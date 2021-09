Amazon semplifica e migliora l’interfaccia dei Kindle

Non ci ritroviamo spesso a parlare di aggiornamenti software per gli Amazon Kindle, una tra le più popolari serie di eBook reader disponibili sul mercato. Il motivo è che ogni più piccola modifica dell’interfaccia, come in questo caso, dev’essere studiata fin nei minimi dettagli per non inficiare l’esperienza di utilizzo e soprattutto di lettura.

Nuova barra inferiore e menu a tendina in alto

A distanza di diversi anni dall’ultimo aggiornamento software, in queste ore il team di sviluppo di Amazon ha avviato il rollout di un update che va ad aggiungere una nuova barra di navigazione inferiore e un inedito menu a tendina superiore. Andando con ordine, la barra inferiore è adesso composta dai tab “Home” e “Library”, mentre il menu a tendina superiore è stato introdotto per accedere più facilmente ai controlli rapidi per attivare/spegnere il Bluetooth, impostare la modalità aeroplano, la modalità scura, sincronizzare la libreria, gestire la luminosità e tanto altro.

Come aggiornare Amazon Kindle

L’aggiornamento per i Kindle di Amazon è già disponibile al download per gli utenti muniti di Kindle di ottava generazione o superiore, di Kindle Paperwhite di settimana generazione o superiore e di Kindle Oasis. Nel caso in cui non conosciate il modello del vostro Kindle, potete scoprirlo tramite questa pagina di Amazon; a quest’altro link, invece, potete scaricarlo manualmente senza attendere l’aggiornamento OTA.

Potrebbe interessarti anche: migliori eBook reader