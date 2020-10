Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo inizio d’autunno, andando a rinforzare il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di ottobre.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a ottobre 2020 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come al solito con il film.

Film da vedere su TIMVISION

Vice – L’uomo nell’ombra

Apriamo le novità TIMVISION di ottobre 2020 con Vice – L’uomo nell’ombra, film che segue la storia di Dick Cheney (Christian Bale), dalla sua ascesa nella politica fino al ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti. George W. Bush sceglie Cheney come proprio vice per le elezioni presidenziali del 2000, e i due proveranno a utilizzare il proprio potere per rimodellare il Paese.

Disponibile su TIMVISION da ottobre 2020.

Vice – L’uomo nell’ombra, il trailer ufficiale

Soldado

Su TIMVISION sbarca anche Soldado, sequel di Sicario diretto da Stefano Sollima con Benicio del Toro e Josh Brolin. Gli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick intervengono quando i cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli a entrare negli Stati Uniti illegalmente: la lotta al narcotraffico tra USA e Messico si inasprisce e si porta a un livello superiore.

Disponibile su TIMVISION da ottobre 2020.

Soldado, il trailer ufficiale

Chiudi gli occhi

Cambiamo genere con Chiudi gli occhi, film diretto da Marc Forster con Blake Lively e Jason Clarke. Bangkok: una giovane donna cieca va sotto i ferri e riacquista la vista dall’occhio destro; capace di vedere, inizierà piano piano a rendersi conto che la sua “nuova” indipendenza crea insicurezze e gelosie nel marito.

Disponibile su TIMVISION da ottobre 2020.

Chiudi gli occhi, il trailer ufficiale

Millennium – Quello che non uccide

Sequel del film Millennium – Uomini che odiano le donne, Millennium – Quello che non uccide è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di David Lagercrantz. La hacker Lisbeth ruba un programma che può garantire l’accesso a codici di armi nucleari in tutto il mondo: quando i russi si impossessano del suo computer prova a scongiurare un disastro con una pericolosa corsa contro il tempo.

Disponibile su TIMVISION da ottobre 2020.

Millennium – Quello che non uccide, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Downhill (a noleggio)

(a noleggio) The Grudge (a noleggio)

(a noleggio) Gretel e Hansel (a noleggio)

(a noleggio) Casa Casinò (a noleggio)

Serie TV da vedere su TIMVISION

Mrs. America

Tra le novità TIMVISION di ottobre 2020 arriva Mrs. America, serie TV targata FX con un grande cast femminile che comprende Cate Blanchett, Rose Byrne, Elizabeth Banks, Uzo Aduba e Sarah Paulson. Racconta la vera storia del movimento sorto negli anni ’70 negli USA per l’approvazione dell’Equal Rights Emendament (ERA), una proposta di emendamento per il riconoscimento di pari diritti a tutti i cittadini senza distinzione di sesso. Contrapposto il gruppo fondato da Phyllis Schlafly, conosciuto come Stop the ERA.

Disponibile su TIMVISION dall’8 ottobre 2020.

Mrs. America, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Will (serie animata per bambini)

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

