Netflix novità maggio 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di maggio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a maggio 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Monster (original)

Apriamo le novità Netflix di maggio 2021 con il drammatico Monster. Il film racconta la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un brillante studente di diciassette anni che viene accusato di omicidio. Il ragazzo, che frequenta una scuola superiore d’élite, vedrà il mondo crollargli addosso e passerà attraverso una serie di complesse battaglie legali: verrà condannato a una vita in carcere?

Disponibile su Netflix da 7 maggio 2021.

Monster, il trailer ufficiale

La donna alla finestra (original)

Su Netflix arriva questo mese La donna alla finestra, thriller psicologico con protagonista Amy Adams nei panni di una psicologa infantile. Costretta in casa dall’agorafobia, Anna si ritrova a spiare dalla finestra la nuova famiglia che vive nell’edificio di fronte, apparentemente perfetta. Dopo aver assistito a un crimine brutale, scopre che niente e nessuno è come sembra. Il cast del film, basato sul celebre romanzo, include anche Gary Oldman, Anthony Mackie e Julianne Moore.

Disponibile su Netflix dal 14 maggio 2021.

La donna alla finestra, il trailer ufficiale

Ferry (original)

Frank Lammers ed Elise Schaap interpretano i giovani Ferry e Danielle in questo spinoff di Undercover. Prima di costruire un impero della droga, Ferry Bouman torna dopo anni nella sua città natale per una vendetta. La difficile riunione con la famiglia che non vede da tempo, il ritorno alla vita di prima e l’incontro con l’affascinante Danielle metteranno a dura prova la sua fedeltà.

Disponibile su Netflix dal 14 maggio 2021.

Ferry, il trailer ufficiale

Army of the Dead (original)

Arriva a maggio 2021 Army of the Dead, l’atteso horror d’azione firmato Zack Snyder con protagonista Dave Bautista. Durante un’epidemia zombie a Las Vegas, una squadra di mercenari si prepara per il più pericoloso azzardo di sempre: dovrà infiltrarsi nella zona di quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata ai danni di un casinò.

Disponibile su Netflix dal 21 maggio 2021.

Army of the Dead, il trailer ufficiale

Il Divin Codino (original)

Sbarca su Netflix Il Divin Codino, un film biografico che i fan di Roberto Baggio e gli amanti del calcio non potranno perdersi. Un racconto dei momenti epocali vissuti dall’ex fantasista, ma anche delle cadute rovinose come il famoso rigore nei Mondiali del 1994 contro il Brasile. Nel cast Andrea Arcangeli, che interpreta il calciatore, e Martufello nei panni di Carlo Mazzone.

Disponibile su Netflix da 26 maggio 2021.

Il Divin Codino, il teaser trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Happy Feet – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Pacific Rim – La rivolta – 4 maggio 2021

– 4 maggio 2021 Gemini Man – 11 maggio 2021

– 11 maggio 2021 Il ballo dei 41 (original) – 12 maggio 2021

– 12 maggio 2021 Oxygène (original) – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Crazy & Rich – 15 maggio 2021

– 15 maggio 2021 Mirai – 15 maggio 2021

– 15 maggio 2021 Highlander – 16 maggio 2021

– 16 maggio 2021 Cucina e cambiamento: come i piatti afroamericani hanno trasformato l’America (original) – 26 maggio 2021

– 26 maggio 2021 Ghost Lab (original) – 26 maggio 2021

Serie TV da vedere su Netflix

I figli di Sam: verso le tenebre (original)

Arriva su Netflix I figli di Sam: verso le tenebre, serie TV sulla caccia che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso alla fine degli anni ’70 e la storia di uno dei più noti serial killer d’America. L’arresto e la condanna di David Berkowitz avevano messo fine all’incubo di molti newyorkesi, ma per il giornalista Maury Terry il vero mistero non era risolto: ha indagato per decenni su quella che secondo lui era l’oscura e complessa rete responsabile degli omicidi, senza sapere che la ricerca gli sarebbe costata cara. Attraverso filmati di archivio, conversazioni coi protagonisti, parole e documenti di Terry, il regista Joshua Zeman approfondisce il racconto di un uomo che non ha mai trovato l’uscita dal labirinto: le teorie erano solo un abbaglio o i veri figli di Sam sono ancora tra noi?

