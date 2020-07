Quali sono i migliori originals Amazon Prime Video? Il compito è difficile, visto che il servizio di streaming sta puntando sempre di più su contenuti originali Amazon Original, ma abbiamo comunque deciso di provare a rispondere alla domanda, selezionando per voi film e serie TV originals da vedere su Amazon Prime Video.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione dei migliori originals da vedere su Amazon Prime Video, film e serie TV degli ultimissimi anni che vale la pena di guardare sulla piattaforma e che risultano prodotti da Amazon stessa. L’elenco è composto da un bel mix di serie TV e film molto recenti (per le serie abbiamo considerato l’ultima stagione uscita), ma abbiamo preferito non fare una vera classifica, esattamente come negli altri approfondimenti dedicati. Tenete conto che il catalogo Amazon Prime Video, come quello degli altri servizi di streaming, è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi: proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra selezione dei migliori originals Amazon Prime Video.

I migliori originals Amazon Prime Video: la nostra selezione di film e serie TV

Bosch – 6 stagioni

Partiamo con i migliori originals Amazon Prime Video dalle serie TV, e più precisamente con un “classico” poliziesco. Tratta dai romanzi di Michael Connelly (anche produttore esecutivo), la serie racconta i casi del detective della polizia di Los Angeles Harry Bosch (Titus Welliver) nel corso di sei stagioni (la settima chiuderà la serie nel corso del 2021).

Cast: Titus Welliver, Jamie Hector, Madison Lintz, ideata da Michael Connelly. Durata episodi: 45 minuti.

Bosch, il trailer ufficiale di lancio

The Grand Tour – 4 stagioni

La serie TV che ha fatto conoscere al lancio il servizio Amazon Prime Video. Il simpatico trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May torna nel mondo delle automobili (e non solo) dopo essersi allontanato da Top Gear con The Grand Tour: un divertente show per gli appassionati di auto e viaggi composto al momento da tre stagioni e da uno speciale per “lupi di mare” di 91 minuti, che inaugura la quarta. Senza ombra di dubbio uno dei migliori originals Amazon Prime Video.

Cast: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, ideato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May e Andy Wilman. Durata episodi: 44-90 minuti.

The Grand Tour, il trailer ufficiale di lancio

La fantastica signora Maisel – 3 stagioni

Tra i migliori originals Amazon Prime Video abbiamo scelto anche La fantastica signora Maisel, serie TV drammatica con protagonista Rachel Brosnahan ambientata nel 1958. Racconta la storia di Miriam “Midge” Maisel, una donna ebrea di New York esempio autentico di emancipazione femminile: la donna dovrà affrontare un evento sconvolgente che le cambierà l’esistenza e si costruirà una nuova vita nel mondo del cabaret.

Cast: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Kevin Pollak, ideata da Amy Sherman-Palladino. Durata episodi: 55 minuti.

La fantastica signora Maisel, il trailer ufficiale di lancio

The Boys – 2 stagioni

In una selezione dei migliori originals Amazon Prime Video non può mancare The Boys, una serie TV che offre un irriverente sguardo su ciò che accade quando i supereroi, popolari e influenti, abusano dei loro poteri invece di usarli solo a fin di bene. I protagonisti proveranno a svelare la verità al mondo, iniziando una lotta apparentemente impari. La serie TV è tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e la seconda stagione è disponibile da settembre 2020.

Cast: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, ideata da Eric Kripke. Durata episodi: 60 minuti.

The Boys, il trailer ufficiale di lancio

Dispatches from Elsewhere – 1 stagione

Dispatches from Elsewhere, o Messaggi da Elsewhere, è una serie TV drammatica molto particolare, con protagonista Jason Segel (Marshall Eriksen di “How I met your mother”). La storia è incentrata su quattro personaggi, le cui vite si incroceranno: un uomo ossessionato dalle teorie complottiste, una vedova, un comune informatico e una donna problematica si imbattono in un rompicapo nascosto dietro il velo della vita quotidiana. Aggiunta di recente, si tratta di una dei migliori originals Amazon Prime Video.

Cast: Jason Segel, Sally Field, Eve Lindley, ideata da Jason Segel. Durata episodi: 45 minuti.

Dispatches from Elsewhere, il trailer ufficiale di lancio

L’uomo nell’alto castello (The Man in the High Castle) – 4 stagioni

The Man in the High Castle, L’uomo nell’alto castello in italiano, è una delle serie TV più popolari di Amazon Prime Video ed è assolutamente da non perdere. Basata sul romanzo di Philip K. Dick, parla di un passato ucronico in cui l’Asse (Germania nazista e Giappone) ha vinto la Seconda Guerra Mondiale e domina gran parte del mondo. La serie, che si conclude in quattro stagioni, vede protagonista Juliana, che viene coinvolta dalla sorellastra nella “resistenza” ed è costretta a lasciare San Francisco, partendo per un pericoloso viaggio.

Cast: Alexa Davalos, Rupert Evans, Luke Kleintank, ideata da Frank Spotnitz. Durata episodi: 48-70 minuti.

L’uomo nell’alto castello, il trailer ufficiale di lancio

Jack Ryan – 2 stagioni

Serie TV basata sulle avventure dell’analista della CIA Jack Ryan, protagonista della popolare serie di libri di Tom Clancy. Imbattutosi in una serie di movimenti bancari sospetti, Jack Ryan parte alla ricerca di risposte e si ritrova in un gioco mortale che lo porterà in giro per il mondo, mentre un pericoloso terrorista progetta un massiccio attacco agli Stati Uniti. Sicuramente si merita un posto tra i migliori originals Amazon Prime Video.

Cast: John Krasinski, Wendell Pierce, Abbie Cornish, ideata da Carlton Cuse e Graham Roland. Durata episodi: 42-60 minuti.

Jack Ryan, il trailer ufficiale di lancio

The Report

Rimanendo sempre sui migliori originals Amazon Prime Video passiamo ora ai film con The Report, un thriller basato su una storia vera. Un membro idealista del Senato statunitense (Adam Driver) conduce un’inchiesta sul Programma Detenzione e Interrogatori della CIA dopo l’11 settembre: scoprirà quanto oltre si sia spinta l’agenzia per nascondere un terribile segreto agli americani.

Cast: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, regia di Scott Z. Burns. Durata: 119 minuti.

The Report, il trailer ufficiale

L’immensità della notte (The Vast of Night)

Tra i migliori originals Amazon Prime Video anche l’atteso film dell’emergente regista Andrew Patterson. The Vast of Night è un thriller di fantascienza ambientato alla fine degli anni ’50 con protagonisti un carismatico presentatore radiofonico e una giovane centralinista di una piccola cittadina del Nuovo Messico: dopo aver scoperto una misteriosa frequenza sulle onde radio, saranno spinti a investigare e le loro vite cambieranno per sempre.

Cast: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer, regia di Andrew Patterson. Durata: 90 minuti.

The Vast of Night, il trailer ufficiale

The Aeronauts

The Aeronauts è un film ispirato a una vicenda realmente accaduta, con Felicity Jones e Eddie Redmayne. Nel 1892 un testardo scienziato e una giovane vedova organizzano non senza qualche difficoltà una spedizione in mongolfiera per battere il record di altitudine e confermare una teoria sulle previsioni meteorologiche: non tutto filerà liscio in questa avventura tra i cieli, candidata per i migliori effetti speciali ai Critics’ Choice Awards 2020.

Cast: Felicity Jones, Eddie Redmayne, Himesh Patel, regia di Tom Harper. Durata: 100 minuti.

The Aeronauts, il trailer ufficiale

Suspiria (2018)

Per gli amanti dell’horror abbiamo inserito tra i migliori originals Amazon Prime Video anche Suspiria di Luca Guadagnino. Il film, che si basa sul soggetto dell’omonima pellicola di Dario Argento del 1977, è ambientato a Berlino (anche se la maggior parte delle riprese sono state fatte in Italia, a Varese) e può contare su un cast davvero niente male. Una giovane ballerina americana arriva in Germania per un’audizione di danza, ma ben presto viene a conoscenza di un terribile segreto che le direttrici della compagnia tentato di nascondere. Un film non per tutti.

Cast: Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz, Tilda Swinton, Jessica Harper, regia di Luca Guadagnino. Durata: 153 minuti.

Suspiria (2018), il trailer ufficiale

Beautiful Boy

Ispirato ai libri di David Sheff e del figlio Nic Sheff, Beautiful Boy racconta di un padre che cerca di aiutare il figlio a uscire dal tunnel della tossicodipendenza. David è un giornalista di successo, ma deve affrontare la tossicodipendenza del figlio diciottenne: con forza e amore, tra una clinica e l’altra, il supporto del genitore non viene mai meno. Candidatura per il miglior attore non protagonista a Timothée Chalamet ai Critics’ Choice Awards 2019 e ai Golden Globe 2019.

Cast: Steve Carrell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, regia di Felix van Groeningen. Durata: 120 minuti.

Beautiful Boy, il trailer ufficiale

Sharkwater Extinction

Tra i migliori originals Amazon Prime Video abbiamo selezionato anche il film-documentario Sharkwater Extinction, un’avventura che segue il produttore Rob Stewart mentre racconta della pesca illegale degli squali e della corruzione politica dietro quest’ultima. Il regista attivista vuole fermare queste crudeltà e denuncia un affare milionario, affrontando lo stretto legame tra politica e organizzazioni criminali.

Cast: Rob Stewart, regia di Rob Stewart. Durata: 84 minuti.

Sharkwater Extinction, il trailer ufficiale

One Child Nation

Chiudiamo questa selezione dei migliori originals Amazon Prime Video con One Child Nation, un film-documentario vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance 2019. I registi cinesi Nanfu Wang e Jialing Zhang raccontano le devastanti conseguenze della politica cinese del figlio unico attraverso le storie di coloro che la vissero in prima persona: la massiccia propaganda statale e la minaccia di dure punizioni hanno creato paura e disagio ai cittadini per 35 anni (fino al 2015).

Regia di Nanfu Wang e Jialing Zhang. Durata: 88 minuti.

One Child Nation, il trailer ufficiale

Questi erano dunque secondo noi i migliori originals Amazon Prime Video, tra film e serie TV, degli ultimi anni. Fateci sapere i vostri preferiti nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

