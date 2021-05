Amazon Prime Video novità maggio 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di maggio 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Chick Fight

La prima novità Amazon Prime Video di maggio 2021 che scopriamo è Chick Fight, film con Malin Akerman, Alec Baldwin e Bella Thorne. Quando Anna Wyncomb viene introdotta in un fight club underground di sole donne per provare a dare una svolta alla sua vita, scopre di essere legata a quel club più di quanto potesse immaginare.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 maggio 2021.

Chick Fight, il trailer ufficiale

The Boy from Medellin (original)

The Boy from Medellin segue il popolare musicista J Balvin nei giorni che precedono il concerto più importante della sua carriera, nella sua città natale di Medellin (Colombia). Con l’avvicinarsi dell’evento le strade esplodono in rivolte politiche e l’uomo è costretto a confrontarsi con la propria responsabilità come artista nei confronti del suo Paese e dei suoi fan: dietro le quinte Balvin affronta ansia e depressione. Dal regista Matthew Heineman, il film è interamente girato nella settimana che precede il concerto.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 7 maggio 2021.

The Boy from Medellin, il trailer ufficiale

Si vive una volta sola

Sbarca su Amazon Prime Video a maggio 2021 Si vive una volta sola, l’ultimo film di e con Carlo Verdone con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Il professor Gastaldi guida un team di eccellenti professionisti della medicina e insospettabili maestri della beffa, insuperabili nel partorire spietati scherzi. Durante un viaggio verso il Sud Italia i quattro amici inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai, tra incontri e rivelazioni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 13 maggio 2021.

Si vive una volta sola, il trailer ufficiale

The Turning – La casa del male

Su Amazon Prime Video arriva a maggio 2021 anche The Turning – La casa del male, film horror/thriller ambientato in una misteriosa tenuta sulla costa del Maine e ispirato al romanzo di Henry James. Una tata viene incaricata di prendersi cura di due orfani molto particolari, ma molto presto scoprirà che sia i bambini che la casa nascondono terribili segreti e che le cose non sono esattamente quelle che sembrano.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 maggio 2021.

The Turning – La casa del male, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

I pinguini di Madagascar – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 I segreti di Brokeback Mountain – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Management – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Betty Love – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Lionheart – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1 – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Shorta – 3 maggio 2021

– 3 maggio 2021 The Curse of Sleeping Beauty – 3 maggio 2021

– 3 maggio 2021 L’amore impossibile di Fisher Willow – 4 maggio 2021

– 4 maggio 2021 Lies & Illusions – Intrighi e bugie – 8 maggio 2021

– 8 maggio 2021 Malcolm X – 10 maggio 2021

– 10 maggio 2021 eXistenZ – 13 maggio 2021

– 13 maggio 2021 Relic – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Sette minuti dopo la mezzanotte – 18 maggio 2021

– 18 maggio 2021 Amici come prima – 20 maggio 2021

– 20 maggio 2021 Jay e Silent Bob – Ritorno a Hollywood – 20 maggio 2021

– 20 maggio 2021 L’ufficiale e la spia – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 Il buono, il brutto e il morto – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 Yesterday – 22 maggio 2021

– 22 maggio 2021 In guerra per amore – 27 maggio 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Gemini Man (fino al 10 maggio 2021)

Tomb Raider (fino al 10 maggio 2021)

Bohemian Rhapsody (fino al 26 maggio 2021)

L’amore a domicilio (fino al 31 maggio 2021)

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino (original)

A maggio 2021 arriva anche la nuova serie TV Amazon Original Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, adattamento del romanzo autobiografico di Christiane F. dal quale è già stato tratto il film del 1981 (anch’esso disponibile nel catalogo). La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione che ha sconvolto una generazione. La serie reinterpreta in chiave moderna la lotta di sei adolescenti che vogliono far avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 7 maggio 2021.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, il trailer ufficiale

The Underground Railroad (original)

Altra serie TV Amazon Original a maggio con The Underground Railroad, con il Premio Oscar Barry Jenkins come showrunner, regista e produttore esecutivo. Basata sull’omonimo romanzo di Colson Whitehead valso il premio Pulitzer, in dieci episodi racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall nel Sud pre-guerra Civile Americana. Scappata da una piantagione in Georgia si imbatte nella famigerata “ferrovia sotterranea”, una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti con una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 maggio 2021.

The Underground Railroad, il trailer ufficiale

Veleno

Arriva su Prime Video Veleno, la serie che narra i fatti della vicenda conosciuta come “i diavoli della Bassa Modenese”, raccontata dal giornalista Pablo Trincia su Repubblica e poi nel libro Veleno – Una storia vera. In una notte del luglio 1997, la polizia irrompe nella casa in cui Federico Scotta vive con la famiglia, disponendo l’allontanamento immediato dei figli di 3 anni e 6 mesi. L’uomo è accusato di far parte di una rete di pedofili e di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di diversi bambini. Le indagini sveleranno l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 maggio 2021.

Veleno, il trailer ufficiale (in arrivo)

Panic (original)

Questo mese debutta anche Panic, serie TV scritta e creata da Lauren Oliver basata sul suo omonimo romanzo best-seller. In una cittadina del Texas ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione credendo che sia la loro unica possibilità per migliorare le loro vite. Questa volta però le regole sono cambiate e la posta in gioco non è mai stata così alta: i contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e spingersi oltre i propri limiti.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 28 maggio 2021.

Panic, il trailer ufficiale (in arrivo)

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Ninjago (stagione 1) – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione (stagione 1) – 10 maggio 2021

– 10 maggio 2021 The Good Fight (stagione 3) – 15 maggio 2021

– 15 maggio 2021 The Promised Neverland (stagione 2) – 17 maggio 2021

– 17 maggio 2021 P!ink: All I Know So Far – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 Bleach (stagione 2) – 24 maggio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a maggio 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: i migliori originals su Amazon Prime Video