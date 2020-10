Sony rilascia il firmware 8.0 per PlayStation 4 con novità e inconvenienti

Sony ha rilasciato oggi un importante aggiornamento del firmware di Playstation 4 che potrebbe essere l’ultimo major update prima dell’arrivo di PlayStation 5.

L’aggiornamento del firmware alla versione 8.0 introduce varie modifiche alla console, in particolare il filtro contenuto di PS4 che diventa più semplice e versatile, tuttavia alcuni utenti hanno segnalato dei problemi relativi all’ultimo update.

Sony rilascia il firmware 8.0 per PS4: ecco le novità

Le limitazioni alla comunicazione e alla visualizzazione dei contenuti creati dagli utenti ora sono raggruppate per una migliore comprensione da parte dei genitori. In sostanza, i bambini ora possono chiedere il permesso di utilizzare la chat in giochi specifici, tuttavia l’update rimuove gli eventi creati dagli utenti e la possibilità di creare comunità private.

Party e Messaggi ora sono più strettamente collegati attraverso una nuova interfaccia che utilizza gli stessi gruppi per chat e messaggi vocali di gruppo. L’autenticazione a due fattori supporta finalmente le app di autenticazione di terze parti durante l’attivazione e gli accessi su PS4, app mobili e Web, inoltre è finalmente possibile disattivare tutti i microfoni dal menu rapido senza dover cercare l’opzione altrove.

Sony sta anche aggiornando le sue app Remote Play per smartphone e computer per abilitare le connessioni con PS5, in vista del suo debutto programmato in Italia per il 19 novembre.

L’aggiornamento 8.0 crea problemi a PS4

Purtroppo ci sono alcune segnalazioni di inconvenienti che si sono presentati dopo questo aggiornamento del firmware di PS4. In alcuni casi i giocatori lamentano problemi con la lista amici o con i party, pertanto è da valutare se vale la pena effettuare subito l’aggiornamento, necessario per poter fruire dei servizi online, oppure se rimandarlo fino a quando Sony non ci metterà una pezza.

