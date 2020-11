Tutti i modelli di iPhone 12, anche Mini e Pro Max, disponibili ora su Amazon

iPhone 12 rappresenta l’ultima fatica di Apple in campo mobile ed in queste ore tutti i modelli sono disponibili all’acquisto su Amazon.

iPhone 12 è disponibile su Amazon

Quest’anno l’azienda di Tim Cook ha a disposizione un’ampia gamma di smartphone pensati per soddisfare le esigenze di un’ampia platea di utenti, a partire da chi non digerisce più i padelloni e non si trova a proprio agio con iPhone SE 2020.

iPhone 12 mini è lo smartphone più piccolo ed economico della nuova gamma di top di gamma di Apple, con un display OLED da 5,4 pollici a risoluzione 2340 × 1080 pixel. Salendo più su compare iPhone 12, il modello “standard”, munito invece di un display da 6,1 pollici che di fatto non cambia rispetto a quello dei modelli degli anni passati. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono invece i gemelli separati alla nascita, con un comparto fotografico pensato per chi è alla ricerca di una soluzione all’avanguardia per quanto riguarda gli scatti ed i video. Tutti i nuovi iPhone, indipendentemente dal modello, vedono la presenza del processore A14 Bionic e dal supporto alla rete 5G

Se volete acquistarlo ma non avete ancora deciso quale modello acquistare, scoprite cosa ne pensiamo all’interno della nostra recensione iPhone 12 oppure guardate il nostro video YouTube qui in basso. Fatto ciò, potete acquistarli cliccando il link di Amazon sottostante:

