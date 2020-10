Sony presenta la nuova Playstation App per Android e iOS

In attesa dell’uscita di PlayStation 5 prevista per il prossimo novembre, oggi Sony ha annunciato la nuova Playstation App che introduce un layout rinnovato e nuove funzionalità come la chat vocale e l’integrazione nativa del Playstation Store.

Caratteristiche principali della nuova Playstation App

Il video ufficiale rilasciato da Sony ci fornisce un’anteprima delle funzionalità chiave della nuova Playstation App che sono riassumibili in tre concetti: Connect, Discover e Control, in qualunque momento e luogo tramite smartphone.

Le funzionalità principali riguardano la possibilità di vedere chi è online e a quali giochi sta giocando, di tenersi in contatto con gli amici utilizzando i messaggi e la chat vocale, acquistare i nuovi titoli e approfittare delle offerte presenti sul PlayStation Store.

Altre feature includono l’opportunità di ottenere le ultime news relative ai giochi e al mondo del gaming PlayStation e la possibilità di scaricare da remoto giochi e componenti aggiuntivi sulla propria PS4 o PS5.

Sony inizierà a distribuire la nuova Playstation App a livello globale sui dispositivi mobili Android e iOS a partire da oggi attraverso un aggiornamento dell’app che potete scaricare da App Store e da Google Play Store tramite i link sottostanti.

