La chiavetta Fire TV Stick 4K Max di Amazon è disponibile all’acquisto

Puntuale come un orologio svizzero, quest’oggi Amazon ha reso disponibile all’acquisto la nuova chiavetta per lo streaming Fire TV Stick 4K Max al prezzo di 64,99 euro. Lanciata ufficialmente poco meno di un mese fa, rappresenta un importante passo in avanti rispetto la passata generazione di chiavetta per lo streaming.

Fire TV Stick 4K Max è disponibile su Amazon

Fire TV Stick 4K Max, infatti, dispone di un hardware tutto nuovo in grado di spingere le prestazioni verso nuove vette. Il merito è del processore quad-core da 1.8 GHz capace di offrire il 40% in più potenza in tandem con i 2 GB di RAM; in questo modo l’avvio delle applicazioni è più rapido e anche la semplice navigazione dei menu è più fluida.

Il chipset MediaTek MT7921LS porta per la prima volta il Wi-Fi 6 all’interno delle Fire TV Stick di Amazon, così da offrire uno streaming più rapido e stabile di contenuti a risoluzione 4K anche in presenza di più dispositivi collegati contemporaneamente al Wi-Fi. Amazon Fire TV Stick 4K Max supporta lo streaming 4K UHD, HDR, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos; il telecomando Alexa, inoltre, è un alleato fidato in quanto permette di accendere e spegnere la TV, regolare il volume, cercare e far partire i propri programmi preferiti semplicemente con la propria voce.

Infine, l’accesso alle più importanti piattaforme streaming come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay, rende Fire TV Stick 4K Max l’alleato numero uno in salotto.

