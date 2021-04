Disney+ novità maggio 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di maggio 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da diversi mesi, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese primaverile accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo maggio 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a maggio 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Crudelia – Accesso VIP

La novità principale di maggio 2021 su Disney+ è Crudelia, il nuovo film live action che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri del mondo del cinema, interpretata da Emma Stone. Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, la pellicola segue le vicende di una giovane di nome Estella, determinata a farsi un nome con le sue creazioni nel mondo della moda. Il suo avvicinamento alla Baronessa von Hellman (Emma Thompson) porterà la donna ad abbracciare il suo lato malvagio. Il film è proposto con Accesso VIP, con un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento.

Disponibile su Disney+ con Accesso VIP dal 28 maggio 2021.

Crudelia, il trailer ufficiale

Launchpad – Corti da collezione

Su Disney+ arriva a maggio 2021 Launchpad – Corti da collezione: si tratta di una raccolta di sei cortometraggi originali da parte di altrettanti registi provenienti da contesti sottorappresentati, che sono stati selezionati tra più di 1100 candidati americani e hanno avuto l’opportunità di condividere la propria creatività col mondo. A ognuno sono stati affiancati dei “mentori” appartenenti alle varie divisioni, come Disney+, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar e così via. I cortometraggi sono basati sul tema della Scoperta.

Disponibili su Disney+ dal 28 maggio 2021.

Launchpad – Corti da collezione, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

28 giorni dopo – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 28 settimane dopo – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Alien Vs Predator – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Hitchcock – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Io, Robot – 28 maggio 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Star Wars: The Bad Batch

Giusto in tempo per festeggiare lo Star Wars Day, arriva a maggio su Disney+ la nuova serie TV animata Star Wars: The Bad Batch. Segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch mentre provano a trovare la loro strada in una galassia segnata della Guerra dei Cloni. Ognuno di loro possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati particolarmente efficienti: affronteranno audaci missioni, lottando per rimanere a galla e trovare uno scopo.

Disponibile su Disney+ dal 4 maggio 2021.

Star Wars: The Bad Batch, il trailer ufficiale

The Hot Zone – Area di Contagio

A maggio 2021 arriva su Disney+ la prima stagione di The Hot Zone – Area di Contagio, serie TV basata sull’omonimo bestseller internazionale di Richard Preston e ispirata alla vera storia delle origini dell’Ebola e del suo arrivo sul suolo americano nel 1989. Il virus killer appare misteriosamente nelle scimmie di un laboratorio di ricerca scientifica nei sobborghi di Washington D.C. e non c’è una cura conosciuta. Un’eroica scienziata dell’esercito mette in gioco la sua vita per fermare l’epidemia prima che si diffonda nella popolazione umana.

Disponibile su Disney+ dal 7 maggio 2021.

The Hot Zone – Area di Contagio, il trailer ufficiale

Marvel’s M.O.D.O.K.

Tra le novità di maggio anche la nuova serie TV animata per adulti Marvel’s M.O.D.O.K.. Sono anni che il megalomane e super cattivo M.O.D.O.K. ha intenzione di conquistare il mondo, ma ha saputo collezionare solo sconfitte e fallimenti causati dai più potenti supereroi della Terra, portando la sua organizzazione malvagia alla rovina. Spodestato come leader, si deve occupare del suo matrimonio, della sua vita familiare e di una grande sfida: una crisi di mezza età.

Disponibile su Disney+ dal 21 maggio 2021.

Marvel’s M.O.D.O.K., il trailer ufficiale

Rebel

Disponibile a maggio su Disney+ la serie Star Original Rebel, ispirata a Erin Brockovich e ambientata nei giorni nostri. Annie “Rebel” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge, ed è una donna divertente, brillante, coraggiosa e disordinata: quando ha a cuore le cause per cui si batte, deve vincere a ogni costo. Con Katey Sagal, Andy Garcia e John Corbett.

Disponibile su Disney+ dal 28 maggio 2021.

Rebel, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Tutto in Famiglia (stagioni 1-5) – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Angel (stagioni 1-5) – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 New Girl (stagioni 1-7) – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 American Housewife (stagioni 1-3) – dal 14 maggio 2021

– dal 14 maggio 2021 High School Musical The Musical: La Serie (stagione 2) – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Lie to Me (stagioni 1-3) – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 The Last Man On Earth (stagioni 1-4) – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 Bia – 28 maggio 2021

– 28 maggio 2021 My Name is Earl (stagioni 1-4) – 28 maggio 2021

– 28 maggio 2021 Darkwing Duck

Miraculous – La storie di Ladybug e Cat Noir (stagione 3, episodi 53-64)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a maggio 2021 tra film, serie TV e originals.