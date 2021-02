Infinity TV novità febbraio 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity TV di febbraio 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tanti nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a febbraio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Uno di famiglia

La prima novità Infinity TV di febbraio 2021 che scopriamo è Uno di famiglia, commedia italiana con Nino Frassica e Pietro Sermonti. Luca è un quarantenne docente di dizione che salva la vita a uno dei propri allievi, Marco, desideroso di fare l’attore. All’insaputa dell’insegnante, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese, che ora è in debito con lui.

Disponibile su Infinity TV dal 12 febbraio 2021.

Uno di famiglia, il trailer ufficiale

A Star is Born

Giusto in tempo per San Valentino su Infinity TV arriva A Star is Born, musical romantico con Bradley Cooper (anche regista) e Lady Gaga. Jackson Maine, musicista rock in carriera dal passato turbolento, scopre e si innamora di Ally, una ragazza che ha quasi rinunciato al suo sogno di diventare una cantante: l’uomo la porta sotto la luce dei riflettori.

Disponibile su Infinity TV dal 14 febbraio 2021.

A Star is Born, il trailer ufficiale

Casa casinò

Su Infinity TV arriva a febbraio 2021 un altro film da non perdere per gli appassionati di commedie made in USA: stiamo parlando di Casa casinò, pellicola con protagonista Will Ferrell. Scott e Kate, marito e moglie, dilapidano il fondo per il college della figlia e lo confessano al vicino di casa; quest’ultimo, incallito giocatore d’azzardo, propone ai due di fondare un casinò illegale nella propria abitazione.

Disponibile su Infinity TV dal 15 febbraio 2021.

Casa casinò, il trailer ufficiale

Le streghe (2020)

Una delle novità principali di questo febbraio 2021 di Infinity TV è senza dubbio Le streghe, film diretto da Robert Zemeckis con Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 di Roald Dahl, già portato sul grande schermo nel 1990. 1967: un giovane, rimasto orfano, si trasferisce in un paesino dell’Alabama dove vive la nonna; un giorno i due incontrano un gruppo di donne che scoprono essere streghe, e il ragazzo cerca di mandare all’aria il loro diabolico piano per provare a salvare l’umanità.

Disponibile su Infinity Premiere a febbraio 2021 (date da confermare).

Le streghe, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

La guerra di Charlie Wilson – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Dredd – Il giudice dell’apocalisse – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Top Gun – 2 febbraio 2021

– 2 febbraio 2021 PPZ – Pride + Prejudice + Zombies – 4 febbraio 2021

– 4 febbraio 2021 Split – 14 febbraio 2021

– 14 febbraio 2021 Justice League – 21 febbraio 2021

– 21 febbraio 2021 Superman: Red son – Infinity Premiere (date da confermare)

– Infinity Premiere (date da confermare) Non è romantico? – Infinity Premiere (date da confermare)

– Infinity Premiere (date da confermare) LEGO DC Shazam!: Magic and monsters – Infinity Premiere (date da confermare)

Serie TV da vedere su Infinity TV

Batwoman (stagione 1)

Dopo il passaggio sui canali Mediaset Premium arriva su Infinity TV l’intera prima stagione di Batwoman, serie TV basata sull’omonimo personaggio DC Comics. Dopo la scomparsa del filantropo Bruce Wayne e di Batman, la cugina Kate Kane decide di proteggere le strade di Gotham come Batwoman, provando a diventare un simbolo di speranza per la città.

Disponibile su Infinity TV dall’1 febbraio 2021.

Batwoman, il trailer ufficiale

Riverdale (stagione 4)

La quarta stagione di Riverdale si aggiunge alle due precedenti, già disponibili nel catalogo. La serie TV, che presenta un cast basato sui personaggi degli Archie Comics, racconta la vita di due grandi amici che vivono nella piccola città di Riverdale e dei misteri che la perseguitano. La quarta stagione si apre con un tributo a Luke Perry, scomparso nel marzo 2019, con la speciale partecipazione di Shannen Doherty.

Disponibile su Infinity TV dal 2 febbraio 2021.

Riverdale 4, il trailer ufficiale

Young Sheldon (stagione 3)

L’intera terza stagione di Young Sheldon sbarca su Infinity questo mese: la popolare sitcom è uno spin-off incentrato sulle “origini” di Sheldon Cooper, uno dei protagonisti di The Big Bang Theory. Il giovane genio trascorre la sua infanzia in Texas con la madre fervente cristiana battista, il padre allenatore di football, il fratello George, la sorella Missy e la nonna Connie.

Disponibile su Infinity TV dal 3 febbraio 2021.

Young Sheldon 3, il promo ufficiale

Supergirl (stagione 5)

Per gli amanti delle serie TV sui supereroi, da vedere su Infinity TV a febbraio 2021 anche la quinta stagione di Supergirl, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics (la terza e la quarta sono già disponibili) e con protagonista Melissa Benoist. La cugina di Superman, Kara Zor-El, usa i suoi poteri per difendere National City nei panni di Supergirl nella penultima stagione (la sesta sarà l’ultima).

Disponibile su Infinity TV dal 6 febbraio 2021.

Supergirl 5, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV febbraio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a febbraio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.