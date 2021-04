NOW e Sky On Demand novità maggio 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità maggio 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere a maggio 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Il Re di Staten Island

Apre le novità di NOW e Sky On Demand di maggio 2021 il film Il Re di Staten Island, diretto da Judd Apatow. La pellicola racconta la vita romanzata di Pete Davidson, co-autore della sceneggiatura semi-autobiografica e protagonista. Scott è rimasto un ragazzo piuttosto immaturo, soprattutto a causa della prematura perdita del padre: ora, a più di vent’anni, sogna di diventare un tatuatore di successo a New York .

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 2 maggio 2021.

Il Re di Staten Island, il trailer ufficiale

Twist (original)

A maggio 2021 sbarca su NOW e Sky On Demand il film Sky Original Twist, una versione moderna dell’Oliver Twist di Dickens con Rafferty Law, Michael Caine e Lena Headey. Il racconto di un ragazzino che sogna la libertà nell’Inghilterra “vittoriana”: la vita del giovane orfano Oliver cambia dopo l’incontro con Fagin, ex mercante d’arte che ora si occupa di quadri rubati.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 10 maggio 2021.

Twist, il trailer ufficiale

Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone

Arriva a maggio Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone, capitolo finale della celebre trilogia restaurato, rimontato da Francis Ford Coppola con incipit e finale inediti e scene cambiate. Mike Corleone, sessantenne e sul viale del tramonto, individua nell’impetuoso Vincent il successore che potrebbe essere in grado di gestire il suo impero. L’edizione definitiva dell’ultimo atto di una delle più famose trilogie della storia del cinema.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 21 maggio 2021.

Il Padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone, il trailer ufficiale

The Outpost

Sbarca su NOW e Sky On Demand anche The Outpost, adattamento cinematografico diretto da Rod Lurie del libro di Jake Tapper. Racconta la battaglia di Kamdesh, avvenuta nel 2009 durante la guerra in Afghanistan: centinaia di talebani assaltano una piccola base militare statunitense con cinquantaquattro militari. Con Scott Eastwood, Caleb Landry Jones e Orlando Bloom.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 31 maggio 2021.

The Outpost, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Ploi – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 The Secret – Le verità nascoste – 3 maggio 2021

– 3 maggio 2021 Minari – 5 maggio 2021

– 5 maggio 2021 Dogtooth – 6 maggio 2021

– 6 maggio 2021 Misteri nascosti – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 I predatori – 8 maggio 2021

– 8 maggio 2021 Bianca & Grey 2 – 9 maggio 2021

– 9 maggio 2021 The Tax Collector – Sangue chiama sangue – 11 maggio 2021

– 11 maggio 2021 Terminal – 12 maggio 2021

– 12 maggio 2021 10 minutes gone – 13 maggio 2021

– 13 maggio 2021 Est – La dittatura last minute – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 La baia del silenzio – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Le streghe – 17 maggio 2021

– 17 maggio 2021 Calibro 9 – 18 maggio 2021

– 18 maggio 2021 Non odiare – 20 maggio 2021

– 20 maggio 2021 Legacy of lies – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 La vita nascosta – 23 maggio 2021

– 23 maggio 2021 Non succede, ma se succede… – 25 maggio 2021

– 25 maggio 2021 Rogue – Missione ad alto rischio – 27 maggio 2021

– 27 maggio 2021 Il concorso – 28 maggio 2021

– 28 maggio 2021 Mosley – 29 maggio 2021

– 29 maggio 2021 Un conto da regolare – 30 maggio 2021

In arrivo inoltre le collection dedicate a Indiana Jones (1-7 maggio 2021), film Made in Italy (8-21 maggio 2021), Robert De Niro (22-28 maggio 2021) e Sport Movies (29 maggio – 11 giugno 2021).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

John Adams – miniserie

A distanza di anni dall’arrivo negli USA (2008), debutta in prima visione italiana la miniserie HBO John Adams. In sette episodi racconta la vita politica e personale del secondo Presidente degli Stati Uniti d’America (interpretato da Paul Giamatti), sullo sfondo della guerra d’indipendenza dall’Impero britannico. Si basa sull’omonimo romanzo di David McCullough, vincitore del Premio Pulitzer.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 4 maggio 2021.

John Adams, il trailer ufficiale

Enlightened – stagioni 1 e 2

Discorso simile a quello appena fatto qui sopra per Enlightened, serie TV statunitense che debuttò sul canale HBO nel 2011 ed è in prima visione italiana a maggio 2021. Segue la storia di Amy Jellicoe (Laura Dern), dirigente aziendale che dopo una crisi di nervi si riprende la propria vita grazie a un percorso di riabilitazione alle Hawaii. La serie si chiude in due stagioni, composte da un totale di 18 episodi di circa 30 minuti.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 12 e dal 26 maggio 2021.

Enlightened, il trailer ufficiale

Domina (original)

Una nuova serie TV Sky Original in arrivo questo mese su NOW e Sky On Demand: si tratta di Domina, una produzione italo-britannica che racconta la vita di Livia Drusilla, consorte dell’imperatore romano Augusto (interpretata da Kasia Smutniak). Il viaggio e l’ascesa di Livia, da ingenua ragazza a imperatrice più potente e influente di Roma, con il desiderio di vendicare il padre e garantire il potere ai suoi figli.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 14 maggio 2021.

Domina, il trailer ufficiale

Luck

Debutta su NOW e Sky On Demand a maggio 2021 anche Luck, serie drammatica HBO con protagonisti Dustin Hoffman e Nick Nolte in arrivo in Italia a 10 anni di distanza dal lancio negli USA. In 9 episodi segue le vicende di alcuni personaggi che frequentano la stessa pista di corse per cavalli, tra i quali l’ex galeotto Chester “Ace” Bernstein, interpretato dal Premio Oscar Dustin Hoffman.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 25 maggio 2021.

Luck, il trailer ufficiale

Intergalactic (original)

Altra serie Sky Original in arrivo con Intergalactic, adrenalinico racconto sci-fi tutto al femminile ambientato ai confini dell’universo. Narra la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa e giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica che vede la propria carriera andare in fumo con un’ingiusta condanna all’esilio per alto tradimento. La donna sarà costretta a unirsi alla criminale Tula Quik per fuggire verso una galassia lontana e un futuro incerto.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 31 maggio 2021.

Intergalactic, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Barry (stagione 2) – 3 maggio 2021

– 3 maggio 2021 Hammarvik – 4 maggio 2021

– 4 maggio 2021 Mayans M.C. (stagione 3) – 7 maggio 2021

– 7 maggio 2021 Superstore (stagione 6) – 9 maggio 2021

– 9 maggio 2021 9-1-1 (stagione 4) – 10 maggio 2021

– 10 maggio 2021 9-1-1: Lone Star (stagione 2) – 10 maggio 2021

– 10 maggio 2021 The Blacklist (stagione 8) – 28 maggio 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

