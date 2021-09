I primi leak sul nuovo Kindle Paperwhite arrivano direttamente da Amazon

Secondo le ultime indiscrezioni, Amazon sarebbe in procinto di lanciare una nuova versione dell’apprezzatissimo e-reader Kindle Paperwhite e la fonte dei primi leak è… Amazon.

Appena la settimana scorsa vi avevamo parlato del nuovo aggiornamento software che il colosso dello shopping online sta rilasciando per i propri e-reader, oggi invece trattiamo di un possibile aggiornamento hardware del modello più equilibrato della serie Kindle di Amazon.

Nuovi Kindle Paperwhite: primi leak “ufficiali”

Alcuni utenti di Reddit e GoodReader hanno avvistato una versione inedita di Kindle Paperwhite con annessa edizione speciale “Signature Edition” nelle tabelle di confronto tra i vari modelli presenti rispettivamente sui siti canadese e messicano di Amazon.

Amazon ha rimediato rapidamente all’errore rimuovendo tali informazioni ma, per la fortuna di curiosi e appassionati, qualche utente ha fatto in tempo a catturare degli screenshot, che ci permettono di conoscere subito alcune caratteristiche chiave dei dispositivi.

Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition, a quanto si legge, disporranno di display da 6,8 pollici con 300 ppi e un totale di 17 LED per la sovra-illuminazione. La differenza rispetto al modello attuale è netta, visto che il Paperwhite attualmente acquistabile si ferma a 6 pollici di diagonale e 5 LED, soltanto i ppi sono identici. Del modello attuale viene mantenuta anche un’altra specifica importante, ovvero la certificazione IPX8.

Al fine di conferire ai nuovi modelli un aspetto più moderno, Amazon potrebbe aver limato le cornici laterali e superiori, conservando comunque un “mento” più pronunciato per una presa confortevole.

Tra i nuovi Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition vengono elencate alcune differenze che per alcuni utenti potrebbero risultare decisive: mentre il primo dovrebbe esistere solo nel taglio da 8 GB di memoria, il secondo dovrebbe arrivare a 32 GB; entrambi sarebbero in grado di regolare automaticamente la tonalità della luce, ma soltanto la Signature Edition dovrebbe impostare in automatico anche la luminosità. Un’altra esclusiva di questo secondo modello dovrebbe essere la ricarica wireless.

Tutto considerato, e visto anche che l’ultimo Amazon Kindle “base” dispone di luce integrata (ecco la nostra recensione), si tratterebbe di un upgrade sensato, che avvicinerebbe un bel po’ Kindle Paperwhite, specialmente nella Signature Edition, al top di gamma Kindle Oasis (anche se rimarrebbe la differenza di form factor). Questo salto di qualità non si ripercuoterebbe sul prezzo: gli screenshot mostrano 149,99 dollari canadesi (99,80 euro al cambio) per Kindle Paperwhite e 209,99 dollari canadesi (139,68 euro al cambio) per Kindle Paperwhite Signature Edition.

Fonte | Fonte