Amazon Prime Video novità ottobre 2021: film, serie TV e originals

Film da vedere su Amazon Prime Video

Most Dangerous Game

Il catalogo Amazon Prime Video si arricchisce con Most Dangerous Game, film con Liam Hemsworth, Sarah Gadon e Christoph Waltz. Dodge Maynard è un malato terminale che nel disperato tentativo di prendersi cura della moglie incinta accetta di partecipare a un gioco mortale: scoprirà però di non essere il cacciatore, ma la preda.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’1 ottobre 2021.

Most Dangerous Game, il trailer ufficiale

Infinite

Tra le novità Amazon Prime Video da non perdere a ottobre 2021 anche Infinite, nuovo film diretto da Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor e Sophie Cookson. Evan McCauley possiede abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi mai visitati: mentre è sull’orlo di un crollo mentale, arriva un gruppo segreto che gli rivela che i ricordi sono reali.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 7 ottobre 2021.

Infinite, il trailer ufficiale

Spiral – L’eredità di Saw

Le novità Prime Video di ottobre accolgono anche Spiral – L’eredità di Saw, nono film della saga che costituisce però un reboot e si distacca dalla serie principale. Il detective Banks (Chris Rock), detestato dal dipartimento per aver denunciato anni prima un collega, si ritrova a investigare su un caso di un killer che uccide poliziotti con metodi simili a quelli di Jigsaw.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 16 ottobre 2021.

Spiral – L’eredità di Saw, il trailer ufficiale

Anni da cane (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di ottobre arriva Anni da cane, film diretto da Fabio Mollo. Racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata: dopo un incidente d’auto che le cambia la vita, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani (uno ne vale sette) e che quindi le rimanga poco da vivere. Con l’aiuto dei suoi amici inizia a vivere la sua vita al massimo, ma l’incontro con Matteo metterà tutto in discussione.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 22 ottobre 2021.

Anni da cane, il trailer ufficiale (in arrivo)

After 3

Sbarca questo mese su Prime Video l’atteso After 3, che vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. La storia riparte con Tessa alle prese con un nuovo capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a partire per Seattle la gelosia e il comportamento di Hardin minacciano di porre fine alla relazione. La situazione si complica ulteriormente quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 29 ottobre 2021.

After 3, il trailer ufficiale

Benvenuti a Blumhouse (raccolta film original)

Nel mese di Halloween arriva la raccolta Benvenuti a Blumhouse, composta da quattro film horror perfetti per il periodo: Bingo Hell, Black as Night, The Manor e Madres. Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a fermarla. Un’adolescente si lascia l’infanzia alle spalle quando inizia a combattere contro un gruppo di letali vampiri. Una forza malvagia dà il tormento ai residenti di una sonnolenta casa di cura. Una giovane coppia messicana-americana in attesa del primo figlio si trasferisce in una fattoria e fa scoperte terrificanti.

Disponibili su Amazon Prime Video dall’1 e dall’8 ottobre 2021.

Benvenuti a Blumhouse, il teaser trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

My Name is Pauli Murray (original) – 1 ottobre 2021

(original) – 1 ottobre 2021 L’uomo del labirinto – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Fellini Forward – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Che bella giornata – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Cado dalle nubi – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Sole a catinelle – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Chloe – Tra seduzione e inganno – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Letters to Juliet – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 The Fighter – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Morti di salute – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Balla coi lupi – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Lara Croft: Tomb Raider – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Tomb Raider – La culla della vita – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Il cattivo tenente – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 L’ombra del dubbio – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 War, Inc. – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Timeline – ai confini del tempo – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 The Body – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 The Last Man – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Il comandante Hamilton – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Imogene – Le disavventure di una newyorkese – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Genitori VS Influencer – 4 ottobre 2021

– 4 ottobre 2021 Stronger – Io sono più forte – 4 ottobre 2021

– 4 ottobre 2021 Sotto massima copertura – Den of Lions – 4 ottobre 2021

– 4 ottobre 2021 Justin Bieber: Our World (original) – 8 ottobre 2021

(original) – 8 ottobre 2021 Cats – 10 ottobre 2021

– 10 ottobre 2021 City Of Lies – L’ora della verità – 10 ottobre 2021

– 10 ottobre 2021 Ad Astra – 11 ottobre 2021

– 11 ottobre 2021 Il grande passo – 12 ottobre 2021

– 12 ottobre 2021 Just Charlie – Diventa chi sei – 12 ottobre 2021

– 12 ottobre 2021 Sono solo fantasmi – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 The Good House – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 You’re Next – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Point Break – Punto di rottura – 16 ottobre 2021

– 16 ottobre 2021 Morrison – 18 ottobre 2021

– 18 ottobre 2021 Le douleur – 19 ottobre 2021

– 19 ottobre 2021 Digital Reaper – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 Billionaire Boys Club – 23 ottobre 2021

– 23 ottobre 2021 Swarm – Minaccia dalla giungla – 24 ottobre 2021

– 24 ottobre 2021 Il mostro della cripta – 25 ottobre 2021

– 25 ottobre 2021 The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe – 29 ottobre 2021

– 29 ottobre 2021 La promessa dell’assassino – 31 ottobre 2021

– 31 ottobre 2021 La prova – 31 ottobre 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 2 ottobre

D.N.A. – Decisamente non adatti – 4 ottobre

Cosa mi lasci di te – 16 ottobre

Bombshell – La voce dello scandalo – 16 ottobre

Il principe dimenticato – 23 ottobre

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Walking Dead: World Beyond – stagione 2, finale (original)

Si conclude con la seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond l’avventura di Iris, Hope, Elton e Silas, quattro amici che hanno viaggiato in una missione che li ha trasformati per sempre. Mentre affrontano la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattono per il proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 ottobre 2021.

The Walking Dead: World Beyond 2, il trailer ufficiale

So cosa hai fatto (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di ottobre 2021 più attese troviamo So cosa hai fatto, serie TV originale basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973 (e sul film del 1997). Un anno dopo un fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di ragazzi si ritrova legato da un oscuro segreto e perseguitato da un brutale assassino. Tutti nascondono qualcosa nella città apparentemente perfetta, e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 15 ottobre 2021.

So cosa hai fatto, il trailer ufficiale

Maradona: Sogno Benedetto (original)

Su Amazon Prime Video da non perdere Maradona: Sogno Benedetto, la nuova serie biografica originale che segue i trionfi e le sfide del leggendario calciatore. Dalle umili origini nella cittadina di Florito fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e al Napoli, passando dal ruolo chiave avuto nel portare la sua Nazionale a vincere la Coppa del Mondo a Messico 1986.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 29 ottobre 2021.

Maradona: Sogno Benedetto, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Camera Cafè (stagioni 1-4) – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Gormiti (stagioni 1-3) – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Do, Re & Mi – Halloween Special (due episodi) – 1 ottobre 2021

(due episodi) – 1 ottobre 2021 Code Black (stagioni 1-3) – 4 ottobre 2021

– 4 ottobre 2021 Kids in the Hall (stagioni 1-5) – 8 ottobre 2021

– 8 ottobre 2021 Jessy and Nessy (stagione 1, parte 4) – 8 ottobre 2021

– 8 ottobre 2021 Holly & Benji – Due fuoriclasse (stagione 1) – 11 ottobre 2021

– 11 ottobre 2021 Motherland: Fort Salem (stagione 2) – 18 ottobre 2021

Purtroppo questo mese abbiamo anche una serie TV in scadenza:

Quantico (stagioni 1-3) – 4 ottobre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

