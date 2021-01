Disney+ novità febbraio 2021: film, serie TV e originals

Curiosi di scoprire le novità da vedere a febbraio 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da diversi mesi, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo secondo mese del 2021 accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo febbraio 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a febbraio 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Colpa delle stelle

La prima novità Disney+ di febbraio 2021 è Colpa delle stelle, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2012 con Shailene Woodley e Ansel Elgort. Hazel e Gus sono due ragazzi molto particolari, entrambi anticonformisti e dallo spirito sarcastico: si conoscono durante le riunioni di un gruppo di sostegno per malati di cancro e si innamorano l’uno dell’altra.

Disponibile su Disney+ dal 12 febbraio 2021.

Colpa delle stelle, il trailer ufficiale

Flora & Ulisse

Arriva su Disney+ anche Flora & Ulisse, commedia avventurosa basata sul libro di Kate DiCamillo. Flora è una bambina di 10 anni appassionata di fumetti; dopo aver salvato uno scoiattolo a cui lei stessa ha dato il nome di Ulisse, scopre che quest’ultimo possiede poteri unici da supereroe: finirà per vivere una serie di esilaranti vicissitudini, che cambieranno per sempre la sua vita e il suo modo di vederla.

Disponibile su Disney+ da 19 febbraio 2021.

Flora & Ulisse, il trailer ufficiale

Il diritto di Contare

Sbarca su Disney+ Il diritto di Contare, film candidato a tre Premi Oscar (tra cui miglior film) che racconta la storia di un brillante gruppo di donne matematiche di colore. Le vicende di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, che lavorarono alla NASA agli inizi degli anni ’60 collaborando al piano spaziale degli Stati Uniti.

Disponibile su Disney+ dal 19 febbraio 2021.

Il diritto di Contare, il trailer ufficiale

La leggenda di Frozen

Tra le novità Disney+ di febbraio 2021 arriva La leggenda di Frozen, un racconto ambientato in una foresta incantata al di fuori di Arendelle, ispirato dai temi e dai personaggi di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. Una riunione di famiglia per una serata di favole della buonanotte prepara il palcoscenico per un’avventura in un mondo colorato e mitico, che comprende gli incontri con Nokk, Gale, Giganti della Terra e Spirito del Fuoco.

Disponibile su Disney+ dal 26 febbraio 2021.

Altri film da vedere su Disney+

Il sogno di Jerome – 5 febbraio 2021

– 5 febbraio 2021 Il Paradiso all’improvviso – 12 febbraio 2021

Serie TV da vedere su Disney+

I Simpson – stagione 31

Arriva su Disney+ la 31esima stagione dei Simpson, una delle serie animate più popolari di sempre. Creata dal fumettista Matt Groening nel lontano 1987, la sitcom racconta la vita di tutti i giorni, alternata da situazioni paradossali, di una “tipica” famiglia americana: tornano Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e tutti gli altri personaggi abitanti di Springfield.

Disponibile su Disney+ dal 12 febbraio 2021.

The Muppet Show – stagioni 1-5

Sbarcano su Disney+ tutte le cinque stagioni del The Muppet Show, la celebre trasmissione televisiva ideata da Jim Henson andata in onda dal 1976 al 1981. I protagonisti sono i pupazzi Muppet, che in ogni puntata ospitano un artista che interagisce con loro in modo simile ai tipici show televisivi statunitensi. In arrivo Kermit la rana, la maialina Miss Piggy, Gonzo, Animal, Fozzie e tutti gli altri.

Disponibile su Disney+ da 19 febbraio 2021.

Big Sky (Star original)

L’arrivo di Star su Disney+ porta tante novità in questo mese di febbraio 2021, tra le quali Big Sky, serie TV thriller dal visionario narratore David E. Kelley (Big Little Lies). I detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt uniscono le loro forze con l’ex poliziotta Jenny Hoyt (ed ex moglie di Cody) per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana.

Disponibile su Disney+ dal 23 febbraio 2021.

Big Sky, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Pixar – Dietro le Quinte (episodi 7-10) – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 L’incredibile Dr. Pol (stagione 15) – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Love, Victor (Star original) – 23 febbraio 2021

(Star original) – 23 febbraio 2021 24 – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Lost – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Desperate Housewives – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 I Griffin – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 How I Met Your Mother – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Prison Break – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 X-Files – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Atlanta – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Black-ish – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Mickey Go Local (stagione 1) – 26 febbraio 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a febbraio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?