Discovery+ fa il salto su TIMVision portando il suo enorme catalogo di offerte

Cresce ulteriormente l’offerta di TIM per quanto riguarda la piattaforma TIMVision che da queste ore è lieta di accogliere a braccia aperte Discovery+. La partnership fra le due aziende, disponibile per tutti i clienti su TIMVision Box, tablet, smartphone, smart TV e PC, mette a disposizione l’enorme catalogo di Discovery+ con le offerte di intrattenimento, lifestyle, crime, natura e avventura. Si tratta di un palinsesto caratterizzato da più di 8.000 ore di intrattenimento, 3.000 ore di serie TV complete e 2.300 ore di contenuti in anteprima digitale.

Serie TV, film e contenuti originali

Alessandro Araimo, AD di Discovery Italia, annuncia la partnership dichiarando che “Questa rinnovata partnership ci permetterà di offrire a una platea sempre più ampia di consumatori discovery+, il nostro nuovo servizio streaming globale, una destinazione unica e distintiva sul mercato, rafforzando la nostra strategia di presenza dei contenuti su tutte le piattaforme e su tutti i device“, a cui fa coro anche Antonella Dominici, Responsabile TIMVision and Entertainment Products di TIM, sottolineando quanto “Questa partnership si inserisce nella strategia di alleanze con grandi player internazionali che TIM sta portando avanti per consolidare TIMVISION come la piattaforma più completa del mercato dei contenuti in Italia e offrire ai clienti una proposta sempre più ampia, ricca ed esclusiva di intrattenimento e sport, e ai partner la possibilità di estendere il bacino degli spettatori.”

Alle tante serie TV, film e altri contenuti originali presenti su Discovery+, si aggiunge anche la possibilità di vedere su Eurosport i Giochi Olimpici di Tokyo previsti per l’estate del 2021, il Grande Slam, la serie A di basket, gli sport invernali, i Giochi Olimpici invernali del 2022 e molto molto altro.