Amazon Prime Video novità febbraio 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di febbraio 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua il suo ampliamento con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

ANNA

Le novità Amazon Prime Video di febbraio 2021 si aprono con ANNA, un action firmato Luc Besson pieno di colpi di scena e sequenze mozzafiato. Sotto la straordinaria bellezza di Anna Poliatova si nasconde una delle più temute e abili killer del mondo. Nel cast, oltre alla protagonista Sasha Luss, troviamo Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 febbraio 2021.

ANNA, il trailer ufficiale

Bliss (original)

Cambiamo genere con Owen Wilson e Salma Hayek protagonisti di Bliss, una sorprendente storia d’amore. Il neo-divorziato Greg è a pezzi quando incontra l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale, ma solo una simulazione. Le sue folli teorie nascondono un fondo di verità?

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 febbraio 2021.

Bliss, il trailer ufficiale

Burraco fatale

Dopo una fugace apparizione nelle sale cinematografiche, chiuse da tempo causa COVID-19, arriva su Amazon Prime Video Burraco fatale, film con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti. Quattro donne sono legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita dalle loro irrinunciabili partite a carte. Quando decidono di partecipare a un torneo nazionale di burraco scoprono che l’amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 12 febbraio 2021.

Burraco fatale, il trailer ufficiale

Il caso Pantani – L’omicidio di un campione

Altra novità Amazon Prime Video di febbraio 2021 è Il caso Pantani, noir contemporaneo ma anche film d’inchiesta e biopic. Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del grande campione che svela particolari inediti sulla sua morte: il racconto di un uomo e delle tre fasi della sua troppo breve vita. Diretto da Domenico Ciolfi e con Francesco Pannofino.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 febbraio 2021.

Il caso Pantani, il trailer ufficiale

I Care a Lot (original)

A febbraio 2021 sbarca su Prime Video anche I Care a Lot, film originale Amazon con protagonista Rosamund Pike. Marla Grayson è una tutrice legale affidata dal tribunale a decine di anziani che tramite metodi loschi, ma legali, riesce a truffare. Il metodo è ben rodato con la complicità della sua amante (Eiza González), ma la loro ultima preda nasconde un segreto collegato a uno sfuggente gangster (Peter Dinklage).

Disponibile su Amazon Prime Video dal 19 febbraio 2021.

I Care a Lot, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Il principe cerca moglie – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Goblin Slayer: Goblin’s Crown – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 48 Ore – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Beverly Hills Cop III – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Promare – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Vampire Academy – 2 febbraio 2021

– 2 febbraio 2021 I morti non muoiono – 2 febbraio 2021

– 2 febbraio 2021 Il destino di un cavaliere – 6 febbraio 2021

– 6 febbraio 2021 Il tuo ultimo sguardo – 7 febbraio 2021

– 7 febbraio 2021 Pets 2 – Vita da animali – 8 febbraio 2021

– 8 febbraio 2021 Ma – 9 febbraio 2021

– 9 febbraio 2021 Streets of blood – 9 febbraio 2021

– 9 febbraio 2021 Un amore così grande – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 The Map of Perfect Tiny Things – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Arrivano i Prof – 16 febbraio 2021

– 16 febbraio 2021 Addio al nubilato – 24 febbraio 2021

– 24 febbraio 2021 Scappo a Casa – 22 febbraio 2021

– 22 febbraio 2021 Ubriachi d’amore – 26 febbraio 2021

– 26 febbraio 2021 Armi chimiche – 28 febbraio 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Fast & Furious 7 – fino all’1 febbraio 2021

Una festa esagerata – fino al 6 febbraio 2021

Ben is back – fino all’8 febbraio 2021

Emoji – Accendi le emozioni – fino al 14 febbraio 2021

Charlie’s Angels – fino al 14 febbraio 2021

Hotel Artemis – fino al 23 febbraio 2021

Made in Italy – fino al 20 febbraio 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Big Bang Theory (serie completa)

A febbraio 2021 arriva su Amazon Prime Video la serie completa (11 stagioni) di The Big Bang Theory, una delle sitcom più popolari del periodo recente. Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, racconta in maniera ironica le vicende quotidiane e le difficoltà a relazionarsi (soprattutto col genere femminile) di un gruppo di giovani scienziati; la vita di Leonard e dei suoi amici e colleghi Sheldon, Howard e Raj cambierà con l’arrivo della vicina di casa Penny (Kaley Cuoco).

Disponibile su Amazon Prime Video dall’1 febbraio 2021.

Soulmates (original)

Febbraio 2021 è il mese di debutto di Soulmates, serie TV originale Amazon ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti. In questa serie antologica un test stabilisce in modo inequivocabile chi è l’anima gemella: ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora le storie che ruotano intorno alla scoperta del risultato del test e al suo impatto sulle relazioni. Scritta dall’autore premiato agli Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror).

Disponibile su Amazon Prime Video dall’8 febbraio 2021.

Soulmates, il trailer ufficiale

The A-Team (serie completa)

Gli amanti delle serie TV anni ’80 hanno pane per i loro denti questo mese: su Amazon Prime Video sbarcano tutte e cinque le stagioni di The A-Team, l’iconica serie con George Peppard, Dwight Schultz, Mr.T e Dirk Benedict. Un commando di ex-combattenti della guerra del Vietnam, chiamato A-Team, viene accusato ingiustamente di aver rapinato una banca: in fuga, ricercati e braccati, vivono prestando servizio come mercenari assoldati da persone oppresse da ingiustizie e pericoli.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’8 febbraio 2021.

El Internado: Las Cumbres

In esclusiva su Amazon Prime Video arriva El Internado: Las Cumbres, serie spagnola ambientata in un collegio vicino a un antico monastero, sperduto tra le montagne e isolato dal mondo esterno. Gli studenti, ragazzi ribelli e problematici, vivono sotto una rigorosa disciplina per il reinserimento nella società, ma la foresta nasconde antiche leggende e minacciosi pericoli.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 19 febbraio 2021.

El Internado: Las Cumbres, il trailer ufficiale

Tutta colpa di Freud

Disponibile questo mese anche Tutta colpa di Freud, serie TV basata sull’omonimo film del 2014 con Claudio Bisio, Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina e Luca Bizzarri, con la partecipazione di Claudia Pandolfi, Stefania Rocca e Max Tortora. Da anni separato, lo psicanalista Francesco è padre di tre figlie ormai adulte che, per una serie di eventi, ritornano a casa. Insieme a loro sopraggiungono gli attacchi di panico, e lo psicanalista è costretto ad andare a sua volta in terapia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 26 febbraio 2021.

Tutta colpa di Freud, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Grandi uomini per grandi idee (stagione 1) – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 C’era una volta…la Terra (stagione 1) – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Riverdale (stagione 4) – 1 febbraio 2021

– 1 febbraio 2021 Xena: Principessa guerriera (stagioni 1-6) – 4 febbraio 2021

– 4 febbraio 2021 The Family Man (stagione 2) – 12 febbraio 2021

Segnaliamo infine che dal 18 febbraio 2021 l’offerta degli Amazon Prime Video Channels si arricchisce con l’arrivo del canale MGM. Per l’occasione viene offerta una prova gratuita di 30 giorni (poi 3,99 euro al mese).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a febbraio 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di febbraio per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

