thin 15 rimane una scelta interessante per chi vuole spendere meno.

In offerta su Amazon a 799 euro, rappresenta l’opzione ideale per chi desidera un laptop da gaming estremamente accessibile. Tuttavia, per soli 100 euro in più, il Cyborg 15 offre una GPU RTX 4050 con DLSS e Frame Generation, un sistema di dissipazione più efficiente e un design più moderno, risultando la scelta migliore per chi cerca qualcosa di più avanzato.

MSI Pulse 17 AI: il 17″ che in tanti desiderano

L’MSI Pulse 17 AI si distingue come una delle macchine gaming più avanzate di questa generazione, grazie a una configurazione progettata per eccellere sia nel gioco che nella produttività. Con una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 e il nuovo processore Intel® Core™ Ultra 7 155H, supportato da NPU per l’intelligenza artificiale e dalla tecnologia Low Power Island per ridurre i consumi, questo laptop unisce potenza e efficienza come pochi altri.

Il generoso pannello FHD da 17,3 pollici a 144 Hz offre un’ampia area di lavoro e una fluidità eccellente per il gaming. A tutto questo si aggiungono un design elegante, una tastiera confortevole e una ricca dotazione di porte, elementi che ne ampliano la versatilità. Nonostante sia in grado di affrontare qualunque tipo di utilizzo, il Pulse 17 AI si esprime al meglio nel gaming e nella produttività spinta, dove la combinazione di CPU, GPU ed NPU e display brilla davvero. Grazie a un’offerta imperdibile, il prezzo scende da 1899 euro a 1349 euro, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca il massimo dal proprio investimento durante il Black Friday. Studenti universitari, ricercatori, video editor e professionisti in generale sono altre figure che potrebbero beneficiare di questa macchina al di fuori del gaming.

MSI Vector 16 HX: la RTX 4090 al prezzo più basso per dominare tutto

L’MSI Vector 16 HX si pone come una scelta d’élite per professionisti, creator e gamer che necessitano di prestazioni senza compromessi. Equipaggiato con un processore Intel® Core™ i9-14900HX e una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 con 16 GB di VRAM, questa macchina è progettata per gestire con facilità rendering 3D complessi, simulazioni avanzate e i giochi più impegnativi. La sua capacità di eccellere anche in applicazioni AI lo rende ideale per chi lavora in settori innovativi e ad alta intensità di calcolo.

Il display QHD+ da 16 pollici a 240 Hz garantisce un’esperienza visiva superiore, con colori vividi e una fluidità straordinaria, perfetta per lavori di precisione e per il gaming. A completare il pacchetto, una configurazione da 32 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe da 1 TB, che assicurano velocità e spazio di archiviazione al top. Con Wi-Fi 7 e Windows 11, il Vector 16 HX offre la connettività e l’usabilità più moderne disponibili sul mercato. Grazie a un’offerta che vede il prezzo scendere da 3899 euro a 2899 euro, questo laptop rappresenta una workstation mobile incredibilmente potente per chi cerca il massimo, con un rapporto qualità-prezzo competitivo, nonostante l’investimento elevato.

Le offerte del Black Friday, come quelle proposte per l’MSI Vector 16 HX e gli altri modelli MSI, rappresentano un’occasione unica per ottenere dispositivi di alta qualità a prezzi notevolmente ridotti. Dalla portabilità compatta del Modern 14, passando per la potenza equilibrata del Cyborg 15, fino alle prestazioni estreme del Vector 16 HX, c’è un laptop per ogni esigenza e fascia di prezzo.

Approfittare delle offerte laptop MSI è importante: la qualità si paga (meno)

In un mercato sempre più complesso e competitivo, promozioni come queste evidenziano l’importanza di monitorare attentamente i canali dedicati, come Prezzi.Tech, per non perdere opportunità imperdibili. Acquistare un dispositivo MSI durante il Black Friday significa investire in un prodotto che combina hardware e software, il tutto con un rapporto qualità-prezzo difficilmente replicabile in altri periodi dell’anno. In un panorama in cui le offerte migliori per notebook si esauriscono rapidamente, approfittare di queste occasioni è la chiave per portare a casa notebook di qualità superiore senza compromettere il proprio budget.