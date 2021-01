Netflix novità febbraio 2021: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire le novità da vedere a febbraio 2021 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questa volta non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Film da vedere su Netflix

L’ultimo paradiso (original)

La prima novità Netflix di febbraio 2021 che scopriamo è L’ultimo paradiso, film originale con protagonista Riccardo Scamarcio ambientato nell’Italia degli anni ’50. Uno spirito libero sogna amore, giustizia e una vita migliore, ma una relazione “proibita” con la figlia di un proprietario terriero metterà tutto a rischio.

Disponibile su Netflix dal 5 febbraio 2021.

Malcolm & Marie (original)

Arriva su Netflix il film originale Malcolm & Marie, pellicola drammatica e sentimentale scritta e diretta da Sam Levinson con Zendaya e John David Washington completamente in bianco e nero. Dopo il successo ottenuto dall’anteprima del suo ultimo film, il regista Malcolm torna a casa dalla fidanzata Marie, ma alcune rivelazioni metteranno a dura prova il loro rapporto.

Disponibile su Netflix dal 5 febbraio 2021.

Space Sweepers (original)

Tra le novità Netflix di febbraio 2021 arriva Space Sweepers, film sci-fi sud-coreano ad alto budget del regista Jo Sung-hee. Nel 2092 la Terra è diventata inabitabile e gli umani indossano delle maschere per poter respirare: quattro disadattati scoprono incredibili segreti nel tentativo di vendere un umanoide dall’aspetto innocente.

Disponibile su Netflix dal 5 febbraio 2021.

Notizie dal mondo (original)

Una delle novità più importanti del febbraio 2021 di Netflix è Notizie dal mondo, il primo western della carriera di Tom Hanks. Ambientato cinque anni dopo la fine della guerra civile americana, il Capitano Jefferson Kidd, vedovo, viaggia per il Texas raccontando ciò che accade in giro per il mondo: incontra Johanna, una ragazzina di dieci anni, che viene affidata a lui per essere riportata a casa dai suoi zii.

Disponibile su Netflix dal 10 febbraio 2021.

A Star is Born

Per San Valentino sbarca su Netflix A Star is Born, film diretto da Bradley Cooper con protagonisti quest’ultimo e Lady Gaga, remake del musical È nata una stella. Jackson Maine, musicista in carriera, scopre e si innamora di Ally, una ragazza che ha quasi rinunciato al suo sogno di diventare una cantante: l’uomo la porta sotto la luce dei riflettori.

Disponibile su Netflix dal 14 febbraio 2021.

Altri film da vedere su Netflix

The Ring 2 – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 La sposa cadavere – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Mister felicità – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 RocknRolla – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 La donna perfetta – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 All my friends are dead – 3 febbraio 2021

– 3 febbraio 2021 Black Beach – 3 febbraio 2021

– 3 febbraio 2021 Un viaggio a quattro zampe – 5 febbraio 2021

– 5 febbraio 2021 Little Big Women – 5 febbraio 2021

– 5 febbraio 2021 Gli spacciati – 10 febbraio 2021

– 10 febbraio 2021 Amore al quadrato – 11 febbraio 2021

– 11 febbraio 2021 Red Dot – 11 febbraio 2021

– 11 febbraio 2021 Tua per sempre – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Scarface – 16 febbraio 2021

– 16 febbraio 2021 Il pianista – 16 febbraio 2021

– 16 febbraio 2021 Pelé: il re del calcio – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 La ragazza del treno – 26 febbraio 2021

– 26 febbraio 2021 Confusi e felici – 28 febbraio 2021

Serie TV da vedere su Netflix

L’estate in cui imparammo a volare (original)

L’estate in cui imparammo a volare è una nuova serie originale Netflix con Katherine Heigl, Sarah Chalke e Ben Lawson. La storia di due amiche per la pelle, Kate e Tully, e del loro rapporto che le lega da più di trent’anni, da quando si conobbero tredicenni. Tratta dal romanzo best-seller Firefly Lane, scritto da Kristin Hannah e pubblicato nel 2008.

Disponibile su Netflix dal 3 febbraio 2021.

The Crew (original)

Su Netflix arriva The Crew, serie TV comedy con protagonista Kevin James nei panni di un capo meccanico di una squadra NASCAR in difficoltà. La figlia Catherine vuole dare un volto nuovo alla scuderia dandole un’impronta moderna, contro il volere del padre. Dal creatore di altre note sit-com USA tra cui Due uomini e mezzo.

Disponibile su Netflix dal 15 febbraio 2021.

Tribes of Europa (original)

Altra serie TV di fantascienza in arrivo su Netflix a febbraio 2021 con Tribes of Europa. Nel 2074 tre fratelli decidono di cambiare il destino dell’Europa dopo che una catastrofe globale l’ha divisa in piccoli microstati in lotta tra loro per il predominio.

Disponibile su Netflix dal 19 febbraio 2021.

Ginny & Georgia (original)

Tra le novità Netflix di febbraio 2021 anche Ginny & Georgia, serie drammatica con Brianna Howey e Antonia Gentry. Ginny è una quindicenne che vive con la madre trentenne e il fratello Austin nel New England, dove si sono trasferiti per avere una vita migliore. La famiglia vuole ricominciare da capo, ma scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata.

Disponibile su Netflix dal 24 febbraio 2021.

Altre serie TV da vedere su Netflix

The Good Place (stagione 4) – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 H-HELENA (stagione 2) – 5 febbraio 2021

– 5 febbraio 2021 Citta invisibile – 5 febbraio 2021

– 5 febbraio 2021 Run On – 10 febbraio 2021

– 10 febbraio 2021 Capitani – 11 febbraio 2021

– 11 febbraio 2021 Dietro i suoi occhi – 17 febbraio 2021

– 17 febbraio 2021 Lovestruck in the city – 19 febbraio 2021

Le novità Netflix di febbraio 2021