Disponibile su Netflix dal 5 maggio 2021.

I figli di Sam: verso le tenebre, il trailer ufficiale

Jupiter’s Legacy (original)

Tra le novità di maggio 2021 debutta Jupiter’s Legacy, serie TV tratta dalle graphic novel di Mark Millar e Frank Quitely. Dopo aver protetto per quasi un secolo l’umanità, la prima generazione di supereroi affida il compito ai discendenti. La tensione aumenta tra le giovani leve, che vogliono a tutti i costi dimostrare il loro valore e tenere alta la leggendaria reputazione dei genitori.

Disponibile su Netflix dal 7 maggio 2021.

Jupiter’s Legacy, il trailer ufficiale

Halston – miniserie (original)

In arrivo anche Halston, miniserie firmata Ryan Murphy che segue il percorso del leggendario stilista, interpretato da Ewan McGregor, e dell’omonimo marchio diventato simbolo di un impero della moda e sinonimo di lusso, sesso, prestigio e fama nella New York degli anni ’70 e ’80. Un’aggressiva acquisizione costringe l’uomo a lottare per il bene più prezioso che ha, ossia il suo stesso nome.

Disponibile su Netflix dal 14 maggio 2021.

Halston, il teaser trailer ufficiale

Master of None – stagione 3 (original)

A quattro anni dal finale della seconda stagione torna Master of None, acclamata serie TV che ha visto protagonista Dev Shah (Aziz Ansari, anche ideatore e regista), attore trentenne di origine indiana in perenne oscillazione tra frustrazioni personali (soprattutto sentimentali) e professionali. In questa terza stagione composta da cinque episodi la protagonista sarà Denise (Lena Waithe), in una moderna storia d’amore che illustra gli alti e i bassi del matrimonio.

Disponibile su Netflix dal 23 maggio 2021.

Master of None 3, il trailer ufficiale

Lucifer – stagione 5B (original)

L’attesissima seconda parte della quinta stagione (e penultima) di Lucifer è in arrivo questo mese ed è composta da otto episodi. A circa nove mesi dall’uscita della prima parte riprendono le vicende con protagonista Tom Ellis, esattamente da dove si erano interrotte a causa della pandemia: con il duro scontro tra Lucifer, Amenadiel, Maze e Michael interrotto da Dio.

Disponibile su Netflix dal 28 maggio 2021.

Lucifer 5, il trailer ufficiale di lancio

Altre serie TV da vedere su Netflix

Selena: La serie (stagione 2, original) – 4 maggio 2021

– 4 maggio 2021 Vincenzo (original) – 9 maggio 2021

– 9 maggio 2021 I soldi in poche parole (original) – 11 maggio 2021

– 11 maggio 2021 The Upshaws (original) – 12 maggio 2021

– 12 maggio 2021 Castlevania (stagione 4, original) – 13 maggio 2021

– 13 maggio 2021 Love, Death & Robots (stagione 2, original) – 14 maggio 2021

– 14 maggio 2021 Che fine ha fatto Sara? (stagione 2, original) – 19 maggio 2021

– 19 maggio 2021 Special (stagione 2, original) – 20 maggio 2021

– 20 maggio 2021 Eden (original) – 27 maggio 2021

– 27 maggio 2021 Il metodo Kominsky (stagione 3, original) – 28 maggio 2021

– 28 maggio 2021 Ragnarok (stagione 2, original) – 28 maggio 2021

Le novità Netflix di maggio 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a maggio 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.