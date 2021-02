Apple TV+ novità febbraio 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia poco più di un anno fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese, che vede novità importanti anche se poco numerose.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a febbraio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Arriva su Apple TV+ a febbraio 2021 Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, docu-film che racconta la vita della giovane star della musica contemporanea e mostra il dietro le quinte dell’album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, pubblicato nel 2019. L’occhio del regista R.J. Cutler segue Billie Eilish in tour, sul palco e in famiglia, per mostrare più da vicino l’artista vincitrice di cinque Grammy Awards.

Disponibile su Apple TV+ dal 26 febbraio 2021.

Billie Eilish; The World’s a Little Blurry, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Snoopy Show

Tra le novità Apple TV+ di febbraio 2021 arriva l’attesa nuova serie animata dedicata al celebre cane, personaggio del fumetto disegnato da Charles M. Schultz. The Snoopy Show è una produzione originale Apple che sicuramente non deluderà i fan Peanuts, e costituisce la terza serie animata della piattaforma (dopo Peanuts in Space e Peanuts in Space: Secrets of Apollo). Racconta la genesi della storica amicizia tra Charlie e Snoopy.

Disponibile su Apple TV+ dal 5 febbraio 2021.

The Snoopy Show, il trailer ufficiale

For All Mankind – stagione 2

Al debutto su Apple TV+ la seconda stagione di For All Mankind, serie TV con Joel Kinnaman che racconta una storia alternativa in cui l’Unione Sovietica ha battuto gli Stati Uniti nella corsa allo spazio, sbarcando per prima sulla Luna. Ideata da Ronald D. Moore, la serie è incentrata sulle rischiose vite degli astronauti della NASA e delle loro famiglie.

Disponibile su Apple TV+ dal 19 febbraio 2021.

For All Mankind 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+ a febbraio 2021

Dickinson (finale stagione 2) – 26 febbraio 2021

– 26 febbraio 2021 Losing Alice (finale di stagione) – 26 febbraio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a febbraio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

