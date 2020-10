Pronti a scoprire le novità Infinity TV di ottobre 2020 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tanti contenuti: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV in questi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a ottobre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn

Apriamo le novità Infinity TV di ottobre 2020 con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, film che ha già debuttato a giugno in Ultra HD sul servizio di streaming e che ritorna con Premiere. Dopo la separazione da Joker, Harley Quinn si unisce al gruppo Birds of Prey insieme ad altre eroine come Black Canary, Hunter e Renée Montoya per salvare una ragazza dal re del crimine Black Mask. Nel cast Margot Robbie e Ewan McGregor.

Disponibile su Infinity TV Premiere dal 2 all’8 ottobre 2020.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, il trailer ufficiale

Annabelle 3

Altra novità in arrivo a ottobre 2020 su Infinity TV è Annabelle 3, film horror ambientato nell’universo di The Conjuring. La celebre bambola posseduta è tenuta sotto chiave dagli esperti del paranormale Ed e Lorraine Warren, ma la giovane figlia e le sue amiche diventeranno presto vittime dei demoni risvegliati dall’essere maligno.

Disponibile su Infinity TV dal 22 ottobre 2020.

GUARDA SU

ACQUISTA € 8.99 € 7.99 € 7.99 € 5.99 € 9.99

NOLEGGIA Infinity

Annabelle 3, il trailer ufficiale

IT – Capitolo 2

Giusto in tempo per Halloween arriva su Infinity TV IT – Capitolo 2, la seconda e conclusiva parte dell’ultima trasposizione cinematografica del capolavoro di Stephen King. Il malvagio clown Pennywise ritorna a Derry 27 anni dopo per tormentare ancora una volta i membri del Club dei Perdenti, ormai adulti: ce la faranno questa volta a porre fine all’incubo in modo definitivo? Con Jessica Chastain, Bill Skarsgard e James McAvoy.

Disponibile su Infinity TV dal 31 ottobre 2020.

IT – Capitolo 2, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Little Boy – 1 ottobre 2020

– 1 ottobre 2020 Cattivissimo me – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 Appuntamento con l’@more – 2 ottobre 2020

– 2 ottobre 2020 X-Men – 3 ottobre 2020

– 3 ottobre 2020 Bridget Jones’s baby – 4 ottobre 2020

– 4 ottobre 2020 Quando un padre – 8 ottobre 2020

– 8 ottobre 2020 Il diritto di opporsi – dal 9 al 15 ottobre 2020 (Infinity Premiere)

– dal 9 al 15 ottobre 2020 (Infinity Premiere) A-x-l – Un’amicizia straordinaria – 11 ottobre 2020

– 11 ottobre 2020 Blinded by the light – Travolto dalla musica – 14 ottobre 2020

– 14 ottobre 2020 Superman: Red son – dal 16 al 22 ottobre 2020 (Infinity Premiere)

– dal 16 al 22 ottobre 2020 (Infinity Premiere) Annabelle 2: Creation – 22 ottobre 2020

– 22 ottobre 2020 Civiltà perduta – 23 ottobre 2020

– 23 ottobre 2020 L’inganno perfetto – dal 23 al 29 ottobre 2020 (Infinity Premiere)

– dal 23 al 29 ottobre 2020 (Infinity Premiere) Dark Places – Nei luoghi oscuri – 24 ottobre 2020

– 24 ottobre 2020 Se son rose – 29 ottobre 2020

– 29 ottobre 2020 Shaft – dal 30 ottobre al 5 novembre 2020 (Infinity Premiere)

– dal 30 ottobre al 5 novembre 2020 (Infinity Premiere) Bulletproof – 31 ottobre 2020

– 31 ottobre 2020 The Chronicles of Riddick – 31 ottobre 2020

– 31 ottobre 2020 Pets – Vita da animali – 31 ottobre 2020

Serie TV da vedere su Infinity TV

Splitting Up Together – stagione 2 (fine serie)

Il catalogo Infinity TV accoglie a ottobre 2020 la seconda e ultima stagione di Splitting Up Together, che si aggiunge alla prima già disponibile. La serie TV racconta le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, decide di non vendere la casa e di continuare a vivere a turno nell’appartamento alternandosi al garage: la situazione non sarà ovviamente semplice da gestire. Con Jenna Fischer (The Office) e Oliver Hudson.

Disponibile su Infinity TV dal 4 ottobre 2020.

GUARDA SU Infinity

Splitting Up Together, il trailer ufficiale di lancio

Superstore – stagione 5

Arriva tra le novità Infinity TV di ottobre 2020 la quinta stagione di Superstore, esilarante serie che racconta la vita di alcuni impiegati di un grande magazzino. La protagonista è Amy (America Ferrera), una ragazza che trova il suo lavoro poco appagante e monotono. La terza e la quarta stagione sono già disponibili per intero sulla piattaforma.

Disponibile su Infinity TV dall’11 ottobre 2020.

GUARDA SU Infinity Amazon

Superstore 5, il trailer promo ufficiale

All Rise

Debutta su Infinity TV All Rise, nuova serie TV che mostra le caotiche e a volte assurde vite dei giudici e degli avvocati della città di Los Angeles. In questo legal drama le vite di giudici, avvocati e pubblici ministeri si incrociano ogni giorno nelle aule del tribunale giudiziario tra problemi di disorganizzazione, favoritismi e pregiudizi di ogni sorta.

Disponibile su Infinity TV dal 17 ottobre 2020.

All Rise, il trailer ufficiale

The 100 – stagione 7 (fine serie)

Arriva su Infinity TV la stagione finale di The 100, popolare serie TV che racconta la storia di cento delinquenti inviati a verificare se il pianeta Terra è nuovamente abitabile anni dopo una guerra nucleare globale. In questa stagione i protagonisti dovranno affrontare tanti nuovi ostacoli e spingersi oltre i limiti per sopravvivere e non solo.

Disponibile su Infinity TV dal 27 ottobre 2020.

GUARDA SU Netflix

The 100 7, il trailer ufficiale

Blindspot – stagione 5 (fine serie)

Si chiudono con la quinta stagione di Blindspot le avventure dell’agente dell’FBI Jane Doe, interpretata da Jaimie Alexander. In questo finale la donna cerca di portare a termine un’ultima missione in cui la posta in gioco è altissima. La terza e la quarta stagione sono già disponibili su Infinity TV.

Disponibile su Infinity TV dal 28 ottobre 2020.

GUARDA SU Infinity

Blindspot 5, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV ottobre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a ottobre 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di ottobre per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: i 10 migliori film su Netflix