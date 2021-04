Infinity+ novità maggio 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di maggio 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti dopo il recente rinnovo della piattaforma: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a maggio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Wonder Woman 1984 (Premiere)

Torna Gal Gadot nei panni della celebre eroina DC Comics con Wonder Woman 1984, sequel del film del 2017. Ambientata negli anni ’80, la pellicola vede Diana Prince alle prese con la pericolosa Pietra dei sogni, che consente al possessore di esaudire un desiderio, e con nuovi pericolosi nemici, come l’agile e formidabile Cheetah.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 30 aprile al 6 maggio 2021.

Wonder Woman 1984, il trailer ufficiale

Crazy & Rich (anche 4K HDR)

Tra le novità Infinity+ di maggio 2021 troviamo Crazy & Rich, film diretto da Jon Chu e adattamento cinematografico del romanzo scritto da Kevin Kwan. Rachel Chu (Constance Wu) accompagna il proprio fidanzato Nick Young (Henry Golding) al matrimonio della sua migliore amica a Singapore: qui scopre che la famiglia del ragazzo è particolarmente ricca e che lui risulta uno degli scapoli più appetibili del Paese. Dovrà affrontare gelosie, parenti bizzarri e la disapprovazione della madre di Nick.

Disponibile su Infinity+ dal 15 maggio 2021.

Crazy & Rich, il trailer ufficiale

Bumblebee

Le novità Infinity+ di maggio 2021 accolgono anche Bumblebee, sesto film della saga dei Transformers basata sugli omonimi giocattoli Hasbro. Nel 1987 il transformer Bumblebee trova rifugio in una discarica di una piccola cittadina della California dopo essere rimasto ferito in un violento scontro: quando la diciassettenne Charlie (Hailee Steinfeld) lo riattiva, scopre che quello che ha di fronte non è un semplice Maggiolino Volkswagen trasandato.

Disponibile su Infinity+ dal 17 maggio 2021.

Bumblebee, il trailer ufficiale

Fino all’ultimo indizio (Premiere)

L’ultimo appuntamento Infinity+ Premiere del mese di maggio è dedicato a Fino all’ultimo indizio, thriller poliziesco con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Joe Deacon, vice sceriffo di una contea californiana, viene inviato a Los Angeles per una raccolta di prove: un veloce incarico si trasforma in un’impegnativa indagine e in una caccia a un serial killer, che sta seminando il panico in città.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 21 maggio al 3 giugno 2021.

Fino all’ultimo indizio, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

The Express – 1 maggio 2021

– 1 maggio 2021 Ore 15:17 – Attacco al treno – 7 maggio 2021 (anche 4K HDR)

– 7 maggio 2021 (anche 4K HDR) Tenet – dal 7 al 13 maggio 2021 (anche 4K HDR)

– dal 7 al 13 maggio 2021 (anche 4K HDR) Attenti al gorilla – 9 maggio 2021

– 9 maggio 2021 Non è romantico – dal 14 al 20 maggio 2021

– dal 14 al 20 maggio 2021 Fast & Furious 8 – 20 maggio 2021

– 20 maggio 2021 Il dilemma – 21 maggio 2021

– 21 maggio 2021 Pelè – 26 maggio 2021

– 26 maggio 2021 L’incredibile Hulk – 31 maggio 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Superstore – stagione 6

Lato serie TV la novità Infinity+ di maggio 2021 è la sesta e ultima stagione di Superstore, popolare sitcom targata NBC che vede protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati in un classico superstore americano. Amy non è ancora riuscita a trasferirsi a causa della pandemia ed è quindi ancora nel gruppo per alcuni episodi insieme a Jonah, Garrett, Cheyenne, Mateo, Glenn e Dina.

Disponibile su Infinity+ dal 10 maggio 2021.

Superstore 6, il teaser trailer ufficiale

Novità Infinity+ maggio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a maggio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.