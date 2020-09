L’evento Apple di oggi, 15 settembre 2020, ha portato alla luce come primo prodotto il nuovo Apple Watch 6; come siamo ormai abituati a vedere il design rimane pressoché lo stesso rispetto ai modelli Serie 4 e Serie 5, al netto di alcune rifiniture e colorazioni, ma sotto al cofano ci sono tanti miglioramenti come l’aggiunta di un nuovo sensore SpO2.

Design di Apple Watch 6

Iniziamo dall’aspetto che meno cambia rispetto al passato: il design. Sarà disponibile in due dimensioni, 40 mm e 44 mm, con un retro in ceramica e un fronte in vetro zaffiro, mentre la struttura è in acciaio inossidabile. Resistente ovviamente ad acqua fino a 50 metri di profondità e a polvere, per garantire resistenza e robustezza in qualsiasi condizione d’uso.

Novità sono presenti sulla luminosità, che a detta di Apple può offrire una luminescenza fino a 2,5 volte rispetto ad Apple Watch 3, e sull’Always-on Display che grazie a varie ottimizzazioni andrà a incidere meno sui consumi energetici.

Novità anche dal punto di vista delle colorazioni dato che Apple Watch 6 sarà disponibile in rifinitura blu, product Red, oro e grigio metallizzato.

Caratteristiche tecniche di Apple Watch 6

La novità più importante è la presenza di un saturimetro, un sensore SpO2, capace di misurare l’ossigenazione del sangue. La misurazione avere semplicemente indossando lo smartwatch e in base ai vari livelli segnalerà eventuali criticità:

tra il 95% e il 100% il livello è considerato corretto, sano;

inferiore all’80% possono compromettere la funzionalità del cuore e del cervello;

a livelli inferiori si potrebbe presentare il rischio di arresto respiratorio o cardiaco.

Se Apple Watch 6 rileva un livello di ossigeno nel sangue al di sotto di una certa soglia, attiverà una notifica per l’utente. Proprio per questo sensore è stata sviluppata un’applicazione apposita chiama “Ossigenazione del Sangue”.

Il sensore SpO2 si aggiunge ovviamente ai più “canonici”, per Apple, sensore ECG e di rilevamento della frequenza cardiaca, concretizzando un set di componenti perfetto sia per controllare la propria salute, sia per misurare i risultati dell’attività sportiva.

A gestire il tutto ci pensa il processore S6 che, rispetto agli S4 e S5 di Apple Watch 4 e 5, comporterà un incremento del 20% delle prestazioni e una miglior gestione dei consumi energetici in modo da aumentare la durata della batteria. Si tratta di un processore dual-core basato sul chip A13 Bionic dell’iPhone 11.

Sempre sul fronte batteria non manca la ricarica rapida che in 10 minuti offrirà fino a 4 ore in più di utilizzo.

Novità software di Apple Watch 6

Anche dal punto di vista software Apple ha pensato ad alcune novità: il sistema operativo è Apple WatchOS 7 e sono presenti nuove watchfaces per meglio adattare lo stile della schermata Home al proprio gusto. Alcuni includono più orari, altri assomigliano ai quadranti Rolex.

C’è però anche una nuova funzionalità dedicata alla gestione, da installare quindi su iPhone e si chiama Family Setup; permette di collegare più Apple Watch affidati a familiari per controllarli da remoto e riceve avvisi basati sulla geo localizzazione.

Solo Loop: il cinturino monoblocco di Apple

Un’altra novità, che ha accompagnato Apple Watch 6 sul palco dell’evento odierno, è Solo Loop, un nuovo cinturino monoblocco disponibile in cinque colorazioni diverse e che si abbinano perfettamente con le nuove varianti dello smartwatch. Il cinturino è caratteristico per essere perfettamente uniforme, senza fori o rientranze, è un semplicemente un cinturino in gomma flessibile ma c’è anche in versione intrecciata per chi preferisce sentirlo maggiormente al polso.

Prezzo e disponibilità Apple Watch 6

Apple Watch Series 6 sarà disponibile in pre-ordine a partire da questo Venerdì 18 settembre 2020 al prezzo di 439 Euro per la variante da 40 mm e 469 Euro per la variante da 44 mm. I prezzi sono riferiti alla versione con cinturino Solo Loop.