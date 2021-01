NOW TV e Sky On Demand novità febbraio 2021: film, serie TV e originals

NOW TV e Sky On Demand novità febbraio 2021: film, serie TV...

Quali sono le novità da vedere a febbraio 2021 su NOW TV e Sky On Demand tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a febbraio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito iniziando dai film.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Bad Boys For Life

Arriva finalmente su NOW TV e Sky On Demand Bad Boys For Life, terzo capitolo della popolare serie Bad Boys con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence. Questa volta Mike Lowrey e Marcus Burnett fanno squadra con un’unità d’élite per fermare un pericoloso criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’1 febbraio 2021.

Bad Boys For Life, il trailer ufficiale

Sei minuti a mezzanotte

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di febbraio 2021 anche Sei minuti a mezzanotte, thriller di Andy Goddard con Eddie Izzard e Judi Dench. 1939: un agente inglese viene mandato sotto copertura in un istituto femminile in seguito al misterioso omicidio di un insegnante. Tra le studentesse numerose ragazze tedesche dell’alto ceto nazista.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 10 febbraio 2021.

Sei minuti a mezzanotte, il trailer ufficiale

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

La Harley Quinn di Margot Robbie torna sullo schermo con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, film d’azione diretto da Cathy Yan basato sul gruppo dell’Universo DC. Dopo essersi separata da Joker, Harley si unisce a un gruppo con le eroine Black Canary, Hunter e Renée Montoya per salvare una ragazza dal malvagio criminale Black Mask.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 22 febbraio 2021.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, il trailer ufficiale

Escape from Pretoria

Arriva a febbraio 2021 Escape from Pretoria, film diretto da Francis Annan con Daniel Radcliffe basato sul libro di un giovane attivista anti-apartheid che evase dal carcere dopo essere stato rinchiuso in seguito a una dimostrazione. Racconta la storia dei prigionieri politici Tim Jenkin e Stephen Lee, che hanno realizzato un geniale piano per scappare dalla Prigione Centrale di Pretoria nel 1979.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 24 febbraio 2021.

Escape from Pretoria, il trailer ufficiale

Il diritto di opporsi

Dopo il passaggio su Primafila arriva su NOW TV e Sky On Demand Il diritto di opporsi, legal drama con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson. L’avvocato Bryan Stevenson difende Walter McMillian, un boscaiolo afroamericano condannato a morte per omicidio, tra episodi di razzismo e manovre legali. Ce la farà a salvargli la vita?

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 26 febbraio 2021.

Il diritto di opporsi, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Fight Girl – Il riscatto di Bo – 2 febbraio 2021

– 2 febbraio 2021 Dolce fine giornata – 3 febbraio 2021

– 3 febbraio 2021 Valhalla – Al fianco degli dei – 4 febbraio 2021

– 4 febbraio 2021 Era mio figlio – 5 febbraio 2021

– 5 febbraio 2021 Monster School – 6 febbraio 2021

– 6 febbraio 2021 Café de flore – 7 febbraio 2021

– 7 febbraio 2021 Lei mi parla ancora – 8 febbraio 2021

– 8 febbraio 2021 The Hunt – 11 febbraio 2021

– 11 febbraio 2021 T-34 – Eroi d’acciaio – 12 febbraio 2021

– 12 febbraio 2021 Le ragazze del Pandora’s Box – 14 febbraio 2021

– 14 febbraio 2021 Richard Jewell – 15 febbraio 2021

– 15 febbraio 2021 Le cose che verranno – 16 febbraio 2021

– 16 febbraio 2021 Grazie a Dio – 17 febbraio 2021

– 17 febbraio 2021 Gretel e Hansel – 18 febbraio 2021

– 18 febbraio 2021 Squadrone 303 – La grande battaglia – 19 febbraio 2021

– 19 febbraio 2021 Capone – 20 febbraio 2021

– 20 febbraio 2021 Red Snake – 21 febbraio 2021

– 21 febbraio 2021 A taxi driver – 23 febbraio 2021

– 23 febbraio 2021 Edison – L’uomo che illuminò il mondo – 27 febbraio 2021

– 27 febbraio 2021 Lady Driver – Veloce come il vento – 27 febbraio 2021

– 27 febbraio 2021 The Quake – Il terremoto del secolo – 28 febbraio 2021

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Raised by the wolves – Una nuova umanità

Al debutto sul canale Sky Atlantic la nuova serie di fantascienza Raised by the wolves – Una nuova umanità, creata da Aaron Guzikowski (i due episodi di partenza sono stati diretti da Ridley Scott, anche produttore della serie) e già rinnovata per una seconda stagione. Nel 22° secolo due androidi in fuga dalla Terra devastata devono crescere due bambini umani su un misterioso pianeta insieme ad altri terrestri: la colonia rischia di essere distrutta a causa delle differenze religiose e gli androidi impareranno che controllare le credenze umane è un compito molto arduo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’8 febbraio 2021.

Raised by the wolves, il trailer ufficiale

The Blacklist – stagione 8

A febbraio 2021 arriva l’attesa ottava stagione di The Blacklist, serie TV targata NBC con protagonisti James Spader e Megan Boone: il primo è uno dei più pericolosi ricercati dall’FBI, che si costituisce offrendosi di fornire informazioni sui criminali con cui ha avuto a che fare, la seconda una giovane analista del Bureau. Si riprende dopo il finale animato della settima che fornisce un assist per una stagione ricca di sorprese.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 12 febbraio 2021.

The Blacklist 8, il trailer promo ufficiale

Hausen

Arriva a febbraio 2021 Hausen, serie TV targata Sky Original che combina mistero, horror e dramma. La storia di un padre e un figlio alla prese con un palazzo stregato: dopo la morte della madre, il sedicenne Juri e il padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale in periferia, ma la casa nasconde un inquietante segreto che costringerà il ragazzo a cooperare con gli altri inquilini.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 20 febbraio 2021.

Hausen, il trailer ufficiale

Your Honor – miniserie

Debutta su NOW TV e Sky On Demand Your Honor, miniserie in sette puntate con protagonista Bryan Cranston. Il figlio di un famigerato boss del crimine viene ucciso, e il giudice Michael inizia un gioco molto rischioso pieno di bugie, inganni e scelte difficili per provare a proteggere la sua famiglia e la sua posizione.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 24 febbraio 2021.

Your Honor, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

S.W.A.T. (stagione 3) – 4 febbraio 2021

– 4 febbraio 2021 The Resident (stagione 4) – 10 febbraio 2021

– 10 febbraio 2021 9-1-1 (stagione 4) – 16 febbraio 2021

– 16 febbraio 2021 9-1-1: Lone Star (stagione 2) – 16 febbraio 2021

– 16 febbraio 2021 Chicago Med (stagione 6) – 17 febbraio 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 17 febbraio 2021 (Premium Stories, solo Sky) Chicago P.D. (stagione 8) – 19 febbraio 2021 (Premium Crime, solo Sky)

– 19 febbraio 2021 (Premium Crime, solo Sky) NCIS: Los Angeles (stagione 11) – 22 febbraio 2021

– 22 febbraio 2021 Capitaine Marleau (stagione 3) – 25 febbraio 2021

– 25 febbraio 2021 Chicago Fire (stagione 9) – 25 febbraio 2021 (Premium Action, solo Sky)

– 25 febbraio 2021 (Premium Action, solo Sky) Private Eyes (stagione 4) – 26 febbraio 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a febbraio 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e utilizzare i link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

