Emerge una data per Apple Silicon Mac, ma le AirPods Studio potrebbero slittare

Emerge una data per Apple Silicon Mac, ma le AirPods Studio potrebbero...

Apple ha introdotto i nuovi modelli di Apple Watch e iPad a settembre e iPhone 12 e HomePod Mini a ottobre, tuttavia manca all’appello l’atteso Apple Silicon Mac. Recenti indiscrezioni rivelano la data dell’annuncio e quando debutteranno le attese cuffie over-ear AirPods Studio.

Presentazione del primo Apple Silicon Mac

Come riportato da 9To5Mac, il noto leaker Jon Prosser ha rivelato che Apple ha deciso di tenere il suo prossimo evento speciale il 17 novembre in cui annuncerà nuovi modelli Mac, incluso il primo Mac con chip Apple Silicon che sostituirà i processori Intel. Prosser ha rivelato che Apple confermerà l’evento al pubblico il 10 novembre.

L’azienda di Cupertino ha promesso di presentare il primo Apple Silicon Mac alla fine di quest’anno, ma da allora non sono stati resi noti altri dettagli. Non è chiaro se Apple introdurrà altri prodotti durante il suo evento speciale del 17 novembre, tuttavia il leaker questa settimana ha suggerito che Apple annuncerà i tanto attesi AirTag il mese prossimo, mentre il debutto delle cuffie AirPods Studio potrebbe essere posticipato.

Le cuffie AirPods Studio arriveranno a marzo 2021

Come riportato da appleinsider, Jon Prosser giovedì ha affermato che Apple è pronta a tenere un evento speciale nel marzo 2021 in cui si prevede che la società lancerà le attesissime cuffie over-ear AirPods Studio. Ora il leaker specifica che l’evento sarebbe previsto per martedì 16 marzo.

Prosser mercoledì ha affermato che la produzione delle cuffie AirPods Studio ha subito un intoppo, costringendo Apple a tagliare alcune funzionalità chiave.