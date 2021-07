Arriva una nuova skill di Amazon Alexa ideale per gli amanti del vino

Il nostro Paese è rinomato in tutto il mondo per la grande varietà e qualità dei nostri vini grazie alla ricchezza dei nostri territori, del particolare clima e alla lunga tradizione di selezione di uve ricche di gusto e di sapore. Se siete amanti del vino ma questa enorme varietà di etichette vi confonde, Amazon Alexa saprà consigliarvi la prossima bottiglia da acquistare grazie alla nuova skill “Vino Perfetto“.

Amazon Alexa diventa sommelier

Pescando le bottiglie ideali da vere celebrità italiane quali Marchesi Frescobaldi, Marchesi Antinori e Terra Moretti, l’assistente digitale di Amazon vi consiglierà il vino perfetto per accompagnare una cena romantica, una ricorrenza, una cena di lavoro o magari un aperitivo con i propri amici.

“Per farsi consigliare da Alexa basterà dire ‘Alexa, apri Vino Perfetto’, per poi lasciarsi guidare attraverso l’universo enologico filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze, come un’occasione speciale, una serata romantica, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro, o l’Italia agli Europei, ma anche in base al prezzo e all’abbinamento gastronomico, fino a trovare il vino ideale“.

Con il tempo, imparando a riconoscere le bottiglie di vino ideali per accompagnare un piatto o per festeggiare un evento, gli utenti potranno utilizzare la skill Vino Perfetto con richieste più mirate e precise, come: “Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro” oppure “Alexa, suggeriscimi un vino per un aperitivo con amici“.

I clienti Prime – clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento Amazon Prime e accedere a tantissimi vantaggi – beneficeranno della spedizione gratuita per una singola bottiglia senza alcun limite di spesa.