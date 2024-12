Attivare un nuovo abbonamento a DAZN oggi costa meno. Dopo le offerte del Black Friday, infatti, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport ha lanciato nuove promo con la possibilità per gli utenti di acquistare carte prepagate a prezzo scontato per attivare un nuovo abbonamento a DAZN. Si tratta di un sistema simpatico per fare un regalo o anche per regalarsi DAZN. C’è un’altra cosa da considerare: oltre alle prepagate, è tornata la super promo che permette di attivare DAZN con un prezzo scontato di 5,99 euro al mese per 3 mesi, senza alcun vincolo di rinnovo e con un risparmio di 117 euro. Vediamo tutti i dettagli in merito alle offerte in corso.

DAZN a prezzo scontato: ecco tutte le promo

Fino al prossimo 31 di dicembre è possibile acquistare a prezzo scontato le carte prepagate digitali di DAZN, che possono anche essere personalizzate scegliendo tra vari design, con frasi a tema. Ci sono anche le carte con lo stile della propria squadra del cuore. Le prepagate DAZN possono essere acquistate online e poi inviate tramite e-mail a sé stessi o a un amico a cui fare un regalo. La promo in corso fino al 31 dicembre consente l’acquisto di 6 mesi di DAZN Standard al prezzo scontato di 129 euro, con un risparmio di 140 euro e senza alcun vincolo. La spesa mensile è di 21,50 euro.

C’è, però, un’alterativa più conveniente: fino al prossimo 16 dicembre, infatti, è possibile attivare la promo limited edition che consente di accedere a DAZN al prezzo più basso di sempre. Con questa offerta, è possibile attivare il piano Standard con un risparmio enorme: il piano è disponibile a 5,99 euro al mese per 3 mesi. Al termine del periodo promozionale è previsto un rinnovo a 44,99 euro al mese ma c’è la possibilità di interrompere l’abbonamento con disdetta con 30 giorni di anticipo e senza alcun vincolo.

Grazie a questa promozione è possibile risparmiare 117 euro sul costo del piano Standard che consente l’accesso completo a tutti i contenuti del catalogo della piattaforma di streaming e, quindi, anche a tutte le partite della Serie A. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul link qui di sotto e raggiungere la pagina della promozione. L’offerta è valida per tutti i nuovi utenti, anche per chi in passato ha utilizzato DAZN. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 16 di dicembre per poter sottoscrivere l’offerta.

