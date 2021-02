TIMVISION novità febbraio 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a febbraio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo primo mese dell’anno, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti. In particolare questo è il primo mese dopo l’integrazione di Discovery+ (i contenuti premium sono a pagamento). Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di febbraio.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a febbraio 2021 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

Mamma Mia!

La prima novità TIMVISION di febbraio 2021 che scopriamo è Mamma Mia!, adattamento cinematografico con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried e Colin Firth tratto dall’omonimo musical basato sulle musiche degli ABBA. Donna è una madre single che ha cresciuto da sola la figlia Sophie; quest’ultima, prossima alle nozze, vuole essere accompagnata all’altare dal suo vero padre e invita tre uomini del passato di Donna.

Disponibile su TIMVISION da febbraio 2021.

Mamma mia!, il trailer ufficiale

Fortunata

In arrivo su TIMVISION a febbraio 2021 Fortunata, film diretto da Sergio Castellitto che ha portato il David di Donatello a Jasmine Trinca come miglior attrice protagonista. La storia di una giovane madre che vive alla periferia di Roma e lotta ogni giorno per realizzare il suo sogno: aprire un negozio di parrucchiera e conquistare la propria indipendenza.

Disponibile su TIMVISION da febbraio 2021.

Fortunata, il trailer ufficiale

Remi

Su TIMVISION arriva anche Remi, adattamento cinematografico del romanzo Senza Famiglia di Hector Malot. Un orfano di dieci anni, dopo aver vissuto insieme alla dolce signora Barberin, viene affidata a un musicista di nome Vitalis: questo si esibisce in giro per la Francia insieme a una scimmietta e al cane Capi, e durante il viaggio Remi scoprirà le sue origini.

Disponibile su TIMVISION da febbraio 2021.

Remi, il trailer ufficiale

The Great Wall

Il catalogo TIMVISION accoglie a febbraio 2021 The Great Wall, film fantastico con Matt Damon ambientato in Cina e ispirato alla costruzione della Grande Muraglia. Dopo essere stato catturato, un mercenario è costretto a unirsi a un gruppo di guerrieri per difendere la Muraglia Cinese da un’inarrestabile orda di mostri assetati di sangue. Si tratta di uno dei film più costosi tra quelli ambientati interamente in Cina.

Disponibile su TIMVISION da febbraio 2021.

The Great Wall, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Pazze di me

Sai tenere un segreto? (noleggio)

(noleggio) Lockdown all’italiana (noleggio)

(noleggio) Spontaneous (noleggio)

Serie TV da vedere su TIMVISION

Extant (serie completa)

Su TIMVISION arrivano le due stagioni complete di Extant, serie TV di fantascienza co-prodotta da Steven Spielberg con protagonista Halle Berry nei panni di un’astronauta. Dopo una missione in solitaria nello spazio di più di un anno, Molly Woods è determinata a riadattarsi alla vita sulla Terra e a riconciliarsi con la famiglia: la donna scopre però di essere incinta…

Disponibile su TIMVISION dal 9 febbraio 2021.

Extant, il trailer ufficiale

The Good Fight – stagione 4

Arriva all’interno del catalogo la quarta stagione di The Good Fight, che a causa della pandemia risulta composta solo da 7 episodi dei 10 previsti. La serie è uno spin-off di The Good Wife e vede nel cast il ritorno di Christine Baranski, Cush Jumbo e Sarah Steele. Un anno dopo il finale della serie principale, una truffa finanziaria distrugge la reputazione della giovane avvocatessa Maia e fa sparire i risparmi della sua mentore, Diane Lockhart: le due sono costrette a unirsi a uno degli emergenti studi di Chicago.

Disponibile su TIMVISION dal 18 febbraio 2021.

The Good Fight 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Masterclass di Maestro.it (prima lezione inclusa, successive a pagamento) – 9 febbraio 2021

(prima lezione inclusa, successive a pagamento) – 9 febbraio 2021 On Dance le Masterclass (prima lezione inclusa, successive a pagamento) – 26 febbraio 2021

(prima lezione inclusa, successive a pagamento) – 26 febbraio 2021 Berry Bees (per bambini)

(per bambini) Lupo (per bambini)

(per bambini) Dragon Ball Super Heroes (anime)

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a febbraio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

