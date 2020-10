Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia da meno di un anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese autunnale.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a ottobre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

On The Rocks

Non molte le novità Apple TV+ di ottobre 2020: tra queste troviamo On The Rocks, commedia scritta e diretta da Sofia Coppola e primo film prodotto dall’accordo tra A24 ed Apple, con Rashida Jones, Marlon Wayans e Bill Murray. Un padre gentiluomo e un po’ “playboy” e la figlia sono protagonisti di una movimentata avventura tra le vie di New York; la donna è sposata con un uomo di affari di successo, che viaggia molto e ha una bellissima assistente: i sospetti di un tradimento porteranno a una sorta di scontro generazionale.

Disponibile su Apple TV+ dal 23 ottobre 2020.

On The Rocks, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Tiny World

La seconda novità Apple TV+ di ottobre 2020 è la docuserie Tiny World, che ci porta tra le creature più piccole del pianeta Terra. La voce narrante di Paul Rudd (Ant-Man nella celebre saga di film Marvel) ci parla dei più piccoli e sconosciuti eroi della natura, tra gesta straordinarie e storie sorprendenti. Creato da Tom Hugh-Jones e dallo stesso Paul Rudd, il documentario è diviso in 6 episodi.

Disponibile su Apple TV+ dal 2 ottobre 2020.

Tiny World, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Ted Lasso (finale di stagione) – 2 0ttobre 2020

– 2 0ttobre 2020 Tehran (finale di stagione) – 30 ottobre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals.